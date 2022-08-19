УКР
10 суден з українським зерном готуються до виходу з портів Одеси, - Кубраков. ФОТО

10 суден зараз завантажуються та готуються до виходу з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у Facebook


10 суден з українським зерном готуються до виходу з портів Одеси, - Кубраков 01

"10 суден зараз завантажуються та готуються до виходу з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Також маємо більше 40 заявок на захід до українських портів. Сьогодні разом з Антоніу Гуттерішем, Генеральним секретарем ООН відвідали Одеський порт, а також змогли побачити процес завантаження українською пшеницею балкера KUBROSLI Y.  За час дії "Зернової ініціативи" з трьох портів Великої Одеси вже відправлено 25 суден. На їх борту 630 тисяч тонн агропродукції. Так, все ще є багато речей, які варто вдосконалити, але ми на правильному шляху", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особлива увага приділяється експорту продовольства для африканських країн.

10 суден з українським зерном готуються до виходу з портів Одеси, - Кубраков 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": З України вдалося експортувати 10 млн тонн зернових та олійних культур, - фон дер Ляєн

"Вчора вийшов черговий балкер I MARIA, на його борту 33 тисячі тонн агропродукції для півночі континенту", - пише Курбаков.

А ГУТТЕРЕШ в Оленивку поедет и на Атомную в Запорожье? Только зерно на уме для лодырей в Африке
показати весь коментар
19.08.2022 16:00 Відповісти
На умі - як зробити, щоб ті ледачі з Африки взимку не прибігли їсти Європу.
показати весь коментар
19.08.2022 16:14 Відповісти
Вчера вышел очередной балкер I MARIA, на его борту 33 тысяч тонн агропродукции для севера континента Источник:

Вивчай географiю.
показати весь коментар
19.08.2022 16:20 Відповісти
Якого контіненту? Ввимкни мозок.
показати весь коментар
19.08.2022 17:12 Відповісти
Яка радість😡
показати весь коментар
19.08.2022 16:09 Відповісти
зерно мешает признать рефию страной терроризма
показати весь коментар
19.08.2022 16:12 Відповісти
Без Байрактара не заедешь в жопу Мавзолея...
Эрдоган..готовь для рюZкага тупого быдла Ятаган 🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
19.08.2022 16:21 Відповісти
Кубраков....А це не той кубраков,що займався "великим будівництвом" з офігенними відкатами?Невже перевели на новий грошовий потік - з "великого будівництва" на " велике годівництво"?
показати весь коментар
19.08.2022 16:21 Відповісти
В Офисе президента считают, что мы все идиоты, поэтому решили нам «впарить» следующую дичь: Путлер согласился на «зерновое соглашение», чтобы улучшить свой имидж в глазах мира.

Начнем с того, что убийце Путлеру плевать на свой имидж.

А теперь я напомню, как было на самом деле.

Во-первых, перед подписанием «зернового соглашения» США и ЕС сняли санкции против российских зерна и минудобрений.

Во-вторых, зерно вывозят транснациональные западные корпорации. И за все это время только один корабль загрузили для «голодающих Африки».

В-третьих, Путлер обезопасил себя от контрнаступления на Юге. Если мы начнёт - то сразу будет заблокирован вывоз зерна и полетят ракеты в порты Чёрного моря.
показати весь коментар
19.08.2022 19:50 Відповісти
 
 