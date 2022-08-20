УКР
На Черкащині провели підводне розмінування: у Дніпрі підірвали залишки російської ракети, - Табурець. ФОТОрепортаж

черкащина

На території області ДСНС розмінували 7000 га землі та 15 га водної поверхні.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 19 серпня рятувальники провели одне з найнебезпечніших розмінувань – підводне. В акваторії Дніпра вони виявили фрагмент ракети. Вилучити і транспортувати його було неможливо. Знищили на місці.

Всього працівниками ДСНС на Черкащині проведено розмінування понад 7 тисяч га сухопутної та 15 га водної поверхонь й понад 30 тисяч вибухонебезпечних предметів знешкоджено від початку повномасштабної війни.

На Черкащині провели підводне розмінування: у Дніпрі підірвали залишки російської ракети, - Табурець 01
На Черкащині провели підводне розмінування: у Дніпрі підірвали залишки російської ракети, - Табурець 02
На Черкащині провели підводне розмінування: у Дніпрі підірвали залишки російської ракети, - Табурець 03

Дніпро (3368) крилаті ракети (1096) ДСНС (5295) розмінування (1028) Чернігівська область (1061)
Тил фронту, а виявляється також зранений війною. Ніколи не перестану дякувати Привіду за збиту ракету над селом моєї мами.
20.08.2022 10:24 Відповісти
 
 