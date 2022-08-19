УКР
Підрозділ РЕБ ДШВ вивів з ладу російський безпілотник "Орлан-10". ФОТОрепортаж

Сьогодні 19 серпня, в одному з районів виконання завдань, підрозділом радіоелектронної боротьби однієї з військових частин Десантно-штурмовх військ Збройних Сил Украіни був виведений з ладу російський розвідувальний безпілотний літальний апарат "Орлан-10".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ДШВ ЗСУ.

Підрозділ РЕБ ДШВ вивів з ладу російський безпілотник Орлан-10 01

Зазначається, що відеозйомка на даному БПЛА здійснювалася на звичайну дзеркальну фотокамеру, що свідчить про недуже сприятливий стан справ щодо забезпечення необхідними технічними засобами так званої "другої армії світу".

Підрозділ РЕБ ДШВ вивів з ладу російський безпілотник Орлан-10 02
Підрозділ РЕБ ДШВ вивів з ладу російський безпілотник Орлан-10 03

Також дивіться: На рахунку Січеславських десантників 15 ворожих літаків, 7 гелікоптерів та 7 безпілотників. ВIДЕО

Підрозділ РЕБ ДШВ вивів з ладу російський безпілотник Орлан-10 04
Підрозділ РЕБ ДШВ вивів з ладу російський безпілотник Орлан-10 05

безпілотник (4930) Десантно-штурмові війська ДШВ (242)
+8
Из говна и палок
19.08.2022 19:23 Відповісти
+8
...які шмотки - такі й беспЄлотніки
19.08.2022 19:24 Відповісти
+7
****** би його бензином і дать жару
19.08.2022 19:28 Відповісти
Из говна и палок
19.08.2022 19:23 Відповісти
Але ж працює і завдає великої шкоди. Отже ефективне.
19.08.2022 19:43 Відповісти
Саме по собі - гімно. Але введене в стандартне оснащення БТГР/Арт-підрозділів. Розроблені методичні матеріали, існує хоч якесь централізване забезпечення хоч чимось. Тому і завдає великої шокди, бо їх сотні приблизно однакових, відомо навіть оркам, як ними і для чого користуватись.

Тож працює воно тільки в системі з "200 снарядів на 1 ціль". Але від того, що вас системно заливають гімном і ви в тому гімні захлинаєтесь, гімно не стає "ефективним"...
19.08.2022 21:30 Відповісти
Canon введи їм санкції
19.08.2022 19:23 Відповісти
...які шмотки - такі й беспЄлотніки
19.08.2022 19:24 Відповісти
****** би його бензином і дать жару
19.08.2022 19:28 Відповісти
smaloi papa karla
19.08.2022 19:31 Відповісти
Так ) саме смолою і 1 Січня на парад
19.08.2022 19:40 Відповісти
Солом'яний бичок мужичок. Казка заснована на реальних подіях!
19.08.2022 20:07 Відповісти
Орлан-10 - ценный источник посредственных цифровых фотокамер.

Наверное к санкциям рашке надо добавить всякие цифровые камеры. Интересно что тогда орки будет в летающее гумно установить?
19.08.2022 19:33 Відповісти
In US, kids in 4th grade make more advanced aircraft with more sophisticated electronics. But, it's par for the course for the engineers in this pathetic country who's got vodka circulating in their veins.
19.08.2022 19:36 Відповісти
Two full shot glasses with windscreen washing up liquid instead there's drop bags
19.08.2022 19:45 Відповісти
Запретить лишнехромосомным продавать цифровые фотоаппраты. Пусть мостырят в свои орланы пленочные фотоаппараты Смена - Символ.
19.08.2022 19:37 Відповісти
Ооо!
Можливо, це перша з ластівок і наше РЕБ вже слідує тому, що було викладено у дописі від 28.06.22 під назвою "Що потрібно зробити, щоб осліпити ворожу артилерію?": https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1541848203867324416 https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1541848203867324416

19.08.2022 19:38 Відповісти
звучит как бабушкины сказки.
19.08.2022 21:22 Відповісти
Відділення МПЗ підрозділу в захваті
19.08.2022 19:56 Відповісти
А почему на нём следы как от поражающих элементов ракеты ?
19.08.2022 21:30 Відповісти
Сбили Starstreak-ом.
20.08.2022 00:17 Відповісти
Після падіння цілими залишились тільки імпортні фотоапарат і пластикова бутиль. Мотор мабуть і раніше, "прі жизні" весь в маслі був.
19.08.2022 21:30 Відповісти
Что-то тут не то.....
Этот Орлан вреден тем, что картинку передаёт оркам в полёте. Как "простой фотоаппарат" в полёте наводит механический объектив на резкость и передаёт данные?
20.08.2022 10:43 Відповісти
 
 