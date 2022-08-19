Підпільний серверний центр, який російські хакери використовували для кібератак, виявили в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Серверний центр російські хакери використовували для кібератак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисники "здавали у віртуальну оренду" понад 100 виділених серверів, розташованих на території Києва та за кордоном. У подальшому їх використовували для зламу комп’ютерів, крадіжки паролів і здійснення DDoS-атак, у тому числі на сайти органів державної влади. Ділки обслуговували понад 100 "абонентів", переважна більшість яких є хакерами з рф. Частина з них була підконтрольна російським спецслужбам і працює на шкоду інформаційній безпеці України" ,- йдеться в повідомленні.

У ході проведених обшуків виявлено та вилучено:



- комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності;

- банківські картки, через які відбувалися розрахунки з "клієнтами";

- серверне обладнання.

