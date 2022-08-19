УКР
Супутникові знімки не підтверджують вибухи на аеродромі "Бельбек" в окупованому Криму, - ЗМІ. ФОТО

Головний редактор The War Zone The Drive Тайлер Рогоуей опублікував супутникові знімки російського військового аеродрому Бельбек під Севастополем, в районі якого вчора чули вибухи. Судячи з фото, пошкоджень на об’єкті немає.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Супутникові знімки не підтверджують вибухи на аеродромі Бельбек в окупованому Криму, - ЗМІ 01

"Російська авіабаза Бельбек у Криму сьогодні вранці виглядає непорушеною після повідомлень про вчорашній інцидент. Росія заявила, що збила безпілотник". – написав журналіст.

Супутникові знімки не підтверджують вибухи на аеродромі Бельбек в окупованому Криму, - ЗМІ 02
Супутникові знімки не підтверджують вибухи на аеродромі Бельбек в окупованому Криму, - ЗМІ 03
Супутникові знімки не підтверджують вибухи на аеродромі Бельбек в окупованому Криму, - ЗМІ 04
Супутникові знімки не підтверджують вибухи на аеродромі Бельбек в окупованому Криму, - ЗМІ 05

Нагадаємо, 18 серпня, кримські Telegram-канали повідомляли про звуки вибухів у районі військового аеродрому "Бельбек" біля окупованого Севастополя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На військовому аеродромі "Бельбек" в окупованому Криму чути вибухи, – ЗМІ

Автор: 

Крим (14256) аеродром (323)
do not resuscitate@Nat_anest

Чим більше буде бавовни в Криму, тім швидше з нього з'їдуться всі ті "понаехавшие" підораси. Всі ті, які по дві години перевіряли моє авто на в'їзді до себе додому. Всі ті підораси, які кожного разу як бачили українські номера на авто зупиняли мене і хвилин 30 перевіряли щось. Ті, які постійно питали " А где ваш российски паспорт?" , " А почему вы не хотите его получать?" или " А мы ведь можем и не пропустить вас ". Одного разу у 2019 їхав на похорон друга - ми були єдиною автівкою на пункту пропуски. Ска, 3 години. Три години їпучих питань.
Так ось, я дуже добре знаю кримчан, тому що більш 30 років жив в Криму: коли вам кажуть що вони будуть щось там захищати - це все пісдьож. Вони аморфні. І що за Росію вмирати вони точно не будуть. Може, найголовніші їпанати і звалять до Росії, ну і нехай.
Саме цікаве це "понаєхавшиє" - вони вже на стрьомі. Вони чудово розуміють, що ніхто іх там захищати не буде. І там іх будуть здавати першими. Вони так і залишились чужими там.
Вони все це чудово розуміють. Вони розуміють, що кримчани переодягнутися дуже швидко, дістануть свої українські паспорта та вийдуть зустрічати зсу, коли зрозуміють, що все, вже песда, і ніяка армія російська, яка друга в світі, їх захищати не буде.
