УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4124 відвідувача онлайн
Новини Фото Фотошопи політиків
21 820 15

"Шенгенская резня", горе по-російськи, хіт сезону у московії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Шенгенская резня, горе по-російськи, хіт сезону у московії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

"Шенгенская резня"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія припинила пускати громадян РФ із шенгенськими візами

Шенгенская резня, горе по-російськи, хіт сезону у московії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Завжди такий...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським у Туреччині

Шенгенская резня, горе по-російськи, хіт сезону у московії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Хіт сезону

Шенгенская резня, горе по-російськи, хіт сезону у московії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

...в тайгу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ввечері 18 серпня у Бєлгородській області РФ загорівся склад з боєприпасами, - соцмережі.

Шенгенская резня, горе по-російськи, хіт сезону у московії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Знову палили?

Шенгенская резня, горе по-російськи, хіт сезону у московії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

"Атноновський міст". Холст, олія

Шенгенская резня, горе по-російськи, хіт сезону у московії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Дай Бог здоров'я!

Шенгенская резня, горе по-російськи, хіт сезону у московії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Курити шкідливо

Шенгенская резня, горе по-російськи, хіт сезону у московії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Горе по-російськи

Шенгенская резня, горе по-російськи, хіт сезону у московії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Все добре...

Шенгенская резня, горе по-російськи, хіт сезону у московії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Залишились тільки такі тури

Шенгенская резня, горе по-російськи, хіт сезону у московії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Навіщо?

Шенгенская резня, горе по-російськи, хіт сезону у московії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

Російська версія кітайського робота

Шенгенская резня, горе по-російськи, хіт сезону у московії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 14

Приємні клопоти

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

політика (4772) путін володимир (24847) росія (67966) фотожаба (14230) Гіркін Ігор (189)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+47
показати весь коментар
19.08.2022 20:24 Відповісти
+39
показати весь коментар
19.08.2022 20:42 Відповісти
+30
показати весь коментар
19.08.2022 20:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ХОЧУ ТАКУЮ ФУТБОЛКУ
показати весь коментар
19.08.2022 20:07 Відповісти
Про Петю ни чего нет . Не популярным стал.
показати весь коментар
19.08.2022 20:21 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 20:42 Відповісти
А шо, Пєтя постійно в гузні свербить?
показати весь коментар
19.08.2022 21:05 Відповісти
А мені навіть шкода таких як ви. Нічого в житті не було, бо крім Петі нема що згадати
показати весь коментар
20.08.2022 07:38 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2022 01:08 Відповісти
Ви допоможіть президентові ,якось це в період війни виглядає по-гнилому....за три роки президент зробив більше .ніж попередники за 30 років.
показати весь коментар
18.02.2023 23:28 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 20:24 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 20:26 Відповісти
Антоновский мост, холст, масло - это просто гениальная калька с мунковского "крика". Респект автору!
показати весь коментар
19.08.2022 20:29 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 20:48 Відповісти
Трішки смішно.

Але HIMARS взагалі-то призначений для контролю супротивника на тактичному рівні. Його (і М270) задача, вже 30-50 років, - лупити по передових бойових порядках супротивника, окремих танках та ББМ, ну й по "скупченню" живої сили розміром "від відділення" (в розумінні американців - від 12 осіб).

Хто не бачив, як ракета M30 лупить касетним ***********, зі 180'000 кульок з карбіду вольфраму в одній БЧ, той взагалі не розуміє, що таке MLRS по-американськи.

Склади луплять ракетами М31 в оперативній глибині - то від бідності. Хоча і добра бавовна виходить.
показати весь коментар
19.08.2022 23:40 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 21:07 Відповісти
Вау, хочу таку футболку як на другому фото
показати весь коментар
19.08.2022 21:32 Відповісти
https://ibb.co/DzG46rc
показати весь коментар
20.08.2022 08:47 Відповісти
 
 