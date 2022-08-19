Затримано 2 ворожих агентів, серед них росіянин, якого ФСБ перекинула в Україну для збору розвідданих поблизу Краматорська, - СБУ. ФОТО
У ході контрдиверсійної "зачистки" прифронтових районів на сході нашої держави співробітники Служби безпеки затримали двох російських агентів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
"Серед затриманих – громадянин РФ, який ще 5 років тому проходив строкову службу у Костромі. Його ФСБ перекинула в Україну для проведення розвідувально-підривної діяльності під виглядом мирного мешканця Донеччини.
Викрили його на території Дружківки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що іншого агента контррозвідка СБУ викрила у місті Білицьке Донецької області.
"Він "звітував" окупантам щодо маршрутів переміщення військової техніки ЗСУ у прифронтових районах. Наразі обом затриманим повідомлено про підозри у вчиненні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - додають у СБУ.
