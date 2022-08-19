УКР
Окупанти під контролем Пушиліна почали вирізати ММК ім. Ілліча на металобрухт, - Андрющенко. ФОТО

завод,маріуполь

Окупанти розпочали розпилювати крупногабаритний металобрухт на ММК ім. Ілліча у Маріуполі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Сьогодні над комбінатом піднявся дим. Це визвано початком розпилу крупногабаритного металобрухту, частково зі скрапом (металобрухт разом з шлаком). Фактично, на очищеній та розмінованій території почали вирізати завод на металобрухт", - пише Андрющенко.

Окупанти під контролем Пушиліна почали вирізати ММК ім. Ілліча на металобрухт, - Андрющенко 01

Радник міського голови підкреслює, що рашисти родовжують "годувати маріупольців брехливою надією на відновлення заводу".

"Це і є відновлення від росіян. Був металопрокат - став металобрухт. Який досі не під санкціями.  Цікаво, що початок розпилу заводу проходить під контролем Пушиліна. Який третій день стрирчить в Маріуполі з кураторами з РФ", - зазначає він.

завод (1069) Маріуполь (3268) ММК ім. Ілліча (63) окупація (6866) Андрющенко Петро (709)
+23
якраз цих мразинів підтримував пан Ахметов, партія регіонов фінансувала ці терористичні, антиукраїнські утворення "ДНР" і "ЛНР". Але і сьогоднішня влада користується виключно "спеціалістами" януковича єлдаком, татароким, демченко, смірновим, шкарлетом, портновим та іншими. Ну що 73%, ви вибрали пушиліних і захарченків на території всієї України. Тож ржіть, та "какая вам разница", дивіться відоси.
19.08.2022 15:00 Відповісти
+22
А кто то думал что будет по другому? Украина всю жизнь была кремлядям как кость в горле и прямым конкурентом по металлу и зерну. Вот рашисты и утюжили всеми средствами заводы и зерновые елеваторы. И я поражаюсь еще дебилам которые остались в окупации и сидя на развалинах своих домов рассказывают что рашисты все отстроят и будет даже лучше чем было при укропах
19.08.2022 15:03 Відповісти
+20
- Вы к нам надолго?

- Навсегда!

- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?

- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!

