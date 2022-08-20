УКР
За продаж зброї перед судом постане командир роти добровольчого формування тероборони Києва, - ДБР. ФОТО

Працівники територіального управління ДБР у Києві завершили досудове розслідування стосовно командира роти добровольчого формування територіальної оборони громади Києва, який незаконно продавав вогнепальну зброю та вибухові пристрої. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що командир роти добровольчого формування ТРО Києва незаконно продав 3 автомати Калашнікова та 2 вибухові пристрої.

"До оборудок зі зброєю чоловік залучив свого знайомого, який знаходив покупців на зброю та виконував роль посередника. Отримані кошти спільники ділили між собою у відсотковому співвідношенні в залежності від ролі, яку кожен відігравав у їхній схемі", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що зловмисників затримано "на гарячому" під час продажу вогнепальної зброї, за яку вони вторгували 4,3 тис. доларів США.

Колишній терооборонівець обвинувачується у збуті вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Читайте також: Ділки із Запоріжжя продавали ввезені для ЗСУ авто, - СБУ

За продаж зброї перед судом постане командир роти добровольчого формування тероборони Києва, - ДБР 01
За продаж зброї перед судом постане командир роти добровольчого формування тероборони Києва, - ДБР 02
За продаж зброї перед судом постане командир роти добровольчого формування тероборони Києва, - ДБР 03
За продаж зброї перед судом постане командир роти добровольчого формування тероборони Києва, - ДБР 04

Матеріали справи щодо його посібника виділені в окреме кримінальне провадження.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Топ коментарі
+31
Ну так собі новина.
Мабуть ДБР (бюро, яке має розслідувати злочини вищих посадових осіб!) вже справу "батальйону Монако" довела до суду, то занялось справою "капітан і три калаша"...
20.08.2022 08:38 Відповісти
20.08.2022 08:38 Відповісти
+26
Коли ж до мін доберуться і здачі півдня? Ці мілкі відосики для такої великої служби недоречні.
20.08.2022 08:24 Відповісти
20.08.2022 08:24 Відповісти
+13
Ну і що тут поганого? Ці автомати роздавали безкоштовно у Києві взимку. Влада роздавала. Сама. Тепер їх цей чоловік вирішив продати і заробити грошей. В чому проблема? Не дозволено? Так у нас військовий стан. Може завтра цей автомат комусь життся врятує.

