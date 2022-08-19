У Харкові кількість жертв ракетних ударів по будинку та гуртожитку зросла до 21, - прокуратура. ФОТОрепортаж
У Харкові до 21 зросла кількість жертв ракетного удару по житловому будинку та гуртожитку 17 і 18 серпня.
Про це повідомив Укрінформу речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає Цензор.НЕТ.
"У будинку в Салтівському районі вже 16 загиблих. Рятувальники дістали тіло 50-річної жінки. Останнім знайдено тіло, ймовірно, чоловіка, це встановлюється. У Слобідському районі пошуково-рятувальні роботи завершилися. Остаточна цифра - п'ять загиблих", - поінформував Чубенко.
Vyacheslav Nesterov
александр иванович
