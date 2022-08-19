21 820 15
"Шенгенская резня", горе по-російськи, хіт сезону у московії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
"Шенгенская резня"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія припинила пускати громадян РФ із шенгенськими візами
Завжди такий...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським у Туреччині
Хіт сезону
...в тайгу
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ввечері 18 серпня у Бєлгородській області РФ загорівся склад з боєприпасами, - соцмережі.
Знову палили?
"Атноновський міст". Холст, олія
Дай Бог здоров'я!
Курити шкідливо
Горе по-російськи
Все добре...
Залишились тільки такі тури
Навіщо?
Російська версія кітайського робота
Приємні клопоти
Але HIMARS взагалі-то призначений для контролю супротивника на тактичному рівні. Його (і М270) задача, вже 30-50 років, - лупити по передових бойових порядках супротивника, окремих танках та ББМ, ну й по "скупченню" живої сили розміром "від відділення" (в розумінні американців - від 12 осіб).
Хто не бачив, як ракета M30 лупить касетним ***********, зі 180'000 кульок з карбіду вольфраму в одній БЧ, той взагалі не розуміє, що таке MLRS по-американськи.
Склади луплять ракетами М31 в оперативній глибині - то від бідності. Хоча і добра бавовна виходить.