На Луганщині ЗСУ відбили 7 атак ворога за добу, а в окупованих містах люди відмовляються працювати, - Гайдай. ФОТО

Бойові дії тривають поблизу чотирьох населених пунктів на межі Луганщини та Донеччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.





"Учора ворог організовував наступ за цими та іншими напрямками, намагався просунутися на декілька сотень метрів, але наші бійці надали йому жорстку відсіч. Уночі росіяни поновили свої наміри – українські захисники тримають оборону. Загалом ЗСУ 19 серпня відбили сім атак противника на нашій ділянці фронту, не допустивши жодного прориву.

Також двічі росіяни атакували з повітря, випустили п’ять ракет по населених пунктах та наших укріпленнях, чотири рази в бій йшли танкові підрозділи. Ствольна та реактивна артилерія ворога не припиняє обстрілів. Лише за минулу ніч він 12 разів намагався завдати вогневого впливу із цього озброєння", - йдеться у повідомленні.

Гайдай зазначає, що від містян поступово надходить інформація, що в Рубіжному, Лисичанську, Сєвєродонецьку та Кремінній окупанти мають проблеми з робочою силою.

"Люди відмовляються працювати, бо поступово стають навчені досвідом. Знають, що не заплатять. Так, не всі, але переважна більшість вже ігнорує пропозиції. Або самі потрапили в оману, або мають родичів чи знайомих, яким теж не виплатили обіцяне. Міста то невеличкі, і зв'язок який-ніякий, але є. Крім цього, зупиняє населення й велика вірогідність потрапити до числа мобілізованих. Організувати діяльність центрів зайнятості в окупантів вийшло, а от зайняти населення – ні. Та і пропонувати вакансії вони не вміють. До прикладу, роботи з розбору завалів чи діяльність охоронця в окупанти оцінюються однаково", - пише Гайдай.

За інформацією ОВА, багато "вакансій" за останні тижні виникло в органах внутрішніх справ окупантів. Навіть у населених пунктах, захоплених у 2014 році. Існують вони насправді, чи відкриті виключно для мобілізації – стане зрозумілим найближчим часом.