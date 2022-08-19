УКР
Затримано 2 ворожих агентів, серед них росіянин, якого ФСБ перекинула в Україну для збору розвідданих поблизу Краматорська, - СБУ. ФОТО

У ході контрдиверсійної "зачистки" прифронтових районів на сході нашої держави співробітники Служби безпеки затримали двох російських агентів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Затримано 2 ворожих агентів, серед них росіянин, якого ФСБ перекинула в Україну для збору розвідданих поблизу Краматорська, - СБУ 01

"Серед затриманих – громадянин РФ, який ще 5 років тому проходив строкову службу у Костромі. Його ФСБ перекинула в Україну для проведення розвідувально-підривної діяльності під виглядом мирного мешканця Донеччини.

Викрили його на території Дружківки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що іншого агента контррозвідка СБУ викрила у місті Білицьке Донецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано двох хакерів, які тероризували Україну масовими повідомленнями про "мінування", - СБУ

Затримано 2 ворожих агентів, серед них росіянин, якого ФСБ перекинула в Україну для збору розвідданих поблизу Краматорська, - СБУ 02

"Він "звітував" окупантам щодо маршрутів переміщення військової техніки ЗСУ у прифронтових районах. Наразі обом затриманим повідомлено про підозри у вчиненні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - додають у СБУ.

+8
на якому суку вони висять? чи ім як завжди підозру з какавою
показати весь коментар
19.08.2022 12:05 Відповісти
+5
и о технологиях )))
///
Глава российской ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская говорит, что в РФ гипотетически могут полностью отключить все смартфоны.

https://t.me/FastFocus/29121

"Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить все, что работает на Android. Вы так не радуйтесь! Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим. Вот это как раз кибервойна", - рассказала Касперская.
показати весь коментар
19.08.2022 12:05 Відповісти
+5
Чому ноги цілі? А при спробі втечі???
показати весь коментар
19.08.2022 12:06 Відповісти
на якому суку вони висять? чи ім як завжди підозру з какавою
показати весь коментар
19.08.2022 12:05 Відповісти
Чому ноги цілі? А при спробі втечі???
показати весь коментар
19.08.2022 12:06 Відповісти
Чого морду не показують ? Бо фейкове затримання ?
показати весь коментар
19.08.2022 12:10 Відповісти
щоб ти ї...нько не звітував, яких агентів викрили
показати весь коментар
19.08.2022 12:55 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 12:05 Відповісти
На палю тай годі ...
показати весь коментар
19.08.2022 12:15 Відповісти
когда просили перекрыть с 2-14г все кпп с оккупированной территорией ордило, то не хотели, вот и навезли в Украину разной швали.
показати весь коментар
19.08.2022 12:21 Відповісти
А где там сказано, что через КПП с ОРДИЛО он проник? Нарисовали ему украинский паспорт и он мог хоть поездом Москва-Киев понаехать.
показати весь коментар
19.08.2022 12:24 Відповісти
та хоча би через кордон, де ще планоувалося поширювати яценюкову стіну...
показати весь коментар
19.08.2022 13:21 Відповісти
Видите ли ,наша доблестная таможня пропустила даже и гиркина,правда за очень большие деньги.а так на Гоптовке пропускали выборочно 5тыщ фублей и ты можешь попасть с красным паспортом до Украины.во всем и всегда виновата коррупция.хуже всего когда человек действительно ехал к родственникам,а его взяли и развернули назад.есть в рашке и нормальные люди,но их к сожалению единицы
показати весь коментар
19.08.2022 16:52 Відповісти
Кому не здохли оказавши супротив при затримани ублюдки???
показати весь коментар
19.08.2022 18:37 Відповісти
 
 