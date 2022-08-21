Окупанти всю ніч обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. У Нікополі сильна пожежа на підприємстві, - Резніченко. ФОТО

Упродовж всієї ночі окупанти обстрілювали територію Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нас обстрілювали усю ніч…Від ворожих атак потерпали два райони - Нікопольський та Криворізький. 5 разів! ворог ударив по Нікопольському", - зазначає він.

За словами Резніченка, на Нікополь росіяни скерували 25 снарядів зі ствольної артилерії. Через обстріл сталася сильна пожежа на підприємстві - вогонь знищив обладнання.

"У місті понівечена школа, один будинок зруйнований, зо два десятки - пошкоджені. Виведені з ладу газогони та лінії електропередач. Без світла - понад 3 000 нікопольчан. Працюють аварійні бригади. Люди не постраждали", - додає очільник регіону.

Також повідомляється, що Марганецьку громаду тричі накрили вогнем зі ствольної артилерії та "Градів". Люди не ушкоджені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини, пошкоджено будинки, - Резніченко. ФОТО











У Марганці пошкоджена високовольтна лінія - знеструмлені понад 2 200 помешкань. Тривають відновлювальні роботи.

По Мирівській громаді - 10 пострілів зі ствольної артилерії. Є руйнація 5 будинків.

"У Криворізькому районі росіяни з "Ураганів" обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади. Без жертв та руйнувань", - резюмує Резніченко.