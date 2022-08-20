Унаслідок обстрілу окупантами Запорізької області тяжко поранено 8-річну дитину, – ОВА. ФОТО

Унаслідок ворожого обстрілу села Шевченківського Запорізької області було тяжко поранено дитину, поранені також двоє дорослих.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні. Село Шевченківське Запорізького району. Восьмирічна дитина тяжко поранена внаслідок ворожої атаки. Наразі дівчинка перебуває у лікарні, їй надається вся необхідна допомога. Вона вже прооперована, на штучній вентиляції легень у реанімаційному відділенні. Стан стабільно тяжкий", - написав Старух у телеграм-каналі.

Крім цього, "двоє дорослих отримали поранення середньої тяжкості. Значних руйнувань зазнали близько десяти приватних будинків селища".

З початку війни в Запорізькій області загинуло чотири дитини. Ще 44 були поранені.