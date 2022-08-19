Підрозділ РЕБ ДШВ вивів з ладу російський безпілотник "Орлан-10". ФОТОрепортаж

Сьогодні 19 серпня, в одному з районів виконання завдань, підрозділом радіоелектронної боротьби однієї з військових частин Десантно-штурмовх військ Збройних Сил Украіни був виведений з ладу російський розвідувальний безпілотний літальний апарат "Орлан-10".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ДШВ ЗСУ.

Зазначається, що відеозйомка на даному БПЛА здійснювалася на звичайну дзеркальну фотокамеру, що свідчить про недуже сприятливий стан справ щодо забезпечення необхідними технічними засобами так званої "другої армії світу".





Також дивіться: На рахунку Січеславських десантників 15 ворожих літаків, 7 гелікоптерів та 7 безпілотників. ВIДЕО



