У Харкові кількість жертв ракетних ударів по будинку та гуртожитку зросла до 21, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Харкові до 21 зросла кількість жертв ракетного удару по житловому будинку та гуртожитку 17 і 18 серпня.

Про це повідомив Укрінформу речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає Цензор.НЕТ.

"У будинку в Салтівському районі вже 16 загиблих. Рятувальники дістали тіло 50-річної жінки. Останнім знайдено тіло, ймовірно, чоловіка, це встановлюється. У Слобідському районі пошуково-рятувальні роботи завершилися. Остаточна цифра - п'ять загиблих", - поінформував Чубенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уламки російської ракети "Іскандер" вилучили з-під завалів гуртожитку в Харкові. ФОТОрепортаж

У Харкові кількість жертв ракетних ударів по будинку та гуртожитку зросла до 21, - прокуратура 01
У Харкові кількість жертв ракетних ударів по будинку та гуртожитку зросла до 21, - прокуратура 02
У Харкові кількість жертв ракетних ударів по будинку та гуртожитку зросла до 21, - прокуратура 03
У Харкові кількість жертв ракетних ударів по будинку та гуртожитку зросла до 21, - прокуратура 04
У Харкові кількість жертв ракетних ударів по будинку та гуртожитку зросла до 21, - прокуратура 05

хто відповість - чому бідних людей не евакуювали до западної хочаб ?
19.08.2022 19:51 Відповісти
От бл*дь придурочное , пора этого идиота Путина обьявить международным преступником и открыть охоту на него и его обезумевшую свиту.
20.08.2022 07:00 Відповісти
 
 