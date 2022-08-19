Окупанти під контролем Пушиліна почали вирізати ММК ім. Ілліча на металобрухт, - Андрющенко. ФОТО

Окупанти розпочали розпилювати крупногабаритний металобрухт на ММК ім. Ілліча у Маріуполі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Сьогодні над комбінатом піднявся дим. Це визвано початком розпилу крупногабаритного металобрухту, частково зі скрапом (металобрухт разом з шлаком). Фактично, на очищеній та розмінованій території почали вирізати завод на металобрухт", - пише Андрющенко.

Радник міського голови підкреслює, що рашисти родовжують "годувати маріупольців брехливою надією на відновлення заводу".

"Це і є відновлення від росіян. Був металопрокат - став металобрухт. Який досі не під санкціями. Цікаво, що початок розпилу заводу проходить під контролем Пушиліна. Який третій день стрирчить в Маріуполі з кураторами з РФ", - зазначає він.