Супутникові знімки не підтверджують вибухи на аеродромі "Бельбек" в окупованому Криму, - ЗМІ. ФОТО
Головний редактор The War Zone The Drive Тайлер Рогоуей опублікував супутникові знімки російського військового аеродрому Бельбек під Севастополем, в районі якого вчора чули вибухи. Судячи з фото, пошкоджень на об’єкті немає.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Російська авіабаза Бельбек у Криму сьогодні вранці виглядає непорушеною після повідомлень про вчорашній інцидент. Росія заявила, що збила безпілотник". – написав журналіст.
Нагадаємо, 18 серпня, кримські Telegram-канали повідомляли про звуки вибухів у районі військового аеродрому "Бельбек" біля окупованого Севастополя.
Перед тим як щось писати треба вивчити тему.
Це знімки з джерела The War Zone https://www.thedrive.com/the-war-zone, США.
Не треба зайвий раз демонструвати свою недолугість.
горгулийхаймарсов.
Чим більше буде бавовни в Криму, тім швидше з нього з'їдуться всі ті "понаехавшие" підораси. Всі ті, які по дві години перевіряли моє авто на в'їзді до себе додому. Всі ті підораси, які кожного разу як бачили українські номера на авто зупиняли мене і хвилин 30 перевіряли щось. Ті, які постійно питали " А где ваш российски паспорт?" , " А почему вы не хотите его получать?" или " А мы ведь можем и не пропустить вас ". Одного разу у 2019 їхав на похорон друга - ми були єдиною автівкою на пункту пропуски. Ска, 3 години. Три години їпучих питань.
Так ось, я дуже добре знаю кримчан, тому що більш 30 років жив в Криму: коли вам кажуть що вони будуть щось там захищати - це все пісдьож. Вони аморфні. І що за Росію вмирати вони точно не будуть. Може, найголовніші їпанати і звалять до Росії, ну і нехай.
Саме цікаве це "понаєхавшиє" - вони вже на стрьомі. Вони чудово розуміють, що ніхто іх там захищати не буде. І там іх будуть здавати першими. Вони так і залишились чужими там.
Вони все це чудово розуміють. Вони розуміють, що кримчани переодягнутися дуже швидко, дістануть свої українські паспорта та вийдуть зустрічати зсу, коли зрозуміють, що все, вже песда, і ніяка армія російська, яка друга в світі, їх захищати не буде.
Всі менти теж розуміють - що вони одного разу зрадили і їм песда теж. І вони ніхуа там воювати не будуть - вони першими почнуть біжати, тому що будуть володіти оперативною інформацією.
Біжати будуть всі. А я буду радіти цьому. Як вони всі будуть кидати свої квартири. Як вони будуть ридати, що все втратили. Це і буде розплата. Серед моїх знайомих багато і ватанов - так вони вже почали говорити: "ну будет Украина опять, будем значит в Украине жить". Ті, що наши - чекають і радіють кожному вибуху. Це надія, в них з'явилася справжня надія.
А, забув. Ще будуть біжати всі підозри, які відмовлялися заправляти авто, тому що номера українські. А я ска поїду в Крим. І ска все авто перефарбую в жовто-синій колір. І принципово буду спілкуватися виключно українською мовою.
Ви можете рахувати, що я теж ********, але як же я хочу прийти до садочка, в який ходила моя донька, і коли їй дали завдання намалювати дім, вона намалювала його з українським прапором і тварина вихователь мені розказувала потім, що в нас вже інша країна. І я повинен навчити цьому свою дитину. Я ска мрію намалювати такий самий малюнок та витерти їм її пику.
Побачу колег, які бігли на референдум в першій черзі, щоб спитати - а чого ви досі тут, а не в Краснодарі? А потім я приїду в свою квартиру - і как заїпашу там українське музло. Ні, друзі, я не з'їхав з глузду. В мене стільки ненависти накопичилося до всіх тих, хто зразу ліг під рашку, і до всіх тих, що приїхали в крадений Крим, що я на них всіх її і виплесну.
Тому, чим більше бавовни, тим швидше звідси почнуть біжати всі росіяни. Потім менти, прокурори і решта зрадників. Потім частина кримчан. І ніякого спротиву на буде там, як тільки вони зрозуміють, що армії Росії песда і вона не в змозі їх захистити.
Слава ЗСУ!!
https://twitter.com/i/status/1559810050276921344
https://m.youtube.com/watch?v=1F0JslpPd-c
Узбагойся, рюзге, надоест этот президент - поменяем на другого.
