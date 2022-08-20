Уламки збитої над Дніпропетровщиною ворожої ракети пошкодили 4 будинки у Покрові, - Лукашук. ФОТОрепортаж

Уламки збитої ракети "Калібр" впали у Покрові.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, відомо, що уламки однієї з крилатих ракет "Калібр", які сьогодні збили над Дніпропетровщиною, впали у Покрові. У результаті пошкоджено чотири приватні житлові будинки.

Читайте також: Для збиття чотирьох ворожих "Калібрів" на Дніпропетровщині нами застосовано лише 4 ракети С300, - Залужний

"Напередодні Дня державного прапора і Дня Незалежності окупанти передали нам ось такі "привіти". Тому ще раз закликаю громадян – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ворог казиться, тож ми всі маємо бути максимально пильними", - наголосив Лукашук.

Нагадаємо, що 20 серпня близько 10 години ранку на Дніпропетровщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено чотири крилаті ракети "Калібр", які окупанти випустили з акваторії Чорного моря.

Читайте також: Окупанти скерували 4 ракети "Калібр" на Дніпропетровщину, ППО всі збила, - Резніченко (оновлено)