Всі менти теж розуміють - що вони одного разу зрадили і їм песда теж. І вони ніхуа там воювати не будуть - вони першими почнуть біжати, тому що будуть володіти оперативною інформацією.
Біжати будуть всі. А я буду радіти цьому. Як вони всі будуть кидати свої квартири. Як вони будуть ридати, що все втратили. Це і буде розплата. Серед моїх знайомих багато і ватанов - так вони вже почали говорити: "ну будет Украина опять, будем значит в Украине жить". Ті, що наши - чекають і радіють кожному вибуху. Це надія, в них з'явилася справжня надія.
А, забув. Ще будуть біжати всі підозри, які відмовлялися заправляти авто, тому що номера українські. А я ска поїду в Крим. І ска все авто перефарбую в жовто-синій колір. І принципово буду спілкуватися виключно українською мовою.
Ви можете рахувати, що я теж ********, але як же я хочу прийти до садочка, в який ходила моя донька, і коли їй дали завдання намалювати дім, вона намалювала його з українським прапором і тварина вихователь мені розказувала потім, що в нас вже інша країна. І я повинен навчити цьому свою дитину. Я ска мрію намалювати такий самий малюнок та витерти їм її пику.
Побачу колег, які бігли на референдум в першій черзі, щоб спитати - а чого ви досі тут, а не в Краснодарі? А потім я приїду в свою квартиру - і как заїпашу там українське музло. Ні, друзі, я не з'їхав з глузду. В мене стільки ненависти накопичилося до всіх тих, хто зразу ліг під рашку, і до всіх тих, що приїхали в крадений Крим, що я на них всіх її і виплесну.
Тому, чим більше бавовни, тим швидше звідси почнуть біжати всі росіяни. Потім менти, прокурори і решта зрадників. Потім частина кримчан. І ніякого спротиву на буде там, як тільки вони зрозуміють, що армії Росії песда і вона не в змозі їх захистити.
Слава ЗСУ!!
20.08.2022 00:30 Відповісти
та всё идет своим чередом. Это ******* Ghost вчера "вскрывал" ПВО Бельбека. Продожение будет. Но потом.
19.08.2022 23:36 Відповісти
***.только настроение испортили!давайте на 24 исправляйте
19.08.2022 23:33 Відповісти
Головне - що найбільше "вибухів" було у "пердаках" кацапів Найважливіше - посіяна паніка Не тільки серед приїжджих, а й тих "русскомирцев", що з радістю вітали кацапню в 2014-му та пішли їм служить Бо прекрасно розуміють, що "вяликарасеянцы" їх захистить не зможуть і не захочуть - аби самим назад втекти цілими та неушкодженими! Одна справа - лежать на дивані перед телевізором і радісно повискувать: "Во как наши хахлов паджаривают!" і зовсім інша - самому іти воювать! А вони до цього не готові морально Це нам нема куди діваться - нас "приперли до стіни" і у кожного за спиною сім"я І ми прекрасно розуміємо, що "недобите зло" знову окріпне, збереться з силами, повернеться знову, все нам пригадає і почне знову мстить
показати весь коментар
20.08.2022 04:35 Відповісти
это снимки до обстрела , рогули не покажут правду.
показати весь коментар
19.08.2022 23:42 Відповісти


