За продаж зброї перед судом постане командир роти добровольчого формування тероборони Києва, - ДБР. ФОТО

Працівники територіального управління ДБР у Києві завершили досудове розслідування стосовно командира роти добровольчого формування територіальної оборони громади Києва, який незаконно продавав вогнепальну зброю та вибухові пристрої. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що командир роти добровольчого формування ТРО Києва незаконно продав 3 автомати Калашнікова та 2 вибухові пристрої.

"До оборудок зі зброєю чоловік залучив свого знайомого, який знаходив покупців на зброю та виконував роль посередника. Отримані кошти спільники ділили між собою у відсотковому співвідношенні в залежності від ролі, яку кожен відігравав у їхній схемі", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що зловмисників затримано "на гарячому" під час продажу вогнепальної зброї, за яку вони вторгували 4,3 тис. доларів США.

Колишній терооборонівець обвинувачується у збуті вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Матеріали справи щодо його посібника виділені в окреме кримінальне провадження.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.