За продаж зброї перед судом постане командир роти добровольчого формування тероборони Києва, - ДБР. ФОТО
Працівники територіального управління ДБР у Києві завершили досудове розслідування стосовно командира роти добровольчого формування територіальної оборони громади Києва, який незаконно продавав вогнепальну зброю та вибухові пристрої. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Встановлено, що командир роти добровольчого формування ТРО Києва незаконно продав 3 автомати Калашнікова та 2 вибухові пристрої.
"До оборудок зі зброєю чоловік залучив свого знайомого, який знаходив покупців на зброю та виконував роль посередника. Отримані кошти спільники ділили між собою у відсотковому співвідношенні в залежності від ролі, яку кожен відігравав у їхній схемі", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що зловмисників затримано "на гарячому" під час продажу вогнепальної зброї, за яку вони вторгували 4,3 тис. доларів США.
Колишній терооборонівець обвинувачується у збуті вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Матеріали справи щодо його посібника виділені в окреме кримінальне провадження.
Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.
Мабуть ДБР (бюро, яке має розслідувати злочини вищих посадових осіб!) вже справу "батальйону Монако" довела до суду, то занялось справою "капітан і три калаша"...
А цей фрукт ... не знаю чи його посада у ТРО відноситься до держслужби.
2. роти добровольчого формування територіальної оборони громади Києва - незрозуміло, це саме ТРО чи ще якесь добровольче формування.
3. Як вони могли продавати зареєстровану за ТРО зброю ? Чи автомати у МО обліковуються за вагою ??
Та і взагалі тим, хто залишався захищати Київ було пох, де начальство, бо орки були вже біля Оболоні.
Йшли захищати свої мікрорайони, вулиці, будинки.
Тим, хто не прожив цей час особисто, важко все це зрозуміти, то я далі не буду пояснювати...
Від версії слідчого до вироку йой далеко....
А взагалі, треба вже припиняти цю маєчню і дозволяти вільний продаж зброї, в тому числі і автоматичної. До бюджету потечуть гроші, які отриують неофіційні продавці, а у людей з'явиться можливість захистити себе у разі загострення ситуації на фронті.
Може ще дозволити торгівлю трофейною зброєю на ОЛХ, а що тут такого - чоловік знайшов - чоловік продав?
Коротше написали херню. Дикий запад не потрібен в державі.
Треба обліковувати, дозвільна система, підготовка, продаж у спец. магазинах. Трофейна - облік дозволеного, добровільна здача не дозволеного (з грошовою премією, чи без) і т.д
А проблема не виконання законів - не вирішується незаконним обігом зброї (підказка - є багато способів, але то складно))) )
Що конкретно тебе не влаштовує в законному обігу зброї?
А не влаштовує, розглянь законодавчу базу в Сомалі, може влаштує, і відчуєш себе вільним.
ще раз - зброя тільки легальна і легально.
Якщо ти не розумієш чому, то я безсилий в даному випадку
ГБР, як завжди, займається імітацією бурхливої діяльності, а от те, для чого саме було ГБР створено - систематично херить.
Треба вже справи відкривати проти керівництва цього "органу", подібних "слідчих" звільняти без права роботи в будь-яких держ.структурах, розганяти цю шоблу та створювати щось подібне з нуля, бажано з іншою назвою.
"на Украине"
Мабудь британський "сідэлэц" самий звичайний расєйський тупий троль, що спромігся освоїти VPN.
Троляча істота - дАлАжЫ своему куратору, що спалився.
Доречі, пАдучі рАдной Ізик, СЕМЬ АшиПАк на ПОЛТОРЫ строки, на двоечника начальных классов не тянешь.
ПНХ, заныривай поглубже в родную говень и не воняй в окружающий мир.