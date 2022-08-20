Окупанти обстріляли протягом доби понад 20 житлових будинків у Запорізькій області, - поліція. ФОТОрепортаж
Окупанти стріляли виключно по об’єктах цивільної інфраструктури у села та містах.
Про це повідомляють на сторінці Запорізької ОВА, передає Цензор.НЕТ.
За даними відділу комунікації поліції Запорізької області, впродовж минулої доби до органів поліції надійшло 29 повідомлень про здійснення російськими військовослужбовцями обстрілів мешканців села Шевченківське та селища Комишуваха Запорізького району, міст Оріхова та Гуляйполя, селища Залізничного, а також сіл Мала Токмачка та Юрківка Пологівського району.
Окупанти стріляли виключно по об’єктах цивільної інфраструктури. В результаті значних руйнувань зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки. Частина помешкань від прямих ракетних влучань не придатна до житла.
Чималих руйнувань зазнали й будівлі, які накрило ударною хвилею. В них повибивало вікна з дверима, потрощило стіни, зруйнувало дворову територію, паркани, присадибні будівлі, припарковані авто.
Кожен факт збройної атаки країною-агресором задокументовано поліцейськими. Зібрані матеріали передані до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
