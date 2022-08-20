Карти ситуації на фронті та вибухів в окупованому Криму станом на 20 серпня. КАРТА
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував актуальні карти ситуації на фронті та вибухів в окупованому Криму.
Карти опубліковані в телеграм-каналі Юрія Бутусова, передає Цензор.НЕТ.
Ситуація на фронті та карта вибухів в окупованому Криму станом на 20.08.2022:
Топ коментарі
+9 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар21.08.2022 00:12 Відповісти Посилання
+5 5 копійок
показати весь коментар20.08.2022 23:51 Відповісти Посилання
+3 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар21.08.2022 00:18 Відповісти Посилання
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Шо, де, як? Не бачу нічого в Криму.
Звідсілля питання: Чи то все звідтіль євакуювали?
...дуже цікаво... ...як сплатнику німецьких податків, наприклад...