Експосадовця, який підробляв документи для виїзду чоловіків призовного віку за кордон, судитимуть на Закарпатті. ФОТОрепортаж

В Ужгороді слідчі скерували до суду справу, щодо незаконної діяльності 35-річного жителя Берегівщини. Експосадовець з метою власного збагачення займався підробкою документів, які б давали можливість чоловікам-призовникам виїхати за межі України.

Про це повідомили у поліція Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

Зловмисника вдалося упіймати "на гарячому", коли він отримував 14 тис. доларів за чергову оборудку. Закарпатця одразу ж затримали у процесуальному порядку. Гроші, одержані ним за незаконні послуги, вилучили.

"Слідчі провели всі необхідні слідчі дії, зібрали достатньо доказів та сформували обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження скерували для судового розгляду", - йдеться у повідомленні.

"Відповідно до інкримінованої йому ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Організатор трансферу для військовозабов’язаних через кордон із Словаччиною затриманий на Закарпатті, - Нацполіція

кордон (4928) призов (435) суд (11876) Закарпатська область (2166)
+3
Насамперед, якщо є попит то є і пропозиція, в нвкудт вона не діниться, то ж чому держава не зробить це ж саме але законно? Люди платять по 5-10 тисяч баксів, але не вкожного вони є, тому доцільно було б офіційно впровадити сплату, яка б в залежності від статку була в межах 10-100 тис доларів та попвнити бюджет, все одно тікають ті хто не піде на передову, вони знайшли спосіб відкупитись на кордоні - знайдуть і на фронті, то хай ідуть куди хочуть попередньо купивши квиток в ЗСУ
19.08.2022 13:44 Відповісти
+3
Тримають як холопів, бояться, що всі розбіжаться, та нiким буде воювати, напевно президент боїться один залишитися з Люськой
19.08.2022 17:16 Відповісти
+2
и в итоге мы получаем "рабоче-крестьянскую армию " и в конечном итоге они придут за толстожопыми мажорами
19.08.2022 13:54 Відповісти
А сам он почему не в армии был?
19.08.2022 13:34 Відповісти
у нас в армии 2% мужчин от их общего количества. Удивительно, да?
19.08.2022 13:43 Відповісти
Насамперед, якщо є попит то є і пропозиція, в нвкудт вона не діниться, то ж чому держава не зробить це ж саме але законно? Люди платять по 5-10 тисяч баксів, але не вкожного вони є, тому доцільно було б офіційно впровадити сплату, яка б в залежності від статку була в межах 10-100 тис доларів та попвнити бюджет, все одно тікають ті хто не піде на передову, вони знайшли спосіб відкупитись на кордоні - знайдуть і на фронті, то хай ідуть куди хочуть попередньо купивши квиток в ЗСУ
19.08.2022 13:44 Відповісти
к сожалению не совсем решение, потому что если люди заплатят "державе", эти деньги все равно своруют, уже не погранцы, а чиновники чуть повыше)
19.08.2022 13:48 Відповісти
и в итоге мы получаем "рабоче-крестьянскую армию " и в конечном итоге они придут за толстожопыми мажорами
19.08.2022 13:54 Відповісти
Просто цікаво, як так вийшло, що сімейка суркісів вивезла з країни 20 млн баксів кешом тільки за одну ходку. При цьому досі не виявлено причин на якій підставі цю рашистську тварюку випустили прикордонники з країни. Чи ето другоє? Не на часі критикувати владу?
19.08.2022 13:59 Відповісти
Хорошу людину, яка допомагала людям, переслідують.
19.08.2022 14:02 Відповісти
Хай ідіоти воюють, а розумні лаве на карман заробляють. І ніхто потім не спитає, де заробив "перший мільйон". Відкупитися, ****.
19.08.2022 15:21 Відповісти
Будуть підробляти і будуть платити. Такого варіанта заробітку з повітря іншого разу не буде. А все через ідіотську позицію недолугої зеленої "влади"...
19.08.2022 17:14 Відповісти
Тримають як холопів, бояться, що всі розбіжаться, та нiким буде воювати, напевно президент боїться один залишитися з Люськой
19.08.2022 17:16 Відповісти
То майбутні "утоплєніки", сказали НЄПТУНи
Все буде Україна!!!
19.08.2022 21:29 Відповісти
 
 