19.08.2022 15:16 Відповісти
Підари кацапські!
19.08.2022 14:52 Відповісти
Це що,сенсація?🤦
19.08.2022 14:55 Відповісти
Надеюсь Ахметка вспомнит молодость и прикопает в терриконах всех причастных во главе с Душилиным.бабки на спецов ещё у него есть.
19.08.2022 14:56 Відповісти
19.08.2022 15:00 Відповісти
19.08.2022 15:16 Відповісти
навіщо?... він отримає "компенсацію"...
19.08.2022 15:08 Відповісти
Если вы про суды, то правильно и сделает. Или как вы считаете - пусть они сносят заводы, а мы лапки сложим и типа нормально?
19.08.2022 23:39 Відповісти
вы, гниды донбасянские, сложили лапки еще в 2014-м
21.08.2022 22:21 Відповісти
тиха, асвабадители работают. Раковая опухоль накрыла новый орган, теперь надо его переварить перед захватом нового.
19.08.2022 14:57 Відповісти
А шо робити стратегам. Кривбас не захопили, мостів для возки руди немає. Хоч на "пилорамі" зароблять. Мордашов (той що з мордви мордасової) чи пургасової) плюнув на ДиРи і не дає бабоси, от і приходиться різати і віддавати землякам ( Чепушилін теж з цієї мордви, як і володін) хоч щось.
19.08.2022 15:00 Відповісти
Это еще одно свидетельство того, что все эти ДЕЕНЕРЫ - полностью искусственные и бестолковые образования. Жаль только жителям Донбасса это дошло только сейчас, а не 8 лет назад
21.08.2022 10:21 Відповісти
19.08.2022 15:03 Відповісти
Московія - це Кацап-Мідас **********- усе, до чого торкається руzzкій мір, перетворюється у лайно
19.08.2022 15:05 Відповісти
Завод приватизований, чи ні? Не в офшорах, часом?
Переживаємо, як за своє...
19.08.2022 15:08 Відповісти
Да, переживаем как за своё, потому что оно своё. Это место работы тысяч мариупольцев. В конце концов это предприятие имеет огромную историю. А вы, если не хотите, не переживайте. Так живётся проще
19.08.2022 23:29 Відповісти
ша, тихо... триває "модернізація" комбінату...
19.08.2022 15:09 Відповісти
наваросы уже в мешках работать не кому только пилить скрепная логика
19.08.2022 15:15 Відповісти
за что теперь будут жить навароски ?
19.08.2022 15:16 Відповісти
будут высасывать украинский бюджет
19.08.2022 16:04 Відповісти
Да после того, как ввели эмбарго на весь российский уголь, в дыре вообще проблемы с бюджетом. раньше хоть уголь в россию могли вывозить, а сейчас там свой негде девать через обвал рынков
20.08.2022 11:00 Відповісти
чи рве рижа мразь собі волося в очку, що свого часу не замочив Захарченка, Чепушиліна та інших сепарів+колаборантів?
19.08.2022 15:18 Відповісти
Мало того, сам их подкармлмвал
19.08.2022 19:26 Відповісти
Хм... А вы считаете, что их кто-то спрашивал, начинать войну или нет? Серьёзно?)) Я удивляюсь, что люди всё ещё фантазируют о таких вещах
19.08.2022 23:37 Відповісти
...Радник міського голови підкреслює, що рашисти продовжують "годувати маріупольців брехливою надією на відновлення заводу". Виникає враження, що там є кого цим годувати, є якийсь зовсім непритомні громадяни, які вірять, в те, що, щоб подарувати людині гідне життя, треба спочатку в неї забрати дім, рідних, місто, майбутнє, роботу, гідність, а потім поступово робити її щасливою..., кидаючи їй якісь пусті обіцянки...
19.08.2022 15:22 Відповісти
Ось на що спрооможні ці варвари ,убивати ,грабувати ,руйнувати ну не спроможзні щось створювати окрім біди.
19.08.2022 15:22 Відповісти
що з цих варварів взяти?

куди приходить росія - там одна розруха.
19.08.2022 15:31 Відповісти
РОССИЯ УНИЧТОЖАЕТ КОНКУРЕНТОВ НА РЫНКЕ ПРОДАЖИ МЕТАЛЛА.
19.08.2022 15:33 Відповісти
Так и есть. Задача уничтожить нашу промышленность по максимуму. Да и зерно вон тоже они не прочь уничтожить
19.08.2022 23:38 Відповісти
атрецательнае васстанавление
19.08.2022 15:34 Відповісти
а может нам ракетами какой-нибудь российский металургийный завод уничтожить?
19.08.2022 15:35 Відповісти
асвабаділі!
19.08.2022 15:39 Відповісти
Грабунок захоплених територій для Орди е найперша річ.
19.08.2022 15:43 Відповісти
надеюсь они сами перебьют друг друга в жажде легкой наживы, как это было в свое время в оккупированном Донецке
20.08.2022 10:58 Відповісти
мародер - ета звучіт гордо! (жуков. совок.маршал)
19.08.2022 16:09 Відповісти
Зараз найкращій час аби рудий виродок погудєл.
19.08.2022 16:10 Відповісти
а ничего, что это рабочие места, налоги, экспорт в конце концов? Смотрите чуть дальше собственного носа
20.08.2022 10:57 Відповісти
Ну, в принципе, это же изначальный вариант, который он и озвучивали - сносить предприятия. Это уже потом пошли всякие фантазии на тему техноплощадок
19.08.2022 23:28 Відповісти
путинские фашисты озвучивают каждый день новые версии касательно того, что они хотят с Украины. еще недавно Лавров говорил, что не планируют оккупировать Украину, а в итоге - устанавливают свою власть, вводят рубль и т.д. это лжецы, которых вообще не стоит слушать
20.08.2022 14:14 Відповісти
Путін йде шляхом Гітлера, який теж вивозив ресурси з окупованих територій. Думаю, закінчить Путін точнісінько, як Гітлер - так же ганебно, головне, щоб це сталось пошвидше
20.08.2022 14:11 Відповісти
 
 