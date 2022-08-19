УКР
"Поранений, втомлений, але нескорений": Зеленський показав обстріляний Харків. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський відзначив героїчність та стійкість міста Харкова, яке постійно зазнає обстрілів з боку російської армії.

Про це глава держави написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Героїчний Харків. Окупанти постійно й цинічно обстрілюють місто. Тероризують мирних мешканців, руйнують будинки, інфраструктуру. Але наш Харків, як і вся Україна, вміє захищатися. Поранений, втомлений, але нескорений. Стоїть міцно та бореться. І вкотре доводить ворогу: наших людей і наші міста йому не зламати, не перемогти", - заявив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Харкові кількість жертв ракетних ударів по будинку та гуртожитку зросла до 21, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Зеленський Володимир (25578) Харків (5877)
Топ коментарі
+43
- а они мне...ройте окопы...а я им...не нагнетайте...7млрд терять шо ли ???

19.08.2022 19:12 Відповісти
+26
три тижні перед війною бухав в Буковелі, підор сраний, замість підготовки.
19.08.2022 19:31 Відповісти
+21
Тебе перед народом на коленях прощения просить, а потом в монастырь до конца жизни грехи замаливать, а не фотки постить о том, что ты натворил!
19.08.2022 19:18 Відповісти
http://argumentua.com/stati/evgeniya-podobnaya-*******-esli-my-prekratim-strelyat-nas-prosto-budut-ubivatukrainskii-****** Евгения Подобная, военкор: «Если мы прекратим стрелять - нас просто будут убивать »
19.08.2022 19:08 Відповісти
По белгороду когда????......
( На первом фото мой бывший дом кстати)
19.08.2022 19:12 Відповісти
А до чого тут ЗЕееееее
19.08.2022 19:16 Відповісти
А ти сам подумай.
19.08.2022 19:20 Відповісти
Мерзота.
19.08.2022 19:17 Відповісти
А перед виборами казав "хуже нє будєт".
19.08.2022 19:21 Відповісти
то что он это говорил - значит он сволочь.
а кем надо быть чтобы за ЭТО голосовать?
19.08.2022 19:23 Відповісти
ПОЛУДУРКИ ВЫБРАЛИ ПОЛУДУРКА .
19.08.2022 19:28 Відповісти
Зате без паніки .
19.08.2022 19:24 Відповісти
Отакі травневі шашлички...
19.08.2022 19:27 Відповісти
А якби Зеленський попередив про війну - всі б втекли з Харкова і ніхто не загинув. Про що б він тоді пост писав?
19.08.2022 19:30 Відповісти
Показує наслідки "зелених прой**ів".Так -так в судах буде як доказ!
19.08.2022 19:30 Відповісти
Там на одном фото арка вдали, дворик внутренний во Дворце труда, что в центре города. Магазинчики были слева, справа, фото, пирожковая и справа в самой арке ателье пошива одежды. В 1970г мама мне заказала костюмчик черный на выпускной. Дорого было ей, не по караману. папашка алиментов кидал 20р примерно. мама выплачивала кооператив. Медсестра заплата 60р. Рубаху и галстук дядя отдал свою. туфли старые пошли. Уютное место было там. Любили харьковчане просто пройти и выйти. Чуть напоминало Пассаж в Одессе, но в монументальном стиле. Здание очень красивое, немцы не тронули. А вот твари разнесли. Память прошлых лет. поколений, событий города. Там сидели профсоюзы. так и называлось Дворец труда. Удачно так как то все было. Такое не прощают. Отомстить стоит и любой ценой. По закону жизни и смерти.
19.08.2022 19:38 Відповісти
" Такое не прощают ." А вот интересно зеленскому " такое " аукнется когда нибудь ? Врядли .
19.08.2022 19:43 Відповісти
19.08.2022 20:38 Відповісти
19.08.2022 20:44 Відповісти
В этом ателье работала героиня Купченко в фильме «Одинокая жещина желает познакомиться» (1988), целиком снятом в Харькове. В центральной сцене туда же, под арку, к ней приходит женихаться пьяный герой Збруева. Незабываемо.

