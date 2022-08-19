Збирали інформацію для вербування та залякування: викрито агентів РФ у пенітенціарній системі південних регіонів України, - СБУ. ФОТО

Зловмисники передавали ворогу інформацію щодо співробітників пенітенціарних закладів, які не зрадили присязі і залишилися вірними Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

"Встановлено, що "зв’язковим" був "начальник відділу кадрів" незаконно створеного окупантами "управління федеральної служби виконання покарань по Херсонській області". Цю псевдопосаду колишній кадровик однієї з виправних колоній Херсонщини отримав за те, що добровільно пішов на співпрацю з окупантами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що запитувану ворогом інформацію чоловік отримував від чиновниці регіонального структурного підрозділу Державної кримінально-виконавчої служби України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підпільний серверний центр, який російські хакери використовували для кібератак, виявили в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Отримані відомості спецслужби РФ використовували з метою розвідувально-підривної діяльності проти України. У тому числі для чинення тиску на правоохоронців та їх близьких, можливого їх вербування та отримання відомостей службового характеру", - додають у СБУ.







