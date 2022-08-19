10 суден з українським зерном готуються до виходу з портів Одеси, - Кубраков. ФОТО

10 суден зараз завантажуються та готуються до виходу з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у Facebook.





"10 суден зараз завантажуються та готуються до виходу з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Також маємо більше 40 заявок на захід до українських портів. Сьогодні разом з Антоніу Гуттерішем, Генеральним секретарем ООН відвідали Одеський порт, а також змогли побачити процес завантаження українською пшеницею балкера KUBROSLI Y. За час дії "Зернової ініціативи" з трьох портів Великої Одеси вже відправлено 25 суден. На їх борту 630 тисяч тонн агропродукції. Так, все ще є багато речей, які варто вдосконалити, але ми на правильному шляху", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особлива увага приділяється експорту продовольства для африканських країн.

"Вчора вийшов черговий балкер I MARIA, на його борту 33 тисячі тонн агропродукції для півночі континенту", - пише Курбаков.