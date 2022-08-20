Брали участь у фільтраційних заходах окупантів на Київщині та катували хлопця. Затримано агентів РФ, які намагалися влаштуватися до підрозділів ЗСУ, - СБУ. ФОТО

Зрадниками виявились двоє мешканців Вишгородського району, які сприяли російським військам під час тимчасової окупації частини Київщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідоляють у пресслужбі СБУ.

"Озброєні чоловіки брали активну участь у так званих фільтраційних заходах, вишукуючи серед місцевих жителів українських патріотів, які чинили спротив загарбникам. Також вони катували малолітнього хлопця за те, що він допомагав підрозділам ЗСУ виявляти техніку та місця дислокації окупантів. Після звільнення Київщини пособники окупантів залишились на території регіону", - йдеться у повідомленні.





У СБУ додають: "Щоб розвідувати і передавати ворогам інформацію про маршрути переміщення та місця базування західного озброєння, один зі зрадників виїхав до сусіднього регіону, де підписав контракт із ЗСУ, інший – хотів "призватись" від однієї з територіальних громад поблизу Києва".





Зазначається, що співробітники СБУ ретельно стежили за кожним кроком ворожих агентів та своєчасно викрили їхні плани.









