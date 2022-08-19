Уламки російської ракети "Іскандер" вилучили з-під завалів гуртожитку в Харкові. ФОТОрепортаж
Сапери та рятувальники знайшли на території гуртожитку у Салтівському районі, який обстріляли ввечері 17 серпня, залишки "Іскандера".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Силовики та рятувальник досі розбирають завали зруйнованого ракетою гутрожитка.
Рятувальники продовжують шукати людей, які можуть залишатися під ними.
Силовики збирають речові докази на місці влучання ракети.
Повідомляється, що біля гуртожитку залишаються чекати родичі людей, яких досі не знайшли. До будинку, який стоїть поряд з гуртожитком, люди несуть квіти на вінки.
Нагадаємо, 17 серпня окупанти знову завдали ракетного удару по Салтівському району міста Харкова. Наразі відомо про 15 загиблих та 20 поранених. Розбір завалів триває.