Пока пусть будет этот.
что, лишь бы говна на вентилятор?
https://twitter.com/i/status/1560712264377946117
Узнаем только тогда, когда будет очередная бавовна.
Что касается ударов беспилотниками, то на этом видео похоже, что у беспилотников б\ч была где-то по полтонны:
https://twitter.com/i/status/1557005533386768385
А это парковка в 400-х метрах от аэродрома:
https://twitter.com/i/status/1557143619575988225
Я бы сказал, какой нахер беспилотник, это похоже на водушный подрыв нескольких мощных б\ч с десятками тысяч готовых поражающих элементов или с сотнями суббоеприпасов типа SADARM.
Державні випробовування квітень 2019 року. Пуски проводилися з двох мобільних установок ОТРК) "Гром-2 . Повне бойове розгортання з маршу з введенням цілевказівки склало 15 і 17 хвилин відповідно. Обидві ракети несли імітаційний боєзаряд, що відповідає своїм тактико-технічним характеристикам. перевірки характеристик нового палива (пуск №1 СВ-02-18) та випробування системи наведення українського виробництва (пуск №2, СВ-02-27) Обидві ракети вразили умовні цілі на відстані 461 та 459 км відповідно на полігоні Яворів (Львівська обл.) .) Американською стороною на українські ракети було встановлено власну систему телеметрії, зняття результатів якої здійснювалося безпосередньо ними.
Американські фахівці були в обох ключових точках випробувань. На яворівському полігоні вони відповідали за встановлення системних перешкод для роботи систем наведення ракет. Результати випробувань оцінені американськими фахівцями як "відмінні". Повністю підтверджено рівень підвищення енергоємності нового українського палива. Точність поразки виставленої мети ракетою обладнаною новою українською системою наведення становила менше метра (!).
Уверен, что в следующем году всем вам уже будет не до украинских пабликов, и ваше начальство перебросит вас на внутренний тамбовско-барнаульский фронт. Будете срать в головы своих соотечественников, рассказывая о внешних врагах и как НАТО хочет напасть на расею.
Подобных жориков из ольгино лет шесть назад здесь было тыщи, и с гораздо хитрыми методичками. Так что свой трёхнедельный дебют здесь можете считать неудавшимся.
Один вопрос - если ракеты поразили цель на Яворовском полигоне, пролетев 450км, то откуда производился пуск? Из под Киева?
Крок 1: виявлення місць розташування системи ППО противника, яка прикриває основну ціль. Проводиться самими простими бпла, яких не дуже жалко, бо у 75% випадків противник їх збиває.
Вчора над Бельбеком ми і бачили Крок 1...
https://twitter.com/i/status/1560706717649969152
Никакой реальной информации у него нет, а в к Генштабу его на километр не подпускают, что правильно.
https://twitter.com/i/status/1558788773521100811
https://twitter.com/i/status/1560704280423702530
Логика происходящего крайне прямолинейна - ВСУ наносят последовательные удары по объектам стратегического значения (за последние недели 5 из 7 военных аэродромов на южном направлении подверглись атакам). Я бы предположил, что следующие удары придутся на базу флота в Севастополе или же военный аэродром Кировское - оба объекта имеют ключевое значение в структуре российской обороны на юге.
Что ж, осень обещает много любопытных событий.
https://twitter.com/i/status/1560653329113370630
Атаки на Крымский мост и на Бельбек безпилотниками - официально подтверждены. На этот раз обошлось без ущерба. Но лично я полагаю, что в обоих случаях противник провел разведку боем, направленную на выявление сил и средств, а также степени готовности нашей ПВО/ПРО на предмет оценки целесообразности массированного удара."
а тут скорее проверяли беспилотниками или еще чем то пво
один из этих беспилотников на крышу здания морского флота и упал вроде
Эксперты американского Института изучения войны (ISW) не нашли следов взрывов на аэродроме в Бельбеке, об атаке на который сообщалось 18 августа, а в случае со взрывом в районе Керченского моста российская ПВО сбила не ракету, а беспилотник. Однако тот факт, что преувеличенные сообщения и зачастую фальсифицированные видеозаписи о последствиях ударов по российским стратегическим объектам распространяют преимущественно российские источники, служит признаком нарастающей паники среди россиян, считают эксперты.
Среди российских властей и самого населения растет беспокойство о безопасности в Крыму и российских тылах, ранее считавшихся безопасными, говорится в отчете ISW. На это указывает, в частности, установление блокпостов в Севастополе для выявления диверсантов".