"Поранений, втомлений, але нескорений": Зеленський показав обстріляний Харків. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський відзначив героїчність та стійкість міста Харкова, яке постійно зазнає обстрілів з боку російської армії.
Про це глава держави написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Героїчний Харків. Окупанти постійно й цинічно обстрілюють місто. Тероризують мирних мешканців, руйнують будинки, інфраструктуру. Але наш Харків, як і вся Україна, вміє захищатися. Поранений, втомлений, але нескорений. Стоїть міцно та бореться. І вкотре доводить ворогу: наших людей і наші міста йому не зламати, не перемогти", - заявив Зеленський.
( На первом фото мой бывший дом кстати)
а кем надо быть чтобы за ЭТО голосовать?
А если бы до Одессы добрались - то Любимая женщина механика Гаврилова и много много других фильмов вспоминали..
И винили бы в этом аду украинцев... или азовцев.. хз
старики говорят - мне легче умереть дома чем жить на чужбине.
Раньше я отказывалась это понимать. Теперь вижу что нет смысла это понять - это ТАК.
А есть старики которые первыми и бодро собираются, в котомку сразу все самое важное - документы, фото матери и детей, валидол в косметичке и готова валить.
люди РАЗНЫЕ.
не нужно их за это винить - это их выбор. Можно только пожалеть.
сначала будут решать вопрос юга.
так стратегически правильнее. НЕТ у Украины сил чтобы воевать сразу на 3 фронта.
Север: Харьков будет под обстрелами еще долго. увы.
Восток: на Донбассе из-за АТО - самые лучшие укрепления, будут держаться долго, их очередь наступит после освобождения Юга.
Юг: будут освобождать первым. Потому и в Крыму уже бавовны было ой ой и еще будет.
Без освобождения Юга не сможем освободить Донбасс. Иначе наших просто в клещи возьмут и все.
так что увы.
Было б у нас реально и оружия и БК и живой силы больше чем орков в 5 раз - тогда да.
Но маэмо шо маэмо.
https://t.me/operativnoZSU
Первой была начата эвакуация крупнейших стратегических предприятий...
ВСРАЛИСЬ либералы-рыночники перед войной с новыми фашистами.
Люди не имеют права убивать мирных людей. Только военных - базы, оружие, самолеты, военную живую силу.
Безоружных убивают только звери, орки и россияне. Что одно и то же.
Новий "Закон" про приватизацію одягне всіх зелених слуг на 10 поколінь уперед як мінімум.
Не потому что НЕ ХОЧЕТ. а потому что банально сил на это нет.
А нытье - а вот почему именно нас обстреливают и виноват в этом Киев или Украина - разгоняют или ольгинцы или полезные Кремлю идиоты.