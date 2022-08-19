УКР
Російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів. Знищили ще два навчальні заклади, - Нацполіція. ФОТО

За добу ворог 24 рази обстріляв мирне населення, є вбиті та поранені. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки, коледж і машинобудівну академію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

Російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів. Знищили ще два навчальні заклади, - Нацполіція 01

"Росіяни били по 16 населених пунктах – містах Краматорськ, Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Залізне, Часі Яр, Миколаївка, Красногорівка, смт Північне, селах Зеленопілля, Максимільянівка, Дружба, Пришиб, Озарянівка, Олександропіль, Первомайське. Російська армія вела вогонь по житловим секторам з авіації, РСЗВ "Ураган", артилерії, танків", - йдеться у повідомленні.

Руйнувань зазнали 27 цивільних об’єктів – 16 будинків, магазин, два навчальні заклади, господарчі споруди, автомобілі громадян. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також читайте: За добу російські окупанти вбили 5 жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА


Російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів. Знищили ще два навчальні заклади, - Нацполіція 02
Російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів. Знищили ще два навчальні заклади, - Нацполіція 03
Російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів. Знищили ще два навчальні заклади, - Нацполіція 04
Російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів. Знищили ще два навчальні заклади, - Нацполіція 05
Російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів. Знищили ще два навчальні заклади, - Нацполіція 06
Російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів. Знищили ще два навчальні заклади, - Нацполіція 07

Перед початком навчального року знищують заклади освіти.
19.08.2022 10:19 Відповісти
Треба нарощувати швидкість надання військової допомоги.
19.08.2022 10:33 Відповісти
 
 