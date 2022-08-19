Підпільний серверний центр, який російські хакери використовували для кібератак, виявили в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж
Серверний центр російські хакери використовували для кібератак.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Зловмисники "здавали у віртуальну оренду" понад 100 виділених серверів, розташованих на території Києва та за кордоном. У подальшому їх використовували для зламу комп’ютерів, крадіжки паролів і здійснення DDoS-атак, у тому числі на сайти органів державної влади. Ділки обслуговували понад 100 "абонентів", переважна більшість яких є хакерами з рф. Частина з них була підконтрольна російським спецслужбам і працює на шкоду інформаційній безпеці України" ,- йдеться в повідомленні.
У ході проведених обшуків виявлено та вилучено:
- комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності;
- банківські картки, через які відбувалися розрахунки з "клієнтами";
- серверне обладнання.
А вы наверное правы . Откуда собственникам знать , кто чем занимается .
СБУ, накуя такой бред втюхтвать? Надеятесь на IT безгамотное население? Та вам любой сисадмин скажет, что это бред бредовый!
Создавайте видимость работы на каком-то другом направлении.