19.08.2022 20:37 Відповісти
Странно, москали ж так любят советское кино, и так вот раздолбали память об этом кино.. вот вам советские фильмы прекрасные,
А если бы до Одессы добрались - то Любимая женщина механика Гаврилова и много много других фильмов вспоминали..
И винили бы в этом аду украинцев... или азовцев.. хз
20.08.2022 16:10 Відповісти
хтось може пояснити у чому героїчність сидіти людям під обстрілами і знати, що у той чи інший будинок обов`язково прилетить, знати що фашистська свино-собача сволота з настанням холодів буде бити по ТЕЦ не зважаючі на те, скільки б не обороняли харків... важливий дуже час підльоту.... з поки що не знищеного белгорода він дуже малий....
19.08.2022 19:38 Відповісти
раз мене за такі запитання забанили, баньте ще... але все одно буду писати - мій ріднй Харків надто близько до росії... без знищення белгорода або самого недопалка у відповідь - діла не буде. все одно прилітатиме
19.08.2022 19:47 Відповісти
Пхахаха, хто тобі прапорець видав?
19.08.2022 20:17 Відповісти
Шановний, земляче. Я вже давно пишу, чому не знищуються пускові установки на бєлгородщині, з яких обстрілюють Харків та обл., щодня/ніч. Наші хлопці, які стали на захист Харкова спочатку вiйни, не дали кацапам його захопити по землі, тому зелена грьобана влада дозволила руйнувати Харків дистанційно з бєлгорода + обстріли артою та РСЗВ з оккупованої частини області.
19.08.2022 20:55 Відповісти
не всем есть куда бежать. все люди РАЗНЫЕ.
старики говорят - мне легче умереть дома чем жить на чужбине.
Раньше я отказывалась это понимать. Теперь вижу что нет смысла это понять - это ТАК.
А есть старики которые первыми и бодро собираются, в котомку сразу все самое важное - документы, фото матери и детей, валидол в косметичке и готова валить.
люди РАЗНЫЕ.
не нужно их за это винить - это их выбор. Можно только пожалеть.
20.08.2022 16:12 Відповісти
Людям тупо немає куди їхати і немає за що. У багатьох є якась робота, що дає можливість виживати. Ті, хто не жили під час війни, ніколи нас не зрозуміють.
19.08.2022 19:57 Відповісти
а от те, що людям нема куди їхати питання - може замість доріг та шашликів про це треба було думати? може треба було проробити питання все ж вивчення мов сусідів , замість російської.. навіть 3х місячний єкспрес курс дав бі можливість нашим людям нормально почуватися в сусідніх країнах.... а зараз, окрімсвоєї праці на оборонпром ще й нашіх дівчат рятую рабства з фірм-посередників , які за них гроші отримують та без зарплатні залишають....
19.08.2022 20:10 Відповісти
Якщр Україна почне вбивати мирних мешканців Белгорода, вона буде морально нічим не краща за путінську Росію, через що швидко втратить підтримку демократичного Заходу. Не кажучи про те, що знищенн Белгорода не тільки не припинить ракетний терор проти Харкова, а, навпаки, посилить його. Як гатили, так і гатитимуть з обласного кордону. А на жертви серед власного населення, як і серед військових, Путіну начхати.
19.08.2022 20:34 Відповісти
рій не йде про мешканців міста белгород - ті самі вже почали щось підозрюбвати та тікати.. а про масове знищення баз росіян в тилу! земля повинна в цих потвор під ногами горіти за все що наробили!
19.08.2022 21:30 Відповісти
военные базы - да. Это уже было и еще будет.
сначала будут решать вопрос юга.
так стратегически правильнее. НЕТ у Украины сил чтобы воевать сразу на 3 фронта.
Север: Харьков будет под обстрелами еще долго. увы.
Восток: на Донбассе из-за АТО - самые лучшие укрепления, будут держаться долго, их очередь наступит после освобождения Юга.
Юг: будут освобождать первым. Потому и в Крыму уже бавовны было ой ой и еще будет.
Без освобождения Юга не сможем освободить Донбасс. Иначе наших просто в клещи возьмут и все.
так что увы.
Было б у нас реально и оружия и БК и живой силы больше чем орков в 5 раз - тогда да.
Но маэмо шо маэмо.
20.08.2022 16:15 Відповісти
"Бази, склади озброєння і аеродроми у Білгородській області є законними військовими цілями, оскільки їх знищення не несе загрози територіальній цілісності росії", - Пентагон