А взагалі, треба вже припиняти цю маєчню і дозволяти вільний продаж зброї, в тому числі і автоматичної. До бюджету потечуть гроші, які отриують неофіційні продавці, а у людей з'явиться можливість захистити себе у разі загострення ситуації на фронті.
20.08.2022 08:55 Відповісти
20.08.2022 08:55 Відповісти
А прости госпади, какой мудак это придумал: центр комплектавания и соц потдержки, говорят, что пушек нет идте нафиг - вам позвоня, при этом ходят и сношаются по ночным клубам и аорским узбережьям соц потдержка так соцпидтрымка, я херею...
20.08.2022 08:22 Відповісти
20.08.2022 08:22 Відповісти
чим заважало дво слово "військовий комісаріат". Це звучало войовничо і більш менш загрозливо для розуміння, що там все по серйозному і без шуток квартла. Нє, юля, давай перейменуєм його в центр комплетування і соц підтримки. Ніхера собі соц підтрика коли тебе можуть відправити на фрінт. просто відчуйте різницю у назвах, і треба називати речі своїми іменами, коли в країні війна, центр соц підримки *****, янукович доречі страусів підтримував і там у нього теж був центр
20.08.2022 08:27 Відповісти
20.08.2022 08:27 Відповісти
Мабуть тільки тим, що комісари це вороги України.
20.08.2022 09:14 Відповісти
20.08.2022 09:14 Відповісти
Не перебільшуйте, не всі комісари це вороги України
20.08.2022 09:33 Відповісти
20.08.2022 09:33 Відповісти
Навіть ті, що були запроваджені у арміі США під час війни за незалежність?
20.08.2022 10:07 Відповісти
20.08.2022 10:07 Відповісти
Та тим заважало зеленим і Бубочці зокрема, що свого часу від військкомів вони натерпілися жаху, який дотепер не минув. 😁4 повістки в одні руки двго будуть у підсвідомості сидіти. Ну і імітація реформ - була Адміністрація президента - став Офіс президента, була Генпрокуратура - став Офіс Генпрокурора, був військкомат - став якийсь мутний центр... Продовження "реформ": президент - головний директор, завгочп - директор директора, політпрацівники - Мар'яна Безугла, СМЕРШ - Мар' яна Безугла....
20.08.2022 09:45 Відповісти
20.08.2022 09:45 Відповісти
Шановні дописувачі, дана публікація про продаж зброї. Це ганебно і виправдань не може бути, бо зброя може потрапити до злочинців. Роздавали зброю для захисту країни, а не для продажу деякими хитромудрими суб"єктами. Це коли не було провокації, замовлення зброї агентурою спеціальних служб, бо це огидно. А що стосується так званих центрів комплектування і соціальної підтримки, то обурення досить правильне. Це по суті підрозділ обліку та мобілізації. Яку соціальну підтримку надає цей орган?? А, може згадує військових ветеранів, інвалідів, пенсіонерів раз в рік до свят??? А ще довідки не хоче видавати пенсіонерам для перерахунку пенсії. Ледь не забув, за зелені видає індульгенції від призову в армію, в тому числі по мобілізації. А щодо військових комісаріатів -як назви, то рішення про перейменування вірне, бо це був рудимент старої радянської системи з часів "народних комісаріатів" на кшталт теперішніх міністерств, зокрема міністерства оборони. Але і тут "спеціалісти" вдарили в штангу, бо для моди назвали центрами комплектації і соціальної допомоги. Коли керівниками комітетів і підкомітетів з питань нацбезпеки у верховній раді "спеціалісти" типу пані мар"яни безуглої з дипломом медика, то вибачайте, такі й реформи і такі назви...., пригадуєте, один вислів з давнього радянського фільму 70-х років (в перекладі): в розумну голову лізуть мудрі номери, а в ...."
20.08.2022 12:32 Відповісти
20.08.2022 12:32 Відповісти
Багато тексту ... Як вони могли продавати зареєстровану на ТРО зброю ??
21.08.2022 14:55 Відповісти
21.08.2022 14:55 Відповісти
Коли ж до мін доберуться і здачі півдня? Ці мілкі відосики для такої великої служби недоречні.
показати весь коментар
20.08.2022 08:24 Відповісти
А чому артілерію від Чрнгара відвели ? Могли б держати Чонгар до цього часу.
20.08.2022 14:43 Відповісти
20.08.2022 14:43 Відповісти
Ну так собі новина.
Мабуть ДБР (бюро, яке має розслідувати злочини вищих посадових осіб!) вже справу "батальйону Монако" довела до суду, то занялось справою "капітан і три калаша"...
20.08.2022 08:38 Відповісти
20.08.2022 08:38 Відповісти
1. Державних службовців.
А цей фрукт ... не знаю чи його посада у ТРО відноситься до держслужби.

2. роти добровольчого формування територіальної оборони громади Києва - незрозуміло, це саме ТРО чи ще якесь добровольче формування.

