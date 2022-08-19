Росіяни завдали ударів по Запоріжжю та 6 населених пунктах області, - Нацполіція. ФОТО

Минулої доби під ворожий вогонь окупантів потрапили місто Запоріжжя та шість населених пунктів області. Російські військові обстрілювали житлові будинки громадян, також ушкоджень зазнали об’єкти критичної та цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

За добу працівники поліції задокументували 34 повідомлення про наслідки артобстрілів Запорізької області.

"Учора близько третьої години ночі ворог поцілив по одному із районів Запоріжжя ракетами, які мають осколково-фугасне наповнення. Ракети влучили в один з інфраструктурних обʼєктів у Шевченківському районі", - йдеться у повідомленні.

Велика кількість заяв про наслідки руйнувань надійшла від мешканців Оріхова.

"Впродовж доби окупанти гатили по приватним будинкам, багатоповерхівкам, а також одному з місцевих закладів дошкільної освіти. У результаті житлові помешкання та дитячий садок зазнали значних руйнувань. У приміщенні дитзакладу зруйновано декілька дверей і вибило більше десяти вікон. У домівках вибиті шибки, потрощені вікна й двері, посічені стіни", - додають у Нацполіції.

Окрім цього, від чергового російського терору житлових руйнувань зазнали мешканці сіл Преображенка та Новомиколаївка Пологівського району.

Повідомляється, що артилерійським вогнем вкотре накрило один із об’єктів інфраструктури в селі Мала Токмачка. Снаряд прилетів на територію виправної колонії, внаслідок чого пошкодив декілька будівель, парканну огорожу та територію установи.

Вчора працівники поліції задокументували декілька порушень звичаїв війни після чергових прильотів у Гуляйполі. Внаслідок артобстрілу руйнувань зазнали домівки місцевих жителів.