https://t.me/operativnoZSU
19.08.2022 19:55 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 16 сентября 1941 года, на следующий день после окружения войск Юго-Западного фронта в районе Киева, Государственный комитет обороны СССР постановлениями 681 «Об эвакуации предприятий Харькова и Харьковской области» и № 685 «Об эвакуации женщин и детей из Харькова» утвердил график и план эвакуации предприятий и населения Харькова и Харьковской области. https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 30 сентября 1941 года решением Харьковского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1 обкома начата эвакуация поголовья скота, сельхозтехники и собранного урожая. На переброску промышленности, сельского хозяйства и населения отводилось чуть меньше месяцаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1941)#cite_note-*****************-27 [27] .

Первой была начата эвакуация крупнейших стратегических предприятий...

ВСРАЛИСЬ либералы-рыночники перед войной с новыми фашистами.
19.08.2022 19:57 Відповісти
До чого ці лозунги. Скільки смертей в країні кожен день.
19.08.2022 20:00 Відповісти
Це тільки Зеля міг показати!
19.08.2022 20:39 Відповісти
если бы Украина имела свое оружие , то ответить по Белгороду было бы вполне реально. Нет никаких отговорок типа, "мы не такие как орки, чтобы бить по мирным городам". Если враг бьет, то имеет права Украина отвечать по их городам. Вопрос в своем оружии, которого нет.
19.08.2022 20:44 Відповісти
не имеет.
Люди не имеют права убивать мирных людей. Только военных - базы, оружие, самолеты, военную живую силу.
Безоружных убивают только звери, орки и россияне. Что одно и то же.
20.08.2022 16:17 Відповісти
Відновлення набагато більше коштує чим збережені сім мільярдів чи не так,пане Президенте?
19.08.2022 21:14 Відповісти
на зеленому відновленні, знову ж таки, можна буде приодягтися....
19.08.2022 21:32 Відповісти
ще й внукам вистачить(с)
19.08.2022 22:27 Відповісти
Ще й як приодягнутися!
Новий "Закон" про приватизацію одягне всіх зелених слуг на 10 поколінь уперед як мінімум.
20.08.2022 10:02 Відповісти
Землі і тут на руінах Харкова теж треба попіаритись.
19.08.2022 21:56 Відповісти
На Маріуполі у нього немає бажання ПіАритись?
20.08.2022 00:02 Відповісти
а Бобкін сховвся на Волині з прислугою висвсятився в ******** МП і путіна не дує.
20.08.2022 00:23 Відповісти
А які. цікаво. плани у військового керівництва щодо захисту Харкова ? що. ось так тупо хай розстрілюють місто та мирне населення. а през буде пафосні відосіки писати про героїзм мешканців ?!! А де адекватна відповідь ЗСУ. тут не треба далекобійної зброї. своя згодиться. і дозволу західних партнерів не потрібно. І не треба тут розводити соплі про нещасних белгородців. це росія напала на Україну. український народ боронить свою землю.
20.08.2022 01:12 Відповісти
я не знаю где вы живете, в каком мире, но в реальном мире у Украины НЕТ сил взять и освободить сразу все оккупированные территории.
Не потому что НЕ ХОЧЕТ. а потому что банально сил на это нет.
А нытье - а вот почему именно нас обстреливают и виноват в этом Киев или Украина - разгоняют или ольгинцы или полезные Кремлю идиоты.
20.08.2022 16:18 Відповісти
 
 