УКР
Брали участь у фільтраційних заходах окупантів на Київщині та катували хлопця. Затримано агентів РФ, які намагалися влаштуватися до підрозділів ЗСУ, - СБУ. ФОТО

Зрадниками виявились двоє мешканців Вишгородського району, які сприяли російським військам під час тимчасової окупації частини Київщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідоляють у пресслужбі СБУ.

Брали участь у фільтраційних заходах окупантів на Київщині та катували хлопця. Затримано агентів РФ, які намагалися влаштуватися до підрозділів ЗСУ, - СБУ 01

"Озброєні чоловіки брали активну участь у так званих фільтраційних заходах, вишукуючи серед місцевих жителів українських патріотів, які чинили спротив загарбникам. Також вони катували малолітнього хлопця за те, що він допомагав підрозділам ЗСУ виявляти техніку та місця дислокації окупантів. Після звільнення Київщини пособники окупантів залишились на території регіону", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Збирали інформацію для вербування та залякування: викрито агентів РФ у пенітенціарній системі південних регіонів України, - СБУ. ФОТО

У СБУ додають: "Щоб розвідувати і передавати ворогам інформацію про маршрути переміщення та місця базування західного озброєння, один зі зрадників виїхав до сусіднього регіону, де підписав контракт із ЗСУ, інший – хотів "призватись" від однієї з територіальних громад поблизу Києва".

Зазначається, що співробітники СБУ ретельно стежили за кожним кроком ворожих агентів та своєчасно викрили їхні плани.


Брали участь у фільтраційних заходах окупантів на Київщині та катували хлопця. Затримано агентів РФ, які намагалися влаштуватися до підрозділів ЗСУ, - СБУ 02
Брали участь у фільтраційних заходах окупантів на Київщині та катували хлопця. Затримано агентів РФ, які намагалися влаштуватися до підрозділів ЗСУ, - СБУ 03
Брали участь у фільтраційних заходах окупантів на Київщині та катували хлопця. Затримано агентів РФ, які намагалися влаштуватися до підрозділів ЗСУ, - СБУ 04
Брали участь у фільтраційних заходах окупантів на Київщині та катували хлопця. Затримано агентів РФ, які намагалися влаштуватися до підрозділів ЗСУ, - СБУ 05

затримання (4387) Київська область (4274) окупація (6873) СБУ (13402)
+12
Кожен думає по своєму, бандит по бандтські, крадій по крадійські, москаль по москальські, тут не рашка, лапоть.
показати весь коментар
20.08.2022 10:38 Відповісти
+10
Будем надеяться, что администрация СИЗО поместит этих иуд в " правильную " хату.
показати весь коментар
20.08.2022 10:29 Відповісти
+10
Заткни ***** , мы отличаемся тем , что у нас царей не будет ! Никогда! А у себя мы бы давно разобрались , если бы сосед не вмешивался!
показати весь коментар
20.08.2022 11:02 Відповісти
Лапоть, не перди в лу-

жу - пукан простудишь
показати весь коментар
20.08.2022 10:31 Відповісти
20.08.2022 10:38 Відповісти
20.08.2022 11:02 Відповісти
Що, тварь москальска, торкнули тебе і відразу пішов сморід юдофобський? Закрий свій поганий рот і краще назавжди.
показати весь коментар
20.08.2022 11:04 Відповісти
20.08.2022 10:29 Відповісти
Бодай би їх глисти з середини повиїдали нах*й...
показати весь коментар
20.08.2022 10:29 Відповісти
Хто "в курсі" - що в тих мішечках на фото?
показати весь коментар
20.08.2022 10:35 Відповісти
Щось подібне на ІПП-індивід. перевя"язочний пакет.
показати весь коментар
20.08.2022 11:49 Відповісти
Та щось не віриться! У мене ІПП ще 1959 року випуску в мисливському рюкзаку лежить (носив з 1987 року "на всяк випадок", а виявилося - "талісман") Так він у клейончатій сіро-зеленій водонепроникній упаковці, яку теж використовують (для затикання дірки в грудях, при кульовому пробитті грудної клітки)
Хоча, дивлячись на цих "одноразових" "ерзац"-солдатів, на їх "одноразовий" одяг і взуванку, можна допустить, що у них і ІПП теж "одноразовий ерзац"
показати весь коментар
20.08.2022 18:48 Відповісти
Зрадники заслуговують на пожиттєве 😠
показати весь коментар
20.08.2022 11:01 Відповісти
странно. почему закрывают лицо? может найдутся свидетели, которые что то о них знают и могут дать ценные сведения.
очень неграмотно затирать лица 👎👎👎
попахивает фальсификацией
показати весь коментар
20.08.2022 11:02 Відповісти
Ну да нам треба бути як Ізраіль -- всі під ружьє -- бо з таким сусідом хер виживиш
показати весь коментар
20.08.2022 11:17 Відповісти
так а кто же поставит весь украинский народ под ружье? агент фсб єрмак?
если были бы у власти были действительно проукраинские силы, так бы давно надо было сделать.
вчера они заманили в ловушку и сдали Азов, сегодня - делают все чтобы сдать Украину
показати весь коментар
20.08.2022 13:10 Відповісти
Зараз політичні сили відходят на другии план -- Армія рулит
показати весь коментар
20.08.2022 15:10 Відповісти
Потрібна каторга, щоб років 10 попахали...
показати весь коментар
20.08.2022 12:41 Відповісти
 
 