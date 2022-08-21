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Новини Фото Війна
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Окупанти всю ніч обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. У Нікополі сильна пожежа на підприємстві, - Резніченко. ФОТО

Упродовж всієї ночі окупанти обстрілювали територію Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нас обстрілювали усю ніч…Від ворожих атак потерпали два райони - Нікопольський та Криворізький. 5 разів! ворог ударив по Нікопольському", - зазначає він.

За словами Резніченка, на Нікополь росіяни скерували 25 снарядів зі ствольної артилерії. Через обстріл сталася сильна пожежа на підприємстві - вогонь знищив обладнання.

"У місті понівечена школа, один будинок зруйнований, зо два десятки - пошкоджені. Виведені з ладу газогони та лінії електропередач. Без світла - понад 3 000 нікопольчан. Працюють аварійні бригади. Люди не постраждали", - додає очільник регіону.

Також повідомляється, що Марганецьку громаду тричі накрили вогнем зі ствольної артилерії та "Градів". Люди не ушкоджені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини, пошкоджено будинки, - Резніченко. ФОТО

Окупанти всю ніч обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. У Нікополі сильна пожежа на підприємстві, - Резніченко 01
Окупанти всю ніч обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. У Нікополі сильна пожежа на підприємстві, - Резніченко 02
Окупанти всю ніч обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. У Нікополі сильна пожежа на підприємстві, - Резніченко 03
Окупанти всю ніч обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. У Нікополі сильна пожежа на підприємстві, - Резніченко 04
Окупанти всю ніч обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. У Нікополі сильна пожежа на підприємстві, - Резніченко 05

У Марганці пошкоджена високовольтна лінія - знеструмлені понад 2 200 помешкань. Тривають відновлювальні роботи.

По Мирівській громаді - 10 пострілів зі ствольної артилерії. Є руйнація 5 будинків.

"У Криворізькому районі росіяни з "Ураганів" обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади. Без жертв та руйнувань", - резюмує Резніченко.

Автор: 

армія рф (18036) обстріл (29527) Резніченко Валентин (518) Нікополь (1262) Дніпропетровська область (3930)


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Топ коментарі
+7
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21.08.2022 09:02 Відповісти
+3
где-то наступают, где-то по зубам получают...где-то тупо обстреливаю все чем есть куда достают... а где-то уже и вещички пакуют на выезд....
тяжело нашим освободителям и защитникам... легко только видосики по суфлеру читать...
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21.08.2022 12:18 Відповісти
+2
Іди ***** ****! Ти хто така, щоб ділити українців на сорти??? Ти хто така щоб фільтрувати території України на правильних і неправильних??? Вата ти кончена - 'західна Україна '? Спалилась гнида! Таких як ти абортувати треба, бо з вас путлєри виростають!! В бан виродок!
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21.08.2022 09:25 Відповісти
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21.08.2022 09:02 Відповісти
тому я завжи казала - до тих пір, поки в Києві не буде вся влада (усі гілки) з західної України, без родитчів в козлорилії, бізнесу в данбазонії та інших регіонах східной частини України, без друзів та товаришів за парєбріком, без "малоросского" та "новоросского" виховання у стилі - "рАссЄянЄ нашЫ браття" , до тих пір, в нашій країні буде постійна зрада на користь "брацьКака народА"
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21.08.2022 09:18 Відповісти
Іди ***** ****! Ти хто така, щоб ділити українців на сорти??? Ти хто така щоб фільтрувати території України на правильних і неправильних??? Вата ти кончена - 'західна Україна '? Спалилась гнида! Таких як ти абортувати треба, бо з вас путлєри виростають!! В бан виродок!
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21.08.2022 09:25 Відповісти
Чуєте, західенка? Ви спочатку з контрабандою розбериться, яка там на західній цвіте махровим цвітом, і з тими, хто налагодив переправлення чоловіків через кордон. А потім будете вказувати Дніпру, центру машинобудівної галузі, Запоріжжю, центру металургічної галузі, Херсону, центру парників, Харкову, науковому та технологічному центру.
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21.08.2022 17:01 Відповісти
Дякуємо ок 'південь' за дуже ефективний захист!
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21.08.2022 09:26 Відповісти
Сегодня был ******,а в ответ тишина...
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21.08.2022 10:52 Відповісти
є така інформація (поки не підтверджена офіційно) що трохи приборкали тих, хто не дає спати маленькому Нікополю (як би так сказати....і залізякам дісталось і дебілам...) більше поки не знаю.. та маю надію що то правда!
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21.08.2022 12:16 Відповісти
це ви про маєте на увазі інфу з цього ТГ? https://t.me/endar1382
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21.08.2022 19:43 Відповісти
Никополь уже полупустой.Рашисты довели народ,что город потихоньку превращается в «призрак».
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21.08.2022 09:54 Відповісти
З таким захистом наших міст від безкарних обстрілів кацапів, скоро вся країна буде "призраком". План тупіна по знищенню України, узгоджений з зеленими довбнями у Омані, йде за своїм сценарієм.
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21.08.2022 12:14 Відповісти
Орки наступают реально,а мы только по ТВ и в ютубе.И скоро Крым освободим.
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21.08.2022 10:41 Відповісти
где-то наступают, где-то по зубам получают...где-то тупо обстреливаю все чем есть куда достают... а где-то уже и вещички пакуют на выезд....
тяжело нашим освободителям и защитникам... легко только видосики по суфлеру читать...
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21.08.2022 12:18 Відповісти
 
 