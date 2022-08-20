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Новини Фото Війна
20 093 11

Карти ситуації на фронті та вибухів в окупованому Криму станом на 20 серпня. КАРТА

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував актуальні карти ситуації на фронті та вибухів в окупованому Криму.

Карти опубліковані в телеграм-каналі Юрія Бутусова, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація на фронті та карта вибухів в окупованому Криму станом на 20.08.2022: 

Карти ситуації на фронті та вибухів в окупованому Криму станом на 20 серпня 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обіцянки наступу: коли та як Україна зможе розгромити російську армію? | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО


Карти ситуації на фронті та вибухів в окупованому Криму станом на 20 серпня 02
Карти ситуації на фронті та вибухів в окупованому Криму станом на 20 серпня 03
Карти ситуації на фронті та вибухів в окупованому Криму станом на 20 серпня 04
Карти ситуації на фронті та вибухів в окупованому Криму станом на 20 серпня 05
Карти ситуації на фронті та вибухів в окупованому Криму станом на 20 серпня 06
Карти ситуації на фронті та вибухів в окупованому Криму станом на 20 серпня 07
Карти ситуації на фронті та вибухів в окупованому Криму станом на 20 серпня 08

Автор: 

Бутусов Юрій (3622)


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Топ коментарі
+9
Дякуємо, Javelin, що вірив в нас!

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21.08.2022 00:12 Відповісти
+5
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20.08.2022 23:51 Відповісти
+3
Проявилася Надія і Віра. Чекаємо на інший перелом. Перелом стратегії пройшов, тепер черга визволення. Боріться і перемагайте.
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21.08.2022 00:18 Відповісти
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Соледар вже все?
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20.08.2022 23:43 Відповісти
Де ви це побачили?
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20.08.2022 23:53 Відповісти
Карти... ...вибухів в окупованому Криму
Шо, де, як? Не бачу нічого в Криму.
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20.08.2022 23:46 Відповісти
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20.08.2022 23:51 Відповісти
Это ******,у тебя гордости-0 ))))
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20.08.2022 23:52 Відповісти
Маю думку -- щас скажу: Днєпр кацапи не чіпають, бо хочуть його промисловісь без пошкоджень захопити.
Звідсілля питання: Чи то все звідтіль євакуювали?
...дуже цікаво... ...як сплатнику німецьких податків, наприклад...
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20.08.2022 23:53 Відповісти
Приедь и выскажи свою думку на месте🤣🤣🤣
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20.08.2022 23:55 Відповісти
Опять синее,сплатник німецьких податків?🤣🤣🤣
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20.08.2022 23:59 Відповісти
Дякуємо, Javelin, що вірив в нас!

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21.08.2022 00:12 Відповісти
Проявилася Надія і Віра. Чекаємо на інший перелом. Перелом стратегії пройшов, тепер черга визволення. Боріться і перемагайте.
показати весь коментар
21.08.2022 00:18 Відповісти
 
 