3. Як вони могли продавати зареєстровану за ТРО зброю ? Чи автомати у МО обліковуються за вагою ??
20.08.2022 10:04 Відповісти
20.08.2022 10:04 Відповісти
Кто его командиром поставил?!
20.08.2022 08:39 Відповісти
20.08.2022 08:39 Відповісти
Зе муля.
20.08.2022 09:15 Відповісти
20.08.2022 09:15 Відповісти
Хто першим 24 лютого у військкомат доїхав, та із досвідом АТО/ООС, того командиром відділення, взводу чи роти тероборони і призначали. Тоді не було часу ковирятись у жопі, і ніхто не запарювався, чи Зеля та інші керовники в Києві.
Та і взагалі тим, хто залишався захищати Київ було пох, де начальство, бо орки були вже біля Оболоні.
Йшли захищати свої мікрорайони, вулиці, будинки.
Тим, хто не прожив цей час особисто, важко все це зрозуміти, то я далі не буду пояснювати...
20.08.2022 09:47 Відповісти
20.08.2022 09:47 Відповісти
Щодо емоцій ... зрозуміло. Поясніть, нам, диванним воїнам, як вони могли продавати зареєстровану за ТРО зброю ??
20.08.2022 10:07 Відповісти
20.08.2022 10:07 Відповісти
Сто про то же. Пока не будет принят внятный и простой закон об коротком огнестреле, и конечно же с правом ношения, оружием будут торговать, угрожать и убивать!
20.08.2022 14:08 Відповісти
20.08.2022 14:08 Відповісти
Ох і дурко...
20.08.2022 08:41 Відповісти
20.08.2022 08:41 Відповісти
Цікаві таємниці слідства...
Від версії слідчого до вироку йой далеко....
20.08.2022 08:43 Відповісти
20.08.2022 08:43 Відповісти
Ну і що тут поганого? Ці автомати роздавали безкоштовно у Києві взимку. Влада роздавала. Сама. Тепер їх цей чоловік вирішив продати і заробити грошей. В чому проблема? Не дозволено? Так у нас військовий стан. Може завтра цей автомат комусь життся врятує.

А взагалі, треба вже припиняти цю маєчню і дозволяти вільний продаж зброї, в тому числі і автоматичної. До бюджету потечуть гроші, які отриують неофіційні продавці, а у людей з'явиться можливість захистити себе у разі загострення ситуації на фронті.
20.08.2022 08:55 Відповісти
20.08.2022 08:55 Відповісти
Тоді боневтік точно втече.😃
20.08.2022 09:19 Відповісти
20.08.2022 09:19 Відповісти
Це не пиріжки роздавали, а зброю. Її роздавали під паспорт.
20.08.2022 10:08 Відповісти
20.08.2022 10:08 Відповісти
ніфіга так давали в Києві
20.08.2022 22:02 Відповісти
20.08.2022 22:02 Відповісти
без паспорта і запису ??
21.08.2022 14:52 Відповісти
21.08.2022 14:52 Відповісти
Чоловік що отримав безкоштовно, повинен віддати безкоштовно тому хто видав. А не продавати, комерсанти ***.

Може ще дозволити торгівлю трофейною зброєю на ОЛХ, а що тут такого - чоловік знайшов - чоловік продав?

Коротше написали херню. Дикий запад не потрібен в державі.

