Карти ситуації на фронті та вибухів в окупованому Криму станом на 20 серпня. КАРТА

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував актуальні карти ситуації на фронті та вибухів в окупованому Криму.

Карти опубліковані в телеграм-каналі Юрія Бутусова, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація на фронті та карта вибухів в окупованому Криму станом на 20.08.2022:

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