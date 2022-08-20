Рашисти вдарили по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини, пошкоджено будинки, - Резніченко. ФОТО

Упродовж ночі окупанти чотири рази обстріляли Дніпропетровщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч з чотирма обстрілами…Російська армія із різної зброї била по двох районах області - Нікопольському та Криворізькому", - йдеться у повідомленні.

За словами Резніченка, Нікопольський район ворог накрив вогнем тричі.

У Нікополь прилетіли 10 снарядів з російської ствольної артилерії.

"У місті пошкоджені 9 приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач. Без електрики до 300 людей. Минулося без загиблих та поранених", - інформує очільник регіону.

Також зазначається, що по Марганецькій громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії та "Градів". Без постраждалих та руйнувань.

По Криворізькому району росіяни скерували "Урагани". У Апостолівській громаді є руйнація кількох будинків та газогону. Люди неушкоджені.