Треба обліковувати, дозвільна система, підготовка, продаж у спец. магазинах. Трофейна - облік дозволеного, добровільна здача не дозволеного (з грошовою премією, чи без) і т.д
20.08.2022 10:22 Відповісти
20.08.2022 10:22 Відповісти
Їерня це все ваше життя. Життя тєрпіл і законників. Причому закони для вас пишуть ті, хто їх ніколи не виконує.
20.08.2022 10:27 Відповісти
20.08.2022 10:27 Відповісти
Ти якщо такий мудрило, то говори менше, будеш таким і виглядати.
А проблема не виконання законів - не вирішується незаконним обігом зброї (підказка - є багато способів, але то складно))) )
Що конкретно тебе не влаштовує в законному обігу зброї?
А не влаштовує, розглянь законодавчу базу в Сомалі, може влаштує, і відчуєш себе вільним.
20.08.2022 10:49 Відповісти
20.08.2022 10:49 Відповісти
Ти ще й боягуз, до того ж. Терпи і бійся далі. Мені з такими нема про що розмовляти.
20.08.2022 14:15 Відповісти
20.08.2022 14:15 Відповісти
А ти сміливий тільки з пістолем? ))
ще раз - зброя тільки легальна і легально.
Якщо ти не розумієш чому, то я безсилий в даному випадку
20.08.2022 15:24 Відповісти
20.08.2022 15:24 Відповісти
👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏🤝
20.08.2022 13:50 Відповісти
20.08.2022 13:50 Відповісти
Тільки те, що ти крємлєбот.
20.08.2022 10:25 Відповісти
20.08.2022 10:25 Відповісти
yaksho vzyav bezkoshtovno - to i poverny derzhavi bezkoshtovno!
20.08.2022 10:44 Відповісти
20.08.2022 10:44 Відповісти
Тоді Зе точно втіче.😃
20.08.2022 09:17 Відповісти
20.08.2022 09:17 Відповісти
Від голок, чарок і грошей - добровільно не тікають, бо воно й є Боневтік.
20.08.2022 10:27 Відповісти
20.08.2022 10:27 Відповісти
Безсумнівно !!! 👍👍👍👏👏👏🤝🤝🤝
20.08.2022 13:52 Відповісти
20.08.2022 13:52 Відповісти
шоб не займатися елітним лайном-засланцями, дермаками-татаровими та іншими розмінову-мачами прикордоння, дороговалютні, бюджетні хвойди ДБР займається муйньой на камеру для залишків 73%вих телепузиків
20.08.2022 09:43 Відповісти
20.08.2022 09:43 Відповісти
Це та сама ФСБшна контора котра вилучила клістрони і передала їх номери оркам,та сама що відкрила провадження проти Чорновол за "крадіжку" стугнів.Сьогодні побачив що дбр ще й рекламують на зелемарафоні.
20.08.2022 09:43 Відповісти
20.08.2022 09:43 Відповісти
Саме цікаве при чому тут ГБР, такі справи в компетенції поліції, якщо маштабна торгівля зброєю, ще СБУ.
ГБР, як завжди, займається імітацією бурхливої діяльності, а от те, для чого саме було ГБР створено - систематично херить.

Треба вже справи відкривати проти керівництва цього "органу", подібних "слідчих" звільняти без права роботи в будь-яких держ.структурах, розганяти цю шоблу та створювати щось подібне з нуля, бажано з іншою назвою.
20.08.2022 10:13 Відповісти
20.08.2022 10:13 Відповісти
це просто відголоски кампанії направленої проти територіальної оборони. Це не встигло охолоти під Києвом а вже бувші Хомчаківські клеврети заголосили про здачу зброї ТРО. Номер не пройшов. Однак ноти розписані, створили фейкове ТРО і вирішили розпочати кампанію. Таран з Хомчаком до останнього дня гальмували ТРО в прямому смислі. Ясна річ все це робилось умисно, їм оборона країни була непотрібна. Ну а чиї кадри, через кого вони попали у військове керівництво, відомо усім.
20.08.2022 10:24 Відповісти
20.08.2022 10:24 Відповісти
Тероборона Києва відіграла значну роль в обороні міста. Вони захищали, всупереч влади.,бо влада була налаштована здати місто Тільки героїзм ЗСУ і тероборони захистив наш Київ. А зараз наші теробронівці воюють на Сході і на Півдні. А дбр--продажні тварюки з ними воюють,а не займаються корупцією .яка є державних органах
20.08.2022 10:50 Відповісти
20.08.2022 10:50 Відповісти
Какие 7 лет по закону ,на Украине военное положение ,к стенке без суда и следствия ,сегодня он продал три автомата ,а завтра продаст танк?
20.08.2022 14:33 Відповісти
20.08.2022 14:33 Відповісти


"на Украине"

Мабудь британський "сідэлэц" самий звичайний расєйський тупий троль, що спромігся освоїти VPN.

Троляча істота - дАлАжЫ своему куратору, що спалився.

Доречі, пАдучі рАдной Ізик, СЕМЬ АшиПАк на ПОЛТОРЫ строки, на двоечника начальных классов не тянешь.

ПНХ, заныривай поглубже в родную говень и не воняй в окружающий мир.
21.08.2022 11:02 Відповісти
21.08.2022 11:02 Відповісти
а если он трофейным торговал, снисхождение ему будет?
21.08.2022 09:22 Відповісти
21.08.2022 09:22 Відповісти
 
 