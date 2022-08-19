Експосадовця, який підробляв документи для виїзду чоловіків призовного віку за кордон, судитимуть на Закарпатті. ФОТОрепортаж

В Ужгороді слідчі скерували до суду справу, щодо незаконної діяльності 35-річного жителя Берегівщини. Експосадовець з метою власного збагачення займався підробкою документів, які б давали можливість чоловікам-призовникам виїхати за межі України.

Про це повідомили у поліція Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

Зловмисника вдалося упіймати "на гарячому", коли він отримував 14 тис. доларів за чергову оборудку. Закарпатця одразу ж затримали у процесуальному порядку. Гроші, одержані ним за незаконні послуги, вилучили.

"Слідчі провели всі необхідні слідчі дії, зібрали достатньо доказів та сформували обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження скерували для судового розгляду", - йдеться у повідомленні.

"Відповідно до інкримінованої йому ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні поліції.

