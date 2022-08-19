"Поранений, втомлений, але нескорений": Зеленський показав обстріляний Харків. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський відзначив героїчність та стійкість міста Харкова, яке постійно зазнає обстрілів з боку російської армії.

Про це глава держави написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Героїчний Харків. Окупанти постійно й цинічно обстрілюють місто. Тероризують мирних мешканців, руйнують будинки, інфраструктуру. Але наш Харків, як і вся Україна, вміє захищатися. Поранений, втомлений, але нескорений. Стоїть міцно та бореться. І вкотре доводить ворогу: наших людей і наші міста йому не зламати, не перемогти", - заявив Зеленський.

