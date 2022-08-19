УКР
В ЄС за $18 тис.: Киянин незаконно переправляв військовозобов’язаних чоловіків за кордон. ФОТО

Киянин разом зі спільником організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через держкордон до країн ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За 18 тис. доларів США вони обіцяли надати 6 чоловікам призовного віку можливість безперешкодно виїхати до Польщі. При цьому спільники внесли до бази даних "Шлях" неправдиві відомості, що нібито бажаючі виїхати є волонтерами і їдуть за кордон за гуманітарною допомогою.

Організатора затримано під час отримання другої частини коштів - 16 200 доларів США. Йому вже повідомили про підозру і обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

В ході обшуків за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено понад 80 тис грн, мобільні телефони і документацію, що підтверджує злочинну діяльність.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру його спільнику. Встановлюється причетність інших осіб.

Читайте: Організаторів незаконного переправляння через кордон військовозобов’язаних викрито на Закарпатті. ФОТО

В ЄС за $18 тис.: Киянин незаконно переправляв військовозобов’язаних чоловіків за кордон 01
В ЄС за $18 тис.: Киянин незаконно переправляв військовозобов’язаних чоловіків за кордон 02

Київ (20195) нелегали (385) Офіс Генпрокурора (3445)
Топ коментарі
+9
Тепер я зрозумів чому у нас кожен день по дві-три новини від "правоохоронців", які викривають черговий схематоз з переправкою чоловіків за кордон. Все просто: три дні тому вийшло розслідування Ткача про укр мажорів з Лазурового узбережжя (фільм "батальйон Монако"), де сотні чоловіків призовного віку спокійно насолоджуються життям на найдорожчому узбережжі світу. Відповідно, влада не може пояснити як так вийшло, що мажори покинули країну всупереч військовому стану, тому аби перебити цей інформаційний резонанс у ЗМІ, нам щоденно показують постановочні затримання, щоб у лошар було хибне уявлення про працюючу правоохоронну систепу.
показати весь коментар
19.08.2022 13:34 Відповісти
+4
До речі, поїдьте на Закарпаття, поспілкуйтеся з місцевими жителями, вам вони розкажуть, як у перший місяць війни, тисячі мажорних тачок з кабєлями призовного віку спокійно перетинали держ кордон і вся вертикаль прикордонників, які відповідають за роботу пунктів пропуску, тут якби не причому. Перше, що потрібно зробити у цьому випадку, вигнати нахєр з теплих місць всіх: від прибиральників до командуючого всім західним округом. Посадити цих тварюк на нуль у окопи де прилітає по 100 снарядів на голину - хай виродки спокутують свою вину.
показати весь коментар
19.08.2022 13:42 Відповісти
+3
немного непонятно, по 18 тыщ баксов брал за вывоз, но на квартире нашли 80 тыщ грн ))
показати весь коментар
19.08.2022 13:39 Відповісти
это и есть зарабатывать на войне
показати весь коментар
19.08.2022 13:25 Відповісти
Интересно как будут доказывать шо это неправдиві відомості?
Они скажут шо и вправду собирались ехать за гумкой и дальше шо?
показати весь коментар
19.08.2022 13:27 Відповісти
Не скажуть, волонтери всі зареєстровані.
показати весь коментар
19.08.2022 13:31 Відповісти
"Контрольну закупку" зробили
показати весь коментар
19.08.2022 13:41 Відповісти
Тепер я зрозумів чому у нас кожен день по дві-три новини від "правоохоронців", які викривають черговий схематоз з переправкою чоловіків за кордон. Все просто: три дні тому вийшло розслідування Ткача про укр мажорів з Лазурового узбережжя (фільм "батальйон Монако"), де сотні чоловіків призовного віку спокійно насолоджуються життям на найдорожчому узбережжі світу. Відповідно, влада не може пояснити як так вийшло, що мажори покинули країну всупереч військовому стану, тому аби перебити цей інформаційний резонанс у ЗМІ, нам щоденно показують постановочні затримання, щоб у лошар було хибне уявлення про працюючу правоохоронну систепу.
показати весь коментар
19.08.2022 13:34 Відповісти
у нас кожен день по дві-три новини від "правоохоронців", які викривають черговий схематоз - потому что у нас каждый день перекрывают 2-3 очередных схематоз.
Так было все время с начала войны и так будет до конца войны.
показати весь коментар
19.08.2022 13:36 Відповісти
