На Луганщині ЗСУ відбили 7 атак ворога за добу, а в окупованих містах люди відмовляються працювати, - Гайдай. ФОТО

Бойові дії тривають поблизу чотирьох населених пунктів на межі Луганщини та Донеччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.


На Луганщині ЗСУ відбили 7 атак ворога за добу, а в окупованих містах люди відмовляються працювати, - Гайдай 01

"Учора ворог організовував наступ за цими та іншими напрямками, намагався просунутися на декілька сотень метрів, але наші бійці надали йому жорстку відсіч. Уночі росіяни поновили свої наміри – українські захисники тримають оборону. Загалом ЗСУ 19 серпня відбили сім атак противника на нашій ділянці фронту, не допустивши жодного прориву.

Також двічі росіяни атакували з повітря, випустили п’ять ракет по населених пунктах та наших укріпленнях, чотири рази в бій йшли танкові підрозділи. Ствольна та реактивна артилерія ворога не припиняє обстрілів. Лише за минулу ніч він 12 разів намагався завдати вогневого впливу із цього озброєння", - йдеться у повідомленні.

Гайдай зазначає, що від містян поступово надходить інформація, що в Рубіжному, Лисичанську, Сєвєродонецьку та Кремінній окупанти мають проблеми з робочою силою.

На Луганщині ЗСУ відбили 7 атак ворога за добу, а в окупованих містах люди відмовляються працювати, - Гайдай 02

"Люди відмовляються працювати, бо поступово стають навчені досвідом. Знають, що не заплатять. Так, не всі, але переважна більшість вже ігнорує пропозиції. Або самі потрапили в оману, або мають родичів чи знайомих, яким теж не виплатили обіцяне. Міста то невеличкі, і зв'язок який-ніякий, але є. Крім цього, зупиняє населення й велика вірогідність потрапити до числа мобілізованих. Організувати діяльність центрів зайнятості в окупантів вийшло, а от зайняти населення – ні. Та і пропонувати вакансії вони не вміють. До прикладу, роботи з розбору завалів чи діяльність охоронця в окупанти оцінюються однаково", - пише Гайдай.

За інформацією ОВА, багато "вакансій" за останні тижні виникло в органах внутрішніх справ окупантів. Навіть у населених пунктах, захоплених у 2014 році. Існують вони насправді, чи відкриті виключно для мобілізації – стане зрозумілим найближчим часом.

А што будет если кацапі захватят все села в границах области? зе скажет там наши люде и низя стрилять? зачем кацпі так прагнут захватить именно по админ кардону? что єто миняет, по логике ничего, но андрей елдак не согласен?
20.08.2022 08:31 Відповісти
А якщо нам заплатите хоча б половину то підем працювати бо ми нарешті з матушкой рассєяй любимой нашою.
20.08.2022 10:09 Відповісти
по путлеру как по гебельсу: «Труд делает свободным», «Труд освобождает» или «Работа освобождает».

20.08.2022 10:53 Відповісти
 
 