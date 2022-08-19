Затримано 2 ворожих агентів, серед них росіянин, якого ФСБ перекинула в Україну для збору розвідданих поблизу Краматорська, - СБУ. ФОТО

У ході контрдиверсійної "зачистки" прифронтових районів на сході нашої держави співробітники Служби безпеки затримали двох російських агентів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

"Серед затриманих – громадянин РФ, який ще 5 років тому проходив строкову службу у Костромі. Його ФСБ перекинула в Україну для проведення розвідувально-підривної діяльності під виглядом мирного мешканця Донеччини.

Викрили його на території Дружківки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що іншого агента контррозвідка СБУ викрила у місті Білицьке Донецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано двох хакерів, які тероризували Україну масовими повідомленнями про "мінування", - СБУ

"Він "звітував" окупантам щодо маршрутів переміщення військової техніки ЗСУ у прифронтових районах. Наразі обом затриманим повідомлено про підозри у вчиненні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - додають у СБУ.