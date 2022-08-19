УКР
Уламки російської ракети "Іскандер" вилучили з-під завалів гуртожитку в Харкові. ФОТОрепортаж

Сапери та рятувальники знайшли на території гуртожитку у Салтівському районі, який обстріляли ввечері 17 серпня, залишки "Іскандера".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Силовики та рятувальник досі розбирають завали зруйнованого ракетою гутрожитка.

Уламки російської ракети Іскандер вилучили з-під завалів гуртожитку в Харкові 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія активно обстрілює Харків, щоб змусити Україну утримувати значні сили на цьому фронті, - розвідка Британії

Уламки російської ракети Іскандер вилучили з-під завалів гуртожитку в Харкові 02

Рятувальники продовжують шукати людей, які можуть залишатися під ними.

Уламки російської ракети Іскандер вилучили з-під завалів гуртожитку в Харкові 03
Уламки російської ракети Іскандер вилучили з-під завалів гуртожитку в Харкові 04

Силовики збирають речові докази на місці влучання ракети.

Уламки російської ракети Іскандер вилучили з-під завалів гуртожитку в Харкові 05

Повідомляється, що біля гуртожитку залишаються чекати родичі людей, яких досі не знайшли. До будинку, який стоїть поряд з гуртожитком, люди несуть квіти на вінки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріл Харкова: серед загиблих - мати легкоатлетки Табашник. ВIДЕО

Нагадаємо, 17 серпня окупанти  знову завдали ракетного удару  по Салтівському району міста Харкова. Наразі відомо про 15 загиблих та 20 поранених. Розбір завалів триває.

Автор: 

Масові вбивці, терористи-психопати, якщо повернути смертну кару то там треба всі 100 мільйонів на шибеницю.
19.08.2022 14:39 Відповісти
Царство небесне невинно вбитим людям, пораненим швидкого одужання, а клятій орді - щоб відчули таке ж, як ці невинні люди.
19.08.2022 15:16 Відповісти
Распилить на маленькие кусочки и каждый кусочек отправлять вместе с ракетой "Хаймарса" !
19.08.2022 15:19 Відповісти
Цей уламок нехай президент вручить Гуттерішу який зараз до Одеси прибув нехай привезе його до ООН та покладе на трибуну головуючого на знак їх безвідповідальності допоки росія досі незаконно перебуває у радбезі ООН і має право вето при цьому порушуючи абсолютно всі статті уставу цієї організації!
19.08.2022 16:02 Відповісти
Моє побажання просте - кацапи здохніть у всіх країнах, навіть на Заході.
Щоб у тих хто підтримує рускій мір зявилась проказа на лицях і на всьому тілі
20.08.2022 01:59 Відповісти
21.08.2022 00:27 Відповісти
 
 