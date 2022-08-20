УКР
Переселенці можуть подати заявку на державні виплати повторно, якщо їх ще не отримали від квітня, - Мінреінтеграції. ІНФОГРАФІКА

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які подавали заяви через "Дію" до 30 квітня, але не отримали допомогу, зможуть додаткового звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату.

Відповідне рішення було ухвалено урядом України 19 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Для отримання допомоги необхідно:

- Прийти до органу соцзахисту населення та написати заяву.

- Додатково подати інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання заяви через застосунок "Дія".

Зазначається, що допомога призначається протягом 10 робочих днів з надходження заяви, яку можна подати до 1 жовтня 2022 року.

Переселенці можуть подати заявку на державні виплати повторно, якщо їх ще не отримали від квітня, - Мінреінтеграції 01

Нагадаємо, Міністерство економіки у березні оголосило, що для підтримки внутрішньо переміщених осіб на території України передбачена щомісячна допомога від держави в розмірі 2000 гривень на місяць для дорослого і 3000 гривень на місяць для дітей та осіб з інвалідністю.

виплати (1132) переселенці (1002) Дія (1197) Міністерство реінтеграції (500)
А якщо знову не получиться отримати ви ще раз напишіть може тоді отримаєте іще одну можливість відіслати запит.Україна-країна відговорок і перекладання проблем на тих хто потребує її вирішення.
20.08.2022 18:24 Відповісти
 
 