До речі, поїдьте на Закарпаття, поспілкуйтеся з місцевими жителями, вам вони розкажуть, як у перший місяць війни, тисячі мажорних тачок з кабєлями призовного віку спокійно перетинали держ кордон і вся вертикаль прикордонників, які відповідають за роботу пунктів пропуску, тут якби не причому. Перше, що потрібно зробити у цьому випадку, вигнати нахєр з теплих місць всіх: від прибиральників до командуючого всім західним округом. Посадити цих тварюк на нуль у окопи де прилітає по 100 снарядів на голину - хай виродки спокутують свою вину.
показати весь коментар
19.08.2022 13:42 Відповісти
Цікаво, а чому такий розброс по розцінках? Хтось і за 1000 баксів вивозить)))
показати весь коментар
19.08.2022 13:35 Відповісти
у кого насколько губа не дура) кто по 7к кто по тысяче на еду
показати весь коментар
19.08.2022 13:38 Відповісти
Треба інколи читати що написано.
За 18 тис 6 чоловікам..
Це за всіх така сумма.
показати весь коментар
19.08.2022 13:46 Відповісти
немного непонятно, по 18 тыщ баксов брал за вывоз, но на квартире нашли 80 тыщ грн ))
показати весь коментар
19.08.2022 13:39 Відповісти
режисер лохонувся. Не звертай увагу, хавай.
показати весь коментар
19.08.2022 13:45 Відповісти
чукчам надо сперва научиться читать.
показати весь коментар
19.08.2022 13:46 Відповісти
(18000-16200)* курс, что непонятного то
показати весь коментар
19.08.2022 13:45 Відповісти
В Швейцарії таких хоч греблю гати.
показати весь коментар
19.08.2022 13:44 Відповісти
Вас включно
показати весь коментар
19.08.2022 14:07 Відповісти
внесли до бази даних "Шлях" неправдиві відомості - и сколько там липовых выехало за границу?? тысячи? акуенно себе лазейку придумали
показати весь коментар
19.08.2022 13:45 Відповісти
Крысы мавзолейные обстреливали Харьковскую область с первого дня...
Крысы путлерские моя жена и оба сына снимали все на видео...как дом рухнул...квартира дача и и гараж..как вы заезжали и грабили квартиру и дом после бомбежки...вас Крыс конченный сжигать живьём надо...вы нелюди...падаль..
показати весь коментар
19.08.2022 13:52 Відповісти
гуртові ціни
показати весь коментар
19.08.2022 13:56 Відповісти
Ну это ****** с этой дырявой таможней, пора уже вообще отрыть шлагбаум , или поставьте **** кассу , тачки ,тележки как в АТБ , вход в Европу цена такая.. Ну если этим пользуются и не плохо , значит система работает на всю катушку, проезжают едут и едут , рубка бабла поставлена на конвейер... Эта уловка называется забили штакет в заборе, и больше ни куя...А этот улов показуха типа шли случайно , мимо , и задержали... Там давно все прогнило .днище... И в это страшно кошмарное время . Одного поймали , ну и куй с ним ,другой придет, система осталась... Раковая опухоль...
показати весь коментар
19.08.2022 13:58 Відповісти
Мене з однієї сторони дивує,а з іншої бачу якусь підозрілу бандитську закономірність.Всі хочуть,поки йде війна-очолити цю противоправну діяльність.Якщо не дуже хочемо припинити-то треба очолити.Ось і ці всі постановочні затримання,суми,такса.Прицінюють.На всіх таможнях-погранці і митики з черги вихвачують вибірково,і везуть кудись без черги.200%-волонтерів.А ще,що визиває "подив".4 місяці назад,може не точно,кацапи просунулися в бік Запоріжжя і тут раптомнегайно появилися блокпости з пропуском і людей і вантажів,в обидві сторони.Як чекали-і одні,і інші...
показати весь коментар
19.08.2022 16:27 Відповісти
Чому ніколи не показують ***** затриманих покидків? Країна повинна знати своїх "героїв"
показати весь коментар
19.08.2022 13:58 Відповісти
а толку? Ты за ними бегать будешь в рыло бить? Какой в этом смысл. Ну увидел рожу, дальше что.
показати весь коментар
19.08.2022 14:31 Відповісти
Нє, плювати буду
показати весь коментар
19.08.2022 15:45 Відповісти
Фірма без допомоги місцевої адміністрації не може масово вносити в Шлях...
показати весь коментар
19.08.2022 15:48 Відповісти
В армії є користь від будь-кого. Наприклад, якщо його розстріляти перед строєм за боягузтво. Коли в СА виводили перед строєм зальотчиків без ременів та головних уборів, зривали з них погони, потім заганяли у вантажівку та відвозили кудись назавжди, ефект на нас був неслабкий.
показати весь коментар
19.08.2022 16:31 Відповісти
На рвіному місці дають заробити шахраям. НУ і хто від цієї ситуації виграє?
показати весь коментар
19.08.2022 17:11 Відповісти
 
 