Війська РФ обстріляли Бахмут: двоє людей загинули, одна - поранена, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На Донеччині внаслідок ворожого обстрілу міста Бахмут у п’ятницю, 19 серпня, загинули літні чоловік та жінка. Також поранення отримала ще одна літня жінка, яку госпіталізували до лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС України в Донецькій області.

Зазначається, що пожежа, на яку викликали рятувальників, сталася внаслідок обстрілу російськими загарбниками міста Бахмут.

"По прибуттю на місце виклику було встановлено, що внаслідок обстрілу на території приватного домоволодіння горить господарча споруда. О 10:15 пожежу ліквідовано. Внаслідок обстрілу загинули літні люди - чоловік та жінка", - повідомили в управлінні.

Також додали, що до рятувальників від поліції надійшла інформація, що внаслідок цього обстрілу зазнала поранення жінка 1951 р.н., яку наразі госпіталізували до лікувального закладу.

Від Головного управління залучалось сім чоловік особового складу та одиниця техніки.






