Відкрита мобілізація у Маріуполі: жителі отримують смс з пропозицією піти до так званих збройних сили "ДНР", - Андрющенко. ФОТО

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя отримують смс з агітацією вступати до лав збройних сил окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

Відкрита мобілізація у Маріуполі: жителі отримують смс з пропозицією піти до так званих збройних сили ДНР, - Андрющенко 01

"Не все так добре на фронті! Окупанти почали мобілізувати вже відкрито. Маріупольці отримують смс-повідомлення з пропозицією піти до так званих збройних сили "ДНР". Пожертвувати власним життям пропонують за 200 тисяч рублів", - йдеться у повідомленні.

Андрющенко підкреслює, що такі повідомлення свідчать про те, що росіянам "оперативно необхідне нове гарматне м‘ясо".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти розграбували галерею ім. Куїнджі. Вкрали навіть експонати дітей, - Андрющенко. ВIДЕО

"У них величезні втрати, а своїх хочеться прикрити. Звичайно людьми окупованих територій, життя яких для них нічого не варті. Більшість з них навіть не зможуть дожити до першої зарплати. Закликаємо маріупольців бути обережними, берегти своє життя та виїжджати з міста", - зазначає він.

армія рф (18838) Маріуполь (3268) мобілізація (3231) Андрющенко Петро (709)
Там повно сєпарні і вони підуть.
20.08.2022 12:13 Відповісти
ну и славненько, - меньше работы СБУ после деоккупации. Каждый ждун должен получить свою повестку лугандосии
20.08.2022 12:35 Відповісти
А они тупые думают что мы до Марика не достанем?)) Крым тоже так думал
20.08.2022 12:30 Відповісти
раджу їм приїднатись- вони так хотіли воювати за народну республіку і здохнути за рашку-
20.08.2022 12:31 Відповісти
Ї Х в перших шеренгах будуть посилати на мясо
20.08.2022 13:22 Відповісти
А от ЛНРи відмовляється воювати за ДНРи. Кажуть, що вони з ними не з одної палати і навіть що їх лікарні зовсім у різних районах.
20.08.2022 13:35 Відповісти
Сепарасты, будьте готовы!... до прожарки medium well....
20.08.2022 20:11 Відповісти
 
 