Окупанти під контролем Пушиліна почали вирізати ММК ім. Ілліча на металобрухт, - Андрющенко. ФОТО
Окупанти розпочали розпилювати крупногабаритний металобрухт на ММК ім. Ілліча у Маріуполі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
"Сьогодні над комбінатом піднявся дим. Це визвано початком розпилу крупногабаритного металобрухту, частково зі скрапом (металобрухт разом з шлаком). Фактично, на очищеній та розмінованій території почали вирізати завод на металобрухт", - пише Андрющенко.
Радник міського голови підкреслює, що рашисти родовжують "годувати маріупольців брехливою надією на відновлення заводу".
"Це і є відновлення від росіян. Був металопрокат - став металобрухт. Який досі не під санкціями. Цікаво, що початок розпилу заводу проходить під контролем Пушиліна. Який третій день стрирчить в Маріуполі з кураторами з РФ", - зазначає він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Навсегда!
- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?
- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!
Переживаємо, як за своє...
куди приходить росія - там одна розруха.