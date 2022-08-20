Мародерили в окупованому селі на Харківщині. Двом військовим ЗС РФ повідомлено про підозру. ФОТО

Двом військовослужбовцям збройних сил РФ, які обікрали цивільне населення окупованого села, заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Як передає Цензор,НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"За даними слідства, на початку березня 2022 року в с. Руські Тишки Харківського району, яке на той час перебувало під контролем окупантів, старший стрілець і старший розвідник 25-ої мотострілецької бригади ЗС РФ проникли до одного з приватних будинків. Звідти вони викрали дорогоцінні прикраси та особисті речі. Серед "трофеїв" окупантів – ювелірні вироби із золота та срібла, ноутбук і колекція старовинних монет", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що накрадене майно не могло бути використано у військових цілях, тобто підозрювані викрали речі у цивільних виключно з метою особистої наживи, тим самим порушили вимоги Женевської конвенції.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснює Управління СБУ в області.