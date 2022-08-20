Уламки збитої над Дніпропетровщиною ворожої ракети пошкодили 4 будинки у Покрові, - Лукашук. ФОТОрепортаж
Уламки збитої ракети "Калібр" впали у Покрові.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, відомо, що уламки однієї з крилатих ракет "Калібр", які сьогодні збили над Дніпропетровщиною, впали у Покрові. У результаті пошкоджено чотири приватні житлові будинки.
"Напередодні Дня державного прапора і Дня Незалежності окупанти передали нам ось такі "привіти". Тому ще раз закликаю громадян – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ворог казиться, тож ми всі маємо бути максимально пильними", - наголосив Лукашук.
Нагадаємо, що 20 серпня близько 10 години ранку на Дніпропетровщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено чотири крилаті ракети "Калібр", які окупанти випустили з акваторії Чорного моря.
