Росіяни вдарили по Донеччині авіацією та ракетами. Серед поранених дитина, - Нацполіція. ФОТО

Протягом доби правоохоронці задокументували 17 російських обстрілів. Окупанти вбили та поранили мирних жителів. Прицільно розстріляли житлові будинки, ігровий майданчик і комунальне підприємство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

"Ворог вів вогонь по 11 населених пунктах – містах Бахмут, Авдіївка, Торецьк, Костянтинівка, смт Велика Новосілка, Південне, селах Дачне, Парасковіївка, Карлівка, Орлівка, Галицинівка. Окупанти завдали авіаудари некерованими ракетами, били із ЗРК "С-300", РСЗВ "Ураган" артилерії.

Знищено та пошкоджено 18 цивільних об’єктів – 10 будинків, ігровий майданчик, гуртожиток, коксохімічний завод, комунальне підприємство, складські приміщення, автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Рашисти на Донеччині вбили 7 цивільних за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА


Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нелюдь кацапська. Все чого торкається, намагається перетворити все, в звичне для себе лайно.
