В ЄС за $18 тис.: Киянин незаконно переправляв військовозобов’язаних чоловіків за кордон. ФОТО

Киянин разом зі спільником організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через держкордон до країн ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За 18 тис. доларів США вони обіцяли надати 6 чоловікам призовного віку можливість безперешкодно виїхати до Польщі. При цьому спільники внесли до бази даних "Шлях" неправдиві відомості, що нібито бажаючі виїхати є волонтерами і їдуть за кордон за гуманітарною допомогою.

Організатора затримано під час отримання другої частини коштів - 16 200 доларів США. Йому вже повідомили про підозру і обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

В ході обшуків за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено понад 80 тис грн, мобільні телефони і документацію, що підтверджує злочинну діяльність.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру його спільнику. Встановлюється причетність інших осіб.

