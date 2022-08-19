УКР
Підпільний серверний центр, який російські хакери використовували для кібератак, виявили в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Серверний центр російські хакери використовували для кібератак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисники "здавали у віртуальну оренду" понад 100 виділених серверів, розташованих на території Києва та за кордоном. У подальшому їх використовували для зламу комп’ютерів, крадіжки паролів і здійснення DDoS-атак, у тому числі на сайти органів державної влади. Ділки обслуговували понад 100 "абонентів", переважна більшість яких є хакерами з рф. Частина з них була підконтрольна російським спецслужбам і працює на шкоду інформаційній безпеці України" ,- йдеться в повідомленні.

У ході проведених обшуків виявлено та вилучено:

- комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності;
- банківські картки, через які відбувалися розрахунки з "клієнтами";
- серверне обладнання.

Також читайте: Російські хакери здійснили безпрецедентну кібератаку на сайт "Енергоатома"

Підпільний серверний центр, який російські хакери використовували для кібератак, виявили в Києві, - СБУ 01
Підпільний серверний центр, який російські хакери використовували для кібератак, виявили в Києві, - СБУ 02
Підпільний серверний центр, який російські хакери використовували для кібератак, виявили в Києві, - СБУ 03
Підпільний серверний центр, який російські хакери використовували для кібератак, виявили в Києві, - СБУ 04

Тепер треба це все поставити на озброєня IT армії України!
19.08.2022 14:32 Відповісти
Ні х... себе серверний шафа. Нарахував 22 підключення. Блоки живлення по 1 кВт (мін). Це десь з комунікаціей 25-30 кВт. Це або на промплощадці. Або головотяпство...
19.08.2022 14:39 Відповісти
як до цього ставитись? https://www.youtube.com/watch?v=H-_0zQbRZuU&ab_channel=RcMAX
19.08.2022 14:47 Відповісти
нквд в Києві як дома себе почували , олими руками задушив би падл і прикопав би в лісі ! І цеж серед місцевих точно є поплічники
19.08.2022 15:02 Відповісти
Як там з мінами?
19.08.2022 15:05 Відповісти
ого нефига себе стойки и не одна, что-то серьезное накрыли, ща там наши спецы полазят, могут много интересного наковырять
19.08.2022 15:08 Відповісти
А що увесь цей час "робила" наша "славна",з найкращими ІТ ішниками в світі,кіберполіція?Не встигала собі зарплати і премії вибивати?Й шов 177 день повномасштабного вторгнення...
19.08.2022 15:10 Відповісти
Как обычно - на порносайтах шпионов ловили...
19.08.2022 17:59 Відповісти
Скорее всего компания владеет дата-центром и сдает в аренду компьютерные мощности всем, кто пожелает. Это как со сдачей квартир. Сдал, а кто есть арендатор не волнует. Если арендатор занимается противоправной деятельностью, то пусть полиция с ним и разбирается.
19.08.2022 15:21 Відповісти
Я думал , что спишут на Пороха . Но на этот раз , похоже что нет .
А вы наверное правы . Откуда собственникам знать , кто чем занимается .
19.08.2022 15:42 Відповісти
Когось затримали?Бо неможливо все організувати віртуально.
19.08.2022 15:30 Відповісти
Засмерділо зільоною некомпетентністю...
19.08.2022 17:18 Відповісти
Росхакеры использовали украинский дата-центр (если это вообще "дата-центр) для кибератак на украинские ресурсы?
СБУ, накуя такой бред втюхтвать? Надеятесь на IT безгамотное население? Та вам любой сисадмин скажет, что это бред бредовый!
Создавайте видимость работы на каком-то другом направлении.
19.08.2022 17:26 Відповісти
 
 