П’ятирічна криворожанка разом із братом зібрали понад ₴35 тисяч на ЗСУ. ФОТО

Марія Макеєва з Кривого Рогу потрапила до Книги рекордів України як наймолодша волонтерка. Разом із братом Олександром вона зібрала для допомоги українським військовим 35 тис. 492 грн, виконуючи українські пісні в центрі Львова.

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова, інформує Цензор.НЕТ.

"Дівчинка під музичний супровід свого старшого братