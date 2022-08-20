Відкрита мобілізація у Маріуполі: жителі отримують смс з пропозицією піти до так званих збройних сили "ДНР", - Андрющенко. ФОТО

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя отримують смс з агітацією вступати до лав збройних сил окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Не все так добре на фронті! Окупанти почали мобілізувати вже відкрито. Маріупольці отримують смс-повідомлення з пропозицією піти до так званих збройних сили "ДНР". Пожертвувати власним життям пропонують за 200 тисяч рублів", - йдеться у повідомленні.

Андрющенко підкреслює, що такі повідомлення свідчать про те, що росіянам "оперативно необхідне нове гарматне м‘ясо".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти розграбували галерею ім. Куїнджі. Вкрали навіть експонати дітей, - Андрющенко. ВIДЕО

"У них величезні втрати, а своїх хочеться прикрити. Звичайно людьми окупованих територій, життя яких для них нічого не варті. Більшість з них навіть не зможуть дожити до першої зарплати. Закликаємо маріупольців бути обережними, берегти своє життя та виїжджати з міста", - зазначає він.