Путін збрехав Макрону щодо "системних обстрілів" ЗАЕС українськими військовими, - Maxar Technologies. ФОТО

Ознак "системного обстрілу" на Запорізькій АЕС немає.

Відповідне зафіксоване на супутникових знімках, зроблених вранці 19 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Maxar Technologies.







CNN проаналізував низку супутникових зображень комплексу атомної електростанції, розташованого в Енергодарі, і вказує, що пошкодження чи руйнування практично не змінилися від 19 липня, коли українські військові завдали удару по трьох наметах неподалік від одного з ядерних реакторів.

Зауважимо, що під час розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном 19 серпня Володимир Путін заявив, що українські військові завдавали повторних ударів по ЗАЕС.