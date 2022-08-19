Російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів. Знищили ще два навчальні заклади, - Нацполіція. ФОТО
За добу ворог 24 рази обстріляв мирне населення, є вбиті та поранені. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки, коледж і машинобудівну академію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.
"Росіяни били по 16 населених пунктах – містах Краматорськ, Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Залізне, Часі Яр, Миколаївка, Красногорівка, смт Північне, селах Зеленопілля, Максимільянівка, Дружба, Пришиб, Озарянівка, Олександропіль, Первомайське. Російська армія вела вогонь по житловим секторам з авіації, РСЗВ "Ураган", артилерії, танків", - йдеться у повідомленні.
Руйнувань зазнали 27 цивільних об’єктів – 16 будинків, магазин, два навчальні заклади, господарчі споруди, автомобілі громадян. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль