На війні з російськими окупантами під час надання невідкладної допомоги пораненим від прямого влучання міни у бліндаж загинув парамедик, капелан, кіборг Олег Марінченко. ВІДЕО+ФОТО

Парамедик, військовий капелан Капеланського служіння ВСЦ ЄХБ України, кіборг ДАПу Олег Марінченко (Архітектор) загинув від прямого попадання російської міни великого калібру у бліндаж, де саме й перебував і надавав невідкладну допомогу пораненим братам по зброї.

"Бо коли живемо - для Господа живемо, і коли вмираємо - для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо - ми Господні!"

Біблія. Послання до римлян 14:8

Брати і сестри!

Наш брат, Парамедик, військовий капелан Капеланське служіння ВСЦ ЄХБ України, кіборг ДАПу - Олег Марінченко "Архітектор"…

Загинув від прямого попадання російської міни великого калібру у бліндаж, де саме й перебував і надавав невідкладну допомогу пораненим братам по зброї. Поклав свою душу задля врятування друзів своїх..

Загинув Героєм .

Шана

Пам’ять

Честь

Безмежна Подяка

Наш Олег Марінченко - у Бога завжди живий.

Згадайте у молитвах його родину.." - йдеться у повідомленні.

"На цій світлині - ми обоє тримаємося за Рукописну Біблію, Слово Боже.

Олег у своєму житті і нелегкій службі, завжди тримався за Слово, жив і діяв по ньому, та загинув, як той, "хто віддав душу свою за друзів своїх", - написав капелан Анатолій Кушнірук.

"Капелан Олег Марінченко: на день Преображення освятив своєю кров'ю найдорожчій перед Богом плід - свою душу, яку поклав за ближнього (Івана 15:13)...

Сьогодні на Південному фронті героїчно завершив своє капеланське служіння Христової Любові (надаючи першу допомогу пораненому) Олег Марінченко.

Твоє життя, брате, для нас приклад сміливості, любови, жертовності, героїзму!

П.С. Олег - капелан, протестант, диякон церкви (АМЦЄХУ). Ніс капеланське служіння з 2014 року, перебував у ДАПі, був поранений, після повномасштабного вторгнення, знову поранений під Києвом. 19 серпня 2022 року на свято Преображення, його душа вже сяє у Бога, а тіло перестало служити між Миколаєвом та Херсоном..." - розповів Ігор Плохой.

"Найкращі залишають нас.

Загинув на війїні Олег Марінченко -позивний "Архитектор": військовий капелан, парамедик, кіборг ДАПу...

Людина, яка служила Богу і Україні, поклавши на вівтар власне життя.

Навесні ми мали кількагодинну крайню спільну зустріч в Компасі з іншими капеланами.

Я ще в дорозі, а твоя місія завершена, шлях пройдений, віра збережена.

Текст з Біблії, що сплив в моєму розумі і про тебе нагадує:

"Адже я вже стаю жертвою, і настає час мого відходу. Я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив, віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь, справедливий Суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив Його прихід."

2 Тимофія 4:6‭-‬8 УТТ" - написав Василій Поворознюк.

"Росіяни вбили Олега.

Він загинув під Херсоном, від прильоту в бліндаж, де надавав медичну допомогу. Ця міна зачепила і моє серце...

Ми брати 17 років. Олег перший обійняв мене в церкві, коли я туди тільки прийшов. Він був мені наставником під час моїх капеланських поїздок. Він був старшим дияконом моєї рідної церкви. Двічі був в Донецькому аеропорту. Коли я заїхав в новий термінал - він показав мені як і чим надавати медичну допомогу. Це були мої перші курси по тактичній медицині.

Він був прикладом віруючої людини. Він показав, як через Христа моє серце може бути більшим, ніж є.

Він наслідував Христа всім своїм життям, і зараз - Ісус вітає його як Свого. Його життя відбилося в мені.

Помста за Олега в руках Божих.

Я радію з того, що вмовив його скористатися можливістю лишити після себе пам‘ять в музеї Другої Світової.

Я люблю тебе, брате…" - розповів Андрій Полухін.

"Брат Архітектор Олег Марінченко, ти завжди йшов до кінця, туди де важко...

.. і в ДАПі, і зараз під Миколаєвом...

капелани не вмирають!...

капелани не вмирають!...

R I P" - написав секретар корпусу військових капеланів Андрій Міщенко.