Перед тим як щось писати треба вивчити тему.
Це знімки з джерела The War Zone https://www.thedrive.com/the-war-zone, США.

Не треба зайвий раз демонструвати свою недолугість.
показати весь коментар
20.08.2022 09:05 Відповісти
приближается полночь - время горгулийхаймарсов.
показати весь коментар
19.08.2022 23:33 Відповісти
20.08.2022 00:15 Відповісти
do not resuscitate@Nat_anest

Чим більше буде бавовни в Криму, тім швидше з нього з'їдуться всі ті "понаехавшие" підораси. Всі ті, які по дві години перевіряли моє авто на в'їзді до себе додому. Всі ті підораси, які кожного разу як бачили українські номера на авто зупиняли мене і хвилин 30 перевіряли щось. Ті, які постійно питали " А где ваш российски паспорт?" , " А почему вы не хотите его получать?" или " А мы ведь можем и не пропустить вас ". Одного разу у 2019 їхав на похорон друга - ми були єдиною автівкою на пункту пропуски. Ска, 3 години. Три години їпучих питань.
Так ось, я дуже добре знаю кримчан, тому що більш 30 років жив в Криму: коли вам кажуть що вони будуть щось там захищати - це все пісдьож. Вони аморфні. І що за Росію вмирати вони точно не будуть. Може, найголовніші їпанати і звалять до Росії, ну і нехай.
Саме цікаве це "понаєхавшиє" - вони вже на стрьомі. Вони чудово розуміють, що ніхто іх там захищати не буде. І там іх будуть здавати першими. Вони так і залишились чужими там.
Вони все це чудово розуміють. Вони розуміють, що кримчани переодягнутися дуже швидко, дістануть свої українські паспорта та вийдуть зустрічати зсу, коли зрозуміють, що все, вже песда, і ніяка армія російська, яка друга в світі, їх захищати не буде.
Всі менти теж розуміють - що вони одного разу зрадили і їм песда теж. І вони ніхуа там воювати не будуть - вони першими почнуть біжати, тому що будуть володіти оперативною інформацією.
Біжати будуть всі. А я буду радіти цьому. Як вони всі будуть кидати свої квартири. Як вони будуть ридати, що все втратили. Це і буде розплата. Серед моїх знайомих багато і ватанов - так вони вже почали говорити: "ну будет Украина опять, будем значит в Украине жить". Ті, що наши - чекають і радіють кожному вибуху. Це надія, в них з'явилася справжня надія.
А, забув. Ще будуть біжати всі підозри, які відмовлялися заправляти авто, тому що номера українські. А я ска поїду в Крим. І ска все авто перефарбую в жовто-синій колір. І принципово буду спілкуватися виключно українською мовою.
Ви можете рахувати, що я теж ********, але як же я хочу прийти до садочка, в який ходила моя донька, і коли їй дали завдання намалювати дім, вона намалювала його з українським прапором і тварина вихователь мені розказувала потім, що в нас вже інша країна. І я повинен навчити цьому свою дитину. Я ска мрію намалювати такий самий малюнок та витерти їм її пику.
Побачу колег, які бігли на референдум в першій черзі, щоб спитати - а чого ви досі тут, а не в Краснодарі? А потім я приїду в свою квартиру - і как заїпашу там українське музло. Ні, друзі, я не з'їхав з глузду. В мене стільки ненависти накопичилося до всіх тих, хто зразу ліг під рашку, і до всіх тих, що приїхали в крадений Крим, що я на них всіх її і виплесну.
Тому, чим більше бавовни, тим швидше звідси почнуть біжати всі росіяни. Потім менти, прокурори і решта зрадників. Потім частина кримчан. І ніякого спротиву на буде там, як тільки вони зрозуміють, що армії Росії песда і вона не в змозі їх захистити.
Слава ЗСУ!!
20.08.2022 00:30 Відповісти
Сімферополь 11 серпня. Залізничний вокзал. Щось, певно, трапилося, бо рускіє туристи масово їдуть з тимчасово окупованого Криму.
https://twitter.com/i/status/1559810050276921344
20.08.2022 01:56 Відповісти
👍💯👍
показати весь коментар
Просто красиво
https://m.youtube.com/watch?v=1F0JslpPd-c
19.08.2022 23:34 Відповісти
как вообще возможно что куча самолетов стоит по известным координатам, и все ещё стоит. а зелох грозится только
показати весь коментар
19.08.2022 23:37 Відповісти
так устроен окружающий нас мир - у всего есть свои координаты.
показати весь коментар
"зелох" видать твое любимое слово. Иначе как пояснить что ты тулишь его туда где Зеля вообще не при делах.
показати весь коментар
у него задача - срать на Зелю лишь бы срать.
Узбагойся, рюзге, надоест этот президент - поменяем на другого.
Пока пусть будет этот.
20.08.2022 00:06 Відповісти
Ты поменяешь? Когда?
20.08.2022 00:14 Відповісти
Ви, "міняли", грозилися його помінять як тільки "стане гірше" По-вашому - ще "гірше не стало"?
20.08.2022 04:38 Відповісти
Вы уже наменяли: остались без юга, аэс, миллионов народа. Хуже не будет, говоришь?
20.08.2022 06:48 Відповісти
А ти відкрий Конституцію і прочитай обов"язки ЗЕ - як президента! Він якраз тут "при ділах"!
20.08.2022 04:39 Відповісти
.
19.08.2022 23:40 Відповісти
Придурок Данілов вже на тлі тих "переможних" новин вже Крим звільняти йшов, а тут така фігня трапилась. Пшик.
19.08.2022 23:41 Відповісти
Зашвидив піднімати клоуну рейтинг, а тут бац і обісрався.
19.08.2022 23:44 Відповісти
то есть тебя не парит, что "обосралась" вместе с заявлениями Данилова вся Украина? Ведь это не Данилов и Зеля не смогли пока освободить Крым - это Украина и ВСУ пока не могут вернуть Крым. А тебя это, я смотрю, радует?
что, лишь бы говна на вентилятор?
20.08.2022 00:07 Відповісти
19.08.2022 23:42 Відповісти
Це справжні знімки, зразу після бавовни.
19.08.2022 23:46 Відповісти
а до чого тут Саки,якщо мова йде про Бельбек?
20.08.2022 00:03 Відповісти
Это Саки
20.08.2022 00:06 Відповісти
Нипонял, а за шо я выпил? Верните деньги!
показати весь коментар
19.08.2022 23:43 Відповісти
Так за свои же деньги и выпил🙂🙂
20.08.2022 00:15 Відповісти
Вот так меня и обувают
20.08.2022 00:19 Відповісти
Якась нездорова паніка у белгороді. Чомусь вночі черга на виїзд
https://twitter.com/i/status/1560712264377946117
19.08.2022 23:43 Відповісти
А кацапи "по собі судять"! Раз їх дітки по мирних містах України б"ють - то і українці "могут ударить" От і тікають світ за очі Тільки от коли вони повертаться думають? І чи повертатимуться взагалі?
20.08.2022 04:43 Відповісти
Хреново. Столько жирных целей. Не могли же рашисты все ракеты перехватить. Или обстрела вообще небыло. И нахрена там беспилотник если все фото и координаты можно со спутника посмотреть.
19.08.2022 23:43 Відповісти
MGM-168, MGM-140E, М48, М57. Или наш "Гром-2".
19.08.2022 23:53 Відповісти
Точно могу сказать, что есть несколько юнитов "грома". Что касается остального, то ни американская сторона, ни мы не подтверждаем получения ATACMS. Ну, вы понимаете... )
20.08.2022 00:02 Відповісти
Ну орки же приспособили С300 для обстрела Николаева.
20.08.2022 00:07 Відповісти
С-300 кацапи використовують "от безисходности" Як зенітні вони виявилися "ніякими", а наклепали їх багато От і вирішили "мікроскопом цвяхи забивать"! Те ж саме і з "Оніксом" - ракета старіє, а стрілять нею нема по чому - "Хахлы, сволочи, не наделали крупных караблей А турки тоже козлы - и НАТУ не пускают в Чёрное море и сами ваевать не хатят!"
20.08.2022 05:36 Відповісти
И кто ж тебе скажет какие ракеты реально есть на воружении Украины?)))
Узнаем только тогда, когда будет очередная бавовна.
20.08.2022 00:08 Відповісти
ну, у нас где-то одинаковая точность.
20.08.2022 00:15 Відповісти
то есть вы хотите сказать, что в апреле мы осуществили пуски последними двумя ракетами комплекса "Гром-2"?? Не думаю, что тогда Муженко , так же как и сегодня Залужный. будет какому-то клоуну арестовичу что то рассказывать. А истеричные вопли запоребриком запрещены - это жестко пресекается ФСБ, что бы у населения не спадал мобилизаионный угар.
Что касается ударов беспилотниками, то на этом видео похоже, что у беспилотников б\ч была где-то по полтонны:
https://twitter.com/i/status/1557005533386768385

А это парковка в 400-х метрах от аэродрома:
https://twitter.com/i/status/1557143619575988225
Я бы сказал, какой нахер беспилотник, это похоже на водушный подрыв нескольких мощных б\ч с десятками тысяч готовых поражающих элементов или с сотнями суббоеприпасов типа SADARM.
20.08.2022 01:15 Відповісти
Летаргия была?

Державні випробовування квітень 2019 року. Пуски проводилися з двох мобільних установок ОТРК) "Гром-2 . Повне бойове розгортання з маршу з введенням цілевказівки склало 15 і 17 хвилин відповідно. Обидві ракети несли імітаційний боєзаряд, що відповідає своїм тактико-технічним характеристикам. перевірки характеристик нового палива (пуск №1 СВ-02-18) та випробування системи наведення українського виробництва (пуск №2, СВ-02-27) Обидві ракети вразили умовні цілі на відстані 461 та 459 км відповідно на полігоні Яворів (Львівська обл.) .) Американською стороною на українські ракети було встановлено власну систему телеметрії, зняття результатів якої здійснювалося безпосередньо ними.
Американські фахівці були в обох ключових точках випробувань. На яворівському полігоні вони відповідали за встановлення системних перешкод для роботи систем наведення ракет. Результати випробувань оцінені американськими фахівцями як "відмінні". Повністю підтверджено рівень підвищення енергоємності нового українського палива. Точність поразки виставленої мети ракетою обладнаною новою українською системою наведення становила менше метра (!).
20.08.2022 02:21 Відповісти
Ссылку пожалуйста. Арестовича не предлагать
20.08.2022 10:21 Відповісти
я так и понимал приблизительно работу подобных персонажей в украинских пабликах, но вы все прокалываетесь на одних и тех же смысловых и языковых шибболетах - вы не в состоянии даже сделать элементарный поиск в украиноязычном сегменте милитарных порталов defence-ua или mil.in.ua из-за своего языкового идиотизма замешанного на пренебрежительном отношении ко всему украинскому.
Уверен, что в следующем году всем вам уже будет не до украинских пабликов, и ваше начальство перебросит вас на внутренний тамбовско-барнаульский фронт. Будете срать в головы своих соотечественников, рассказывая о внешних врагах и как НАТО хочет напасть на расею.
Подобных жориков из ольгино лет шесть назад здесь было тыщи, и с гораздо хитрыми методичками. Так что свой трёхнедельный дебют здесь можете считать неудавшимся.
20.08.2022 10:51 Відповісти
Разумеется я загуглил и нашёл этот текст. Но у него даже автора нет
Один вопрос - если ракеты поразили цель на Яворовском полигоне, пролетев 450км, то откуда производился пуск? Из под Киева?
20.08.2022 11:03 Відповісти
да. Из Озерщины.
20.08.2022 11:55 Відповісти
Вас не смущает, что первый испытательный пуск ракеты производится над густонаселёнными районами с точкой прицеливания рядом со Львовом? И ладно бы только это (подумаешь люди ) - о таком испытании (по сути баллистической ракеты сдерживания) нет никаких официальных или хотя бы околоофициальных) сообщений?
20.08.2022 12:05 Відповісти
Вас кацапов абсолютно не смущает уничтожение населения целыми городами, а мы на своей земле, и если надо будет, то я открою сзади окно и ухуярю прямо из квартиры по вам из РПГ. А пока у меня предварительные ласки уже закончились, и я готов в следующем ответе послать *****, сожалея, что просто не могу выстрелить вам картечью в грудь.
20.08.2022 13:01 Відповісти
Наверняка попытались найти подтверждения испытаний "Гром-2", но не нашли? Вы судя по всему прямой, правдивый человек, и Вам сложно поверить, что в Интернете может быть наукообразная ложь. Не во всё, что нравится можно верить. Скорее наоборот - то что нравится нужно проверять ещё тщательнее.
20.08.2022 13:21 Відповісти
жора, таки да! вы этого добились, и я чувством удовлетворения посылаю вас *****, титруя вас для читателей и комментаторов Цензора, как трёхнедельного ольгинского троля.
20.08.2022 13:33 Відповісти
Заметьте, я ни Вас, ни Вашу страну не оскорблял, не хвалил противника, не втирал пропаганду.
20.08.2022 14:32 Відповісти
Ну, оскорбить россияндию вообще невозможно, там настолько гнилая страна, то подходящих оскорблений-то - просто нен существует, любог будет недостаточно!
20.08.2022 16:06 Відповісти
А ти у нас у "Моссад" працюєш? Мабуть шеф ізраїльської розвідки тобі особисто повідомляє поточну обстановку!
20.08.2022 04:51 Відповісти
Та він постійно тут висери свої лишає, чмо
20.08.2022 06:49 Відповісти
это свежий кацап, которому удалось месяц назад получить не пыльную работу на удаленке. Их полно не только на мацкве, но и в Хайфе и Ашкелоне, ибо переехав, они и там не способны найти нормальную работу.
20.08.2022 11:02 Відповісти
***, я вже задовбався пояснювати, що робота по серйозним цілям складається з трьох кроків:
Крок 1: виявлення місць розташування системи ППО противника, яка прикриває основну ціль. Проводиться самими простими бпла, яких не дуже жалко, бо у 75% випадків противник їх збиває.
Вчора над Бельбеком ми і бачили Крок 1...
20.08.2022 00:41 Відповісти
А ніхто і не стріляв. То вони не дотримались техніки безпеки при курінні в недозволених місцях.
19.08.2022 23:50 Відповісти
Тимчасово окупована Євпаторія
https://twitter.com/i/status/1560706717649969152
19.08.2022 23:50 Відповісти
печальная новость..
19.08.2022 23:51 Відповісти
ну это такое...дело поправимое))
19.08.2022 23:53 Відповісти
А дебилка Люся подтверждала прилеты по Бельбеку, что еще раз говорит о том, что этот клоун берет информацию с тг-каналов и форумов, потом парит хомячкам и домохозяйкам у Фейгина.
Никакой реальной информации у него нет, а в к Генштабу его на километр не подпускают, что правильно.
19.08.2022 23:53 Відповісти
Сегодня Люська сказала что наши ракеты рашисты сбили
19.08.2022 23:58 Відповісти
Люся очень хитрожопая. Никакой конкретики она не рассказывает а уже задним числом свои мысли и разговор подгоняет под всем известную ситуацию.
20.08.2022 00:02 Відповісти
арестовичъ до того, як влаштувався на роботу в ОПу
https://twitter.com/i/status/1558788773521100811
20.08.2022 01:49 Відповісти
Тимчасово окупований Севастополь зараз. Завтра розкажуть насєлєнію про ліквідовану ДРГ.
https://twitter.com/i/status/1560704280423702530
19.08.2022 23:56 Відповісти
Дякуємо за якісну розвідінформацію, містер Тайлер Рогоуей
20.08.2022 00:00 Відповісти
Может самы кацапы изобразили лже-взрывы, чтобы отчитатся об удачном отражении атаки после столькых неудач в предыдущие дни?
20.08.2022 00:05 Відповісти
Вся ця інформаційна руханка з Кримом це елемент гібридної війни, аргумент України на можливих переговорах з ***********. Перебиває навіть російські погрози на ЗАЕС
20.08.2022 00:09 Відповісти
Це гарне завдання для нашіх партнерів з Пентагону. Має бути постачатись таке озброєння, яке подолає ППРО рашистських окупантів. Це виклик і для України, а також для США.
20.08.2022 00:10 Відповісти
Это не атаки, как можно было бы предположить на первый взгляд. Подобными методами украинские ВВС тестируют зону ПВО Крыма в рамках подготовки к новым воздушным операциям на территории полуострова (грубо говоря, это своего рода «разведка боем»). Сложно сказать, какие именно аппараты выступают в качестве мишеней - учитывая высоту и дальность полета это, вероятно, советские «Стрижи».

