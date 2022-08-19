Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Учора, 18 серпня, ворог наносив вогневе ураження із застосуванням мінометів, реактивної та ствольної артилерії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

Під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Миропільська, Білопільська громади Сумщини, Семенівська та Новгород-Сіверська громади Чернігівщини.

"Протягом доби, в чотирьох випадках, противник обстріляв територію Білопільської громади з мінометів та ствольної артилерії, загалом пролунало 35 вибухів. Вогонь вівся з боку російських населених пунктів Волфіно, Новий путь та Обод. Внаслідок вранішнього артобстрілу пошкоджено нежилий будинок та приміщення школи одного з населених пунктів громади.

Двічі за добу з російського населеного пункту Случевськ реактивна та ствольна артилерія ворога накривала вогнем територію Новгород-Сіверської громади, загалом зафіксовано понад два десятки прильотів", - йдеться у поідомленні.

Зазначається, що ранці на території Семенівської громади розірвалися 3 міни 120-мм калібру, які росіяни випустили з району російського населеного пункту Локоть.

"Після обіду з Високого окупанти з 82-мм мінометів вдарили по околиці одного з населених пунктів Краснопільської громади, пролунало біля десятка вибухів. У другій половині дня рашисти зі 120-мм мінометів накрили один із населених пунктів Миропільської громади, нараховано два десятки приходів. Вогонь вівся з боку російського населеного пункту Пльохово", - додають у ДПСУ.

