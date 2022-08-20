УКР
Унаслідок обстрілу окупантами Запорізької області тяжко поранено 8-річну дитину, – ОВА. ФОТО

Унаслідок ворожого обстрілу села Шевченківського Запорізької області було тяжко поранено дитину, поранені також двоє дорослих.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

Унаслідок обстрілу окупантами Запорізької області тяжко поранено 8-річну дитину, – ОВА 01

"Сьогодні. Село Шевченківське Запорізького району. Восьмирічна дитина тяжко поранена внаслідок ворожої атаки. Наразі дівчинка перебуває у лікарні, їй надається вся необхідна допомога. Вона вже прооперована, на штучній вентиляції легень у реанімаційному відділенні. Стан стабільно тяжкий", - написав Старух у телеграм-каналі.

Крім цього, "двоє дорослих отримали поранення середньої тяжкості. Значних руйнувань зазнали близько десяти приватних будинків селища".

Унаслідок обстрілу окупантами Запорізької області тяжко поранено 8-річну дитину, – ОВА 02

Також дивіться: Росіяни завдали ударів по Запоріжжю та 6 населених пунктах області, - Нацполіція. ФОТО

Унаслідок обстрілу окупантами Запорізької області тяжко поранено 8-річну дитину, – ОВА 03

З початку війни в Запорізькій області загинуло чотири дитини. Ще 44 були поранені.

Кацапи , ваше місце в пеклі , за наших маленьких діточок , яких ви вбиваєте і мирних жителів міст і сіл 😠
ніколи не буде вам прощення !!
20.08.2022 00:15 Відповісти
20.08.2022 00:20 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
20.08.2022 11:04 Відповісти
 
 