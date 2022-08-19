УКР
1 714 3

Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Учора, 18 серпня, ворог наносив вогневе ураження із застосуванням мінометів, реактивної та ствольної артилерії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей, - ДПСУ 01

Під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Миропільська, Білопільська громади Сумщини, Семенівська та Новгород-Сіверська громади Чернігівщини.

"Протягом доби, в чотирьох випадках, противник обстріляв територію Білопільської громади з мінометів та ствольної артилерії, загалом пролунало 35 вибухів. Вогонь вівся з боку російських населених пунктів Волфіно, Новий путь та Обод. Внаслідок вранішнього артобстрілу пошкоджено нежилий будинок та приміщення школи одного з населених пунктів громади.

Також читайте: Вранці росіяни з мінометів обстріляли дві громади на Сумщині, жертв немає, - ОВА

Двічі за добу з російського населеного пункту Случевськ реактивна та ствольна артилерія ворога накривала вогнем територію Новгород-Сіверської громади, загалом зафіксовано понад два десятки прильотів", - йдеться у поідомленні.

Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей, - ДПСУ 02

Зазначається, що ранці на території Семенівської громади розірвалися 3 міни 120-мм калібру, які росіяни випустили з району російського населеного пункту Локоть.

"Після обіду з Високого окупанти з 82-мм мінометів вдарили по околиці одного з населених пунктів Краснопільської громади, пролунало біля десятка вибухів. У другій половині дня рашисти зі 120-мм мінометів накрили один із населених пунктів Миропільської громади, нараховано два десятки приходів. Вогонь вівся з боку російського населеного пункту Пльохово", - додають у ДПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти двічі обстріляли Чернігівщину з мінометів та РСЗВ, - ОК "Північ"



Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей, - ДПСУ 03
Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей, - ДПСУ 04
Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей, - ДПСУ 05
Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей, - ДПСУ 06
Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей, - ДПСУ 07
Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей, - ДПСУ 08
Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей, - ДПСУ 09
Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей, - ДПСУ 10

Держприкордонслужба ДПСУ (6439) обстріл (31019) Сумська область (4253) Чернігівщина (1585)
Нелюдь кацапська.
19.08.2022 12:01 Відповісти
коли буде відповідь?
19.08.2022 12:46 Відповісти
Відповідь була, по кацапському опорному пункту. На жаль, по ворожій арті бити поки що не встигають. Пара сау ворога наносить удари по наших селах і швидко міняє дислокацію. Щоб їх накрити необхідна серйозна контрбатарейна боротьба. Всьому свій час, два місяці назад нам взагалі нічим було дати відповідь.
19.08.2022 13:28 Відповісти
 
 