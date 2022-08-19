Супутникові знімки не підтверджують вибухи на аеродромі "Бельбек" в окупованому Криму, - ЗМІ. ФОТО

Головний редактор The War Zone The Drive Тайлер Рогоуей опублікував супутникові знімки російського військового аеродрому Бельбек під Севастополем, в районі якого вчора чули вибухи. Судячи з фото, пошкоджень на об’єкті немає.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Російська авіабаза Бельбек у Криму сьогодні вранці виглядає непорушеною після повідомлень про вчорашній інцидент. Росія заявила, що збила безпілотник". – написав журналіст.









Нагадаємо, 18 серпня, кримські Telegram-канали повідомляли про звуки вибухів у районі військового аеродрому "Бельбек" біля окупованого Севастополя.

