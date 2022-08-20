На Черкащині провели підводне розмінування: у Дніпрі підірвали залишки російської ракети, - Табурець. ФОТОрепортаж

На території області ДСНС розмінували 7000 га землі та 15 га водної поверхні.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 19 серпня рятувальники провели одне з найнебезпечніших розмінувань – підводне. В акваторії Дніпра вони виявили фрагмент ракети. Вилучити і транспортувати його було неможливо. Знищили на місці.

Читайте також: П’ята частина території України забруднена вибухівкою, - Єнін

Всього працівниками ДСНС на Черкащині проведено розмінування понад 7 тисяч га сухопутної та 15 га водної поверхонь й понад 30 тисяч вибухонебезпечних предметів знешкоджено від початку повномасштабної війни.





