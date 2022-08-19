Підрозділ РЕБ ДШВ вивів з ладу російський безпілотник "Орлан-10". ФОТОрепортаж
Сьогодні 19 серпня, в одному з районів виконання завдань, підрозділом радіоелектронної боротьби однієї з військових частин Десантно-штурмовх військ Збройних Сил Украіни був виведений з ладу російський розвідувальний безпілотний літальний апарат "Орлан-10".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ДШВ ЗСУ.
Зазначається, що відеозйомка на даному БПЛА здійснювалася на звичайну дзеркальну фотокамеру, що свідчить про недуже сприятливий стан справ щодо забезпечення необхідними технічними засобами так званої "другої армії світу".
Топ коментарі
+8 Aleksey NotBad
показати весь коментар19.08.2022 19:23 Відповісти Посилання
+8 Топ Ган
показати весь коментар19.08.2022 19:24 Відповісти Посилання
+7 Ірландія
показати весь коментар19.08.2022 19:28 Відповісти Посилання
Тож працює воно тільки в системі з "200 снарядів на 1 ціль". Але від того, що вас системно заливають гімном і ви в тому гімні захлинаєтесь, гімно не стає "ефективним"...
бичокмужичок. Казка заснована на реальних подіях!
Наверное к санкциям рашке надо добавить всякие цифровые камеры. Интересно что тогда орки будет в летающее гумно установить?
Можливо, це перша з ластівок і наше РЕБ вже слідує тому, що було викладено у дописі від 28.06.22 під назвою "Що потрібно зробити, щоб осліпити ворожу артилерію?": https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1541848203867324416 https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1541848203867324416
Этот Орлан вреден тем, что картинку передаёт оркам в полёте. Как "простой фотоаппарат" в полёте наводит механический объектив на резкость и передаёт данные?