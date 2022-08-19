УКР
Збирали інформацію для вербування та залякування: викрито агентів РФ у пенітенціарній системі південних регіонів України, - СБУ. ФОТО

Зловмисники передавали ворогу інформацію щодо співробітників пенітенціарних закладів, які не зрадили присязі і залишилися вірними Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Збирали інформацію для вербування та залякування: викрито агентів РФ у пенітенціарній системі південних регіонів України, - СБУ 01

"Встановлено, що "зв’язковим" був "начальник відділу кадрів" незаконно створеного окупантами "управління федеральної служби виконання покарань по Херсонській області". Цю псевдопосаду колишній кадровик однієї з виправних колоній Херсонщини отримав за те, що добровільно пішов на співпрацю з окупантами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що запитувану ворогом інформацію чоловік отримував від чиновниці регіонального структурного підрозділу Державної кримінально-виконавчої служби України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підпільний серверний центр, який російські хакери використовували для кібератак, виявили в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Отримані відомості спецслужби РФ використовували з метою розвідувально-підривної діяльності проти України. У тому числі для чинення тиску на правоохоронців та їх близьких, можливого їх вербування та отримання відомостей службового характеру", - додають у СБУ.


Збирали інформацію для вербування та залякування: викрито агентів РФ у пенітенціарній системі південних регіонів України, - СБУ 02
Збирали інформацію для вербування та залякування: викрито агентів РФ у пенітенціарній системі південних регіонів України, - СБУ 03
Збирали інформацію для вербування та залякування: викрито агентів РФ у пенітенціарній системі південних регіонів України, - СБУ 04

затримання (4383) СБУ (13387) пенітенціарна служба (121) Херсонська область (6241)
Топ коментарі
+15
ой, я тебя умаляю, в Одесском горсовете до сих пор сидят 4 от партии шария и 6 от опзж , и шо , кто то сильно волнуется по єтому поводу ?
показати весь коментар
19.08.2022 15:38 Відповісти
+8
А що, перевірити держчиновників на поліграфі немає можливості?
Чи бажання?
показати весь коментар
19.08.2022 15:36 Відповісти
+8
вносите изменения в закон о гражданстве, лишайте их гражданства, ничего в этом страшного нет.
показати весь коментар
19.08.2022 15:53 Відповісти
Ні, просто страшно
показати весь коментар
19.08.2022 15:41 Відповісти
вносите изменения в закон о гражданстве, лишайте их гражданства, ничего в этом страшного нет.
показати весь коментар
19.08.2022 15:53 Відповісти
Не в закон, а в Конституцию нужно вносить изменения. А это малореально.
показати весь коментар
19.08.2022 16:01 Відповісти
...отпустят под залог или, вообще, возьмут к татарову..?
такие безуглые кадры в КоЗе Ностра будут как свои, "всё так душевно, по-домашнему"..
разве что не захотят связываться из-за конкуренции - на всех в общаке Бени-дермака на "ягуары" для зешлюх может не хватит
показати весь коментар
19.08.2022 15:54 Відповісти
Навіть Коза Ностра не передбачала зрадництва країни. А це просто ницість. Де не кинь, суцільна зрада високопоставлених чиновників.
показати весь коментар
19.08.2022 21:35 Відповісти
За зраду-на палю!
показати весь коментар
20.08.2022 10:33 Відповісти
Думаю при Воєному Стані фізичне знищення зрадників виправдане
показати весь коментар
20.08.2022 21:49 Відповісти
По закону воєнного часу мають бути знищені,а не сюсю-мусю...
показати весь коментар
21.08.2022 13:40 Відповісти
 
 