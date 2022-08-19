УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4124 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
21 179 40

Путін збрехав Макрону щодо "системних обстрілів" ЗАЕС українськими військовими, - Maxar Technologies. ФОТО

Ознак "системного обстрілу" на Запорізькій АЕС немає.

Відповідне зафіксоване на супутникових знімках, зроблених вранці 19 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Maxar Technologies.

Путін збрехав Макрону щодо системних обстрілів ЗАЕС українськими військовими, - Maxar Technologies 01
Путін збрехав Макрону щодо системних обстрілів ЗАЕС українськими військовими, - Maxar Technologies 02
Путін збрехав Макрону щодо системних обстрілів ЗАЕС українськими військовими, - Maxar Technologies 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зона Запорізької АЕС має бути демілітаризована, а станція повернута Україні, - США

CNN проаналізував низку супутникових зображень комплексу атомної електростанції, розташованого в Енергодарі, і вказує, що пошкодження чи руйнування практично не змінилися від 19 липня, коли українські військові завдали удару по трьох наметах неподалік від одного з ядерних реакторів.

Зауважимо, що під час розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном 19 серпня Володимир Путін заявив, що українські військові завдавали повторних ударів по ЗАЕС.

Автор: 

путін володимир (24847) супутник (314) CNN (120) Запорізька АЕС (1456)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
Cенсация. Х*йло сбрехало. Кто бы мог подумать...
показати весь коментар
19.08.2022 20:26 Відповісти
+28
Путін збрехав Макрону

І нащо?
Всі і так знають, що пітун - поц №1.
показати весь коментар
19.08.2022 20:24 Відповісти
+25
Вже якось наводив висловлювання одного чиновника американської адміністрації, який мав особисту зустріч з Путіним за часів його другого терміну, тобто між 2004 і 2008 роками.

- Ми зустрілися, щоб обговорити одне важливе питання, про яке я знав абсолютно все, а він знав, що я знаю. Проте він брехав мені в очі, брехав безсоромно, брехав, хоча ні найменшої користі від його брехні йому не було. Брехав просто тому, що не брехати він вже не міг
показати весь коментар
19.08.2022 20:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Путін збрехав Макрону

І нащо?
Всі і так знають, що пітун - поц №1.
показати весь коментар
19.08.2022 20:24 Відповісти
Так ***** взагалі загублене в своїх мріях створіння.
показати весь коментар
19.08.2022 20:24 Відповісти
Cенсация. Х*йло сбрехало. Кто бы мог подумать...
показати весь коментар
19.08.2022 20:26 Відповісти
Срущій в чємодан завжди та в усьому бреше...
показати весь коментар
19.08.2022 20:26 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять.
показати весь коментар
19.08.2022 20:28 Відповісти
***** бреше завжди. Вірить йому тільки той кому за це заплачено...
показати весь коментар
19.08.2022 20:28 Відповісти
А коли ця тварина не брехала?
показати весь коментар
19.08.2022 20:31 Відповісти
А Макрон цю брехню проковтнув.
То кому потрібні ці липові переговори?
Макрон себе не поважає,коли слухає пу.
показати весь коментар
19.08.2022 20:33 Відповісти
"- х#йло завжди бреше.
- а якщо не бреше?
- потикай його палкою - може здох."(с)
показати весь коментар
19.08.2022 20:33 Відповісти
Вже якось наводив висловлювання одного чиновника американської адміністрації, який мав особисту зустріч з Путіним за часів його другого терміну, тобто між 2004 і 2008 роками.

- Ми зустрілися, щоб обговорити одне важливе питання, про яке я знав абсолютно все, а він знав, що я знаю. Проте він брехав мені в очі, брехав безсоромно, брехав, хоча ні найменшої користі від його брехні йому не було. Брехав просто тому, що не брехати він вже не міг
показати весь коментар
19.08.2022 20:40 Відповісти
***** навіть мультика не показало, як Оліверу Стоуну? Що, Союзмультфільм вже ласти склеїв?
показати весь коментар
19.08.2022 20:42 Відповісти
Путин продолжает успешно вешать лапшу на благодатные уши Макрона...
показати весь коментар
19.08.2022 20:44 Відповісти
Я вибачаюсь, ніхто ще ни писав, що путін збрехав, як дихнув?
показати весь коментар
19.08.2022 20:48 Відповісти
Как ***** говорил с Макрошей до 24.02.2022 и как сейчас =)))
Скоро перед зелупой будет заискивать ***** опущенное )
показати весь коментар
19.08.2022 20:50 Відповісти
уже. а вы думаете - с чего Эрдоган привез предложения для переговоров?
пусть Зеля их отверг (знает что до Киева не доедет если согласится).
скоро будут другие, более вкусные предложения.
показати весь коментар
19.08.2022 22:01 Відповісти
Макрон ніяк не може без путлєра, немає з ким поговорити
показати весь коментар
19.08.2022 20:52 Відповісти
к тому что если они остановят ЗАЭС, то в реакторах от перегрева будет 6 фукусим. сразу.
показати весь коментар
19.08.2022 22:02 Відповісти
Зупиняються реактори.Тільки потрібен деякий час,в залежності ід конструкуції реактора.
показати весь коментар
19.08.2022 23:18 Відповісти
Отже, зважаючи на слова в цій інфі "пошкодження чи руйнування практично не змінилися від 19 липня, коли українські військові завдали удару по трьох наметах неподалік від одного з ядерних реакторів"(с), а також інфу від мера Енергодару Орлова ")" від 19/07.22, доводиться зробити висновок, що тоді АЕС обстріляли такі наші.

Але виявляється, що це було зроблено з нашого боку перший та єдиний раз. Всі інші обстірли (останнім часом) то провокації касапів.
показати весь коментар
19.08.2022 20:56 Відповісти
не знаю кому там шо виявляеться - у нас там друзья живут и все слышат что это орки стреляют с окраин энергодара.
все там всё знают, в тч в Париже.
показати весь коментар
19.08.2022 22:03 Відповісти
***** перестане брехати лише коли здохне.
показати весь коментар
19.08.2022 20:56 Відповісти
разбудите когда он скажет правду))

одно хорошо
эту заэс конструиоовали не дети лаврова и мединского
даже как в фукусиме вариант с расплавлением изза остановки охлаждения
вроде не может сработать
показати весь коментар
19.08.2022 20:57 Відповісти
А ви знаєте, я і забув про цього французького куколда.
показати весь коментар
19.08.2022 21:02 Відповісти
Ти ба, хто б міг подумати?
показати весь коментар
19.08.2022 21:05 Відповісти
Макрон - любитель лапши и макарон.
показати весь коментар
19.08.2022 21:09 Відповісти
Так Макрон и звонит, что бы Путин его нахлобучивал.
показати весь коментар
19.08.2022 21:27 Відповісти
Так, ми йо*нуті. Хочемо підірвати найбільшу атомну станцію на своїй території
показати весь коментар
19.08.2022 21:28 Відповісти
За кого Путін рахує Макрона ? Відповідь проста- За " лоха".
Путін видав указ, що Шампанське виготовляє тільки росія, а те,
що виробляє во Франціі класичним пляшковим методом--
проте ігристе віно. І французи все це мовчки проковтнули.
Бо це гроші. Макрон не самостійний політик - маріонетка
крупного капіталу, що їм керує, такий як президент України.
показати весь коментар
19.08.2022 21:39 Відповісти
Я не пойму, это фетиш такой ***** звонить, что то типа самобичевания или мазохизма? 🤔
показати весь коментар
19.08.2022 22:16 Відповісти
вірний спадкоємець микитки хрущева, той так очарував комунізмом, що царю багато робити не приходиться. Той теж брехав скрізь по цілому світу.
показати весь коментар
19.08.2022 22:18 Відповісти
Путину сменить фамилию на Троцкий.
показати весь коментар
19.08.2022 22:44 Відповісти
Бункерофил и педофил сбрехал геронтофилу.
показати весь коментар
19.08.2022 23:33 Відповісти
У Макрона нерви силни если он этого врунишку может слушать так часто, зная что пукин вреть, хамит, издеваетя над ним
показати весь коментар
20.08.2022 01:50 Відповісти
... только 160 SOAP USAF может ликвидировать этих тварей с болот мацковии на ЗАЭС,нечего тут обсуждать.Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии.Slava Velykoi Ukraine.
показати весь коментар
20.08.2022 07:12 Відповісти
https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.285789.html Эмманюэль Макрон ******* согласовали условия визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС , https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/08/19/entretien-telephonique-avec-le-president-de-la-federation-de-russie-m-vladimir-poutine-2 сообщает пресс-служба Елисейского дворца. Последний согласился, чтобы визит инспекторов МАГАТЭ состоялся в кратчайшие сроки согласно плану, одобренному Украиной и ООН: делегация прибудет на ЗАЭС через территорию, контролируемую украинскими властями. Уважение украинского суверенитета - "абсолютно необходимое, легитимное и обязательное" условие визита, подчеркивают в пресс-службе французского президента. "Не может быть и речи о том, чтобы, признав российскую оккупацию ряда украинских территорий свершившимся фактом, международное сообщество или МАГАТЭ придали хоть малейшую форму легитимности этой оккупации, отправившись (на ЗАЭС. - Ред.) через Россию", - сказал газете Le Monde один из советников Макрона. Конкретную дату визита в Париже не назвали, отметив, что предварительно должна быть достигнута договоренность о временном прекращении огня в зоне, прилегающей к ЗАЭС.
В коммюнике кремлевской пресс-службы сказано лишь, что "президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку" и что "с российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие". В тот же день постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС мог бы состояться в начале сентября. "Какой-то связи с суверенитетом и территориальной целостностью Украины это не имеет. МАГАТЭ выполняет сугубо технический мандат, маршрут движения миссии на ЗАЭС никак не затрагивает суверенитет Украины", - цитирует Ульянова "Интерфакс-Украина".
Оккупанты требование демилитаризации ЗАЭС отвергают. Они заявляли, что ВСУ якобы планировали "инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС" в дни визита Гутерриша в Украину. "Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение вооруженных сил России в ядерном терроризме", - заявили в Минобороны РФ. Москва обвиняет ВСУ в обстрелах станции и угрожает полной остановкой ЗАЭС.
показати весь коментар
20.08.2022 16:29 Відповісти
 
 