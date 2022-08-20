Зібрано доказову базу щодо діяльності ще 8 колаборантів на окупованих територіях Запорізької області, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України зібрали беззаперечні докази добровільної співпраці з ворогом на тимчасово окупованій території Запорізької області ще 8 колаборантів.

Як зазначається, переважна більшість із них в обмін на лояльність до ворога отримала фейкові посади в окупаційній "владі".

"Зокрема, від початку вторгнення РФ активно співпрацює з окупантами голова Бердянської районної організації забороненої в Україні політичної партії "Союз лівих сил". "Політик" обійняв посаду "виконувача обов’язків мера Бердянська". У новому статусі він забезпечує безперешкодну роботу військової окупаційної адміністрації та допомагає поширювати "руский мир" серед місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, одразу після призначення він зробив кадрову "зачистку" мерії, керуючись лише двома критеріями відбору: "своя людина" та лояльна до "нової влади".

Його заступником із зовнішньої, внутрішньої політики та масових комунікацій зголосився стати колишній бердянський журналіст. Він організував оприлюднення так званих місцевих "новин" через проросійський Телеграм-канал "Бердянск ZaVtra". Їхній зміст зводиться до критики чинної української влади і закликів допомагати російським "визволителям".

"Цей пропагандист організував "святкування" в Бердянську дня Росії, а також мовлення на захопленому РФ місцевому радіо ТРК "Азовська Хвиля", де просуває прокремлівські наративи. Зокрема, про створення та легітимність окупаційних "мерії" Бердянська та міського "відділку поліції", - додають в СБУ.

Наразі СБУ закінчила досудове розслідування щодо цих двох фігурантів і передала матеріали в суд. Іншим 6 колаборантам - повідомлено про підозри у державній зраді в умовах війни та у колабораційній діяльності.

Серед них: колишній селищний голова смт Мирне Мелітопольського району, який зберіг свою посаду, "зливши" ворогу інформацію про учасників АТО/ ООС, військовослужбовців ЗСУ та тероборони, що проживають на території ОТГ.

Ще одна колаборантка, проросійськи налаштована бухгалтерка сільради, переконала окупантів у своїй лояльності і стала "заступницею голови військово-цивільної адміністрації Розівського району з фінансових питань". Зловмисниця займається налагодженням каналів вивозу українського зерна до РФ.

Колишня спеціалістка Якимівської селищної ради також передала ворогу списки всіх односельців-учасників АТО/ООС, колишніх правоохоронців і місцевих патріотів. Натомість обійняла посаду "старости Шелюгівського старостинського округу так званої "Акимовской поселковой администрации Мелитопольского района".

Зрадив присязі і колишній працівник військкомату, ставши "атаманом" незаконного воєнізованого формування "Мелитопольская казачья дружина по охране общественного порядка". Наразі зловмисник займається "збором данини" з власників готелів і туристичних баз курортних районів Мелітополя.

За даними СБУ, у Василівському районі директор одного з підприємств добровільно передавав окупантам запчастини до військової техніки та надав у їхнє розпорядження виробничі потужності, де розмістилися особовий склад і військова техніка. Окрім того, він дав окупантам адреси домівок, звідки через війну виїхали мешканці, та особисто допоміг заселити туди військових.

Відповідатиме за співпрацю з ворогом і мешканець Енергодару, який неодноразово відбував покарання за хуліганство, розбій, грабіж і зґвалтування. Він передавав окупантам інформацію про бійців тероборони, волонтерів, активістів, що збирають кошти на потреби ЗСУ, і власників вогнепальної зброї, які можуть становити загрозу для окупаційної влади.

Заходи із викриття злочинної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.