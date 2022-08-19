УКР
Член союзу добровольців "ДНР" збирав гроші на амуніцію для ворога. Його підозрюють у фінансуванні тероризму, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру громадянину РФ так званому члену союзу добровольців "ДНР" за фактом фінансування тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Член союзу добровольців ДНР збирав гроші на амуніцію для ворога. Його підозрюють у фінансуванні тероризму, - Офіс Генпрокурора 01

"За даними слідства, підозрюваний упродовж 2021-2022 років медійно та фінансово підтримував військову агресію РФ і діяльність так званих "ДНР" і "ЛНР". З березня 2022 року у соцмережах "Вконтакте", Instagram та Telegram-каналах він збирав кошти для незаконних збройних формувань псевдореспублік. Звітував щодо їх використання. Загальна сума зібраних коштів та віртуальних активів – криптовалюти близько 7 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Член союзу добровольців ДНР збирав гроші на амуніцію для ворога. Його підозрюють у фінансуванні тероризму, - Офіс Генпрокурора 02

Зазначається, що за його сприяння придбано амуніцію, предмети військового спорядження, одяг, взуття, квадрокоптери, прицільні засоби, тюнінг-комплекти та інше оснащення для окупантів.

Наразі прокурорами забезпечено накладення арешту на віртуальні активи підозрюваного – криптовалюту у сумі понад 800 тис грн та відпрацьовано алгоритм їх відслідковування і повернення в українську юрисдикцію. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЄС за $18 тис.: Киянин незаконно переправляв військовозобов’язаних чоловіків за кордон. ФОТО


Член союзу добровольців ДНР збирав гроші на амуніцію для ворога. Його підозрюють у фінансуванні тероризму, - Офіс Генпрокурора 03