Логика происходящего крайне прямолинейна - ВСУ наносят последовательные удары по объектам стратегического значения (за последние недели 5 из 7 военных аэродромов на южном направлении подверглись атакам). Я бы предположил, что следующие удары придутся на базу флота в Севастополе или же военный аэродром Кировское - оба объекта имеют ключевое значение в структуре российской обороны на юге.

Что ж, осень обещает много любопытных событий.
20.08.2022 00:17 Відповісти
А що там притулин супутник показує?
20.08.2022 00:20 Відповісти
20.08.2022 01:56 Відповісти
Супутник не притулин, а ЗСУ, в розпорядженні ГУР. Цікаво? От туди й звертайся.
20.08.2022 09:14 Відповісти
вчерашний праздник Las Fallas в Тимоново удался. Надеюсь, эту традицию подхватят и в других населенных пунктах Белгородской области. Подготовка в некоторых местах идёт бодро, и ящики с фейерверками постоянно подвозятся на радость местных жителей.
https://twitter.com/i/status/1560653329113370630
20.08.2022 00:22 Відповісти
20.08.2022 00:32 Відповісти
ХЗ чиї то знімки. А шо притула скаже? Він же арендує *********** фотік.
20.08.2022 00:42 Відповісти
Читаю коменти і дивуюся Хто вам сказав що удари були по летовищу Бельбека?С того видео що е в наявності в мережі з різних ракурсів і детонування це був БК !!!
20.08.2022 01:48 Відповісти
В Саках дісно там дупу їм порвали.По Бельбеку це дуже жирна ціль там потрібно масовий удар.Для цього потрібна підготовка.Крім Бельбека є ще як мінімум пару аєородромів жирних які потрібно знищити.Все буде не спішіть.
20.08.2022 01:51 Відповісти
Здається про Бельбек нічого і не писали, тільки про звуки розривів. Про знищення техніки - ні. Може то аквафреши тестували свою ППО? Запускали самі якісь безпілотник та й вчилися.
20.08.2022 07:07 Відповісти
Это было очевидно что никаких прилетов не было. Дибилы кто с телеграмм каналов хайповый инфу берут и впаривают перемогу, но еще большие дибилы это те, кто в этот весь бред верит. Есть же ихние форумы, есть же нормальные ТГ каналы. Не, кто то хайпанул, и понеслось, даже люся подтвердил лол....
20.08.2022 08:44 Відповісти
Делайте фанерные шахид - беспилотники по игиловский схеме и просто запускайте в сторону Крыма или РФ. Все бавовну и панику россиянцы сделают сами.
20.08.2022 08:51 Відповісти
"Игорь Стредков

Атаки на Крымский мост и на Бельбек безпилотниками - официально подтверждены. На этот раз обошлось без ущерба. Но лично я полагаю, что в обоих случаях противник провел разведку боем, направленную на выявление сил и средств, а также степени готовности нашей ПВО/ПРО на предмет оценки целесообразности массированного удара."
20.08.2022 10:25 Відповісти
т.е. и эти фото фуфло ????


20.08.2022 10:27 Відповісти
нет, где саки реально все бабахнуло там
а тут скорее проверяли беспилотниками или еще чем то пво
один из этих беспилотников на крышу здания морского флота и упал вроде
20.08.2022 10:41 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/live/news-62613149?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=63006c9b4929d817e9777cf8%26ISW%3A%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%2C%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%262022-08-20T05%3A09%3A49.074Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:b70cb9a1-20e0-4023-b1d9-f4dbb6434d17&pinned_post_asset_id=63006c9b4929d817e9777cf8&pinned_post_type=share ще одна підтвердження, від "ISW: сообщения об ударах в Крыму преувеличены, это похоже на панику
Эксперты американского Института изучения войны (ISW) не нашли следов взрывов на аэродроме в Бельбеке, об атаке на который сообщалось 18 августа, а в случае со взрывом в районе Керченского моста российская ПВО сбила не ракету, а беспилотник. Однако тот факт, что преувеличенные сообщения и зачастую фальсифицированные видеозаписи о последствиях ударов по российским стратегическим объектам распространяют преимущественно российские источники, служит признаком нарастающей паники среди россиян, считают эксперты.
Среди российских властей и самого населения растет беспокойство о безопасности в Крыму и российских тылах, ранее считавшихся безопасными, говорится в отчете ISW. На это указывает, в частности, установление блокпостов в Севастополе для выявления диверсантов".
20.08.2022 16:05 Відповісти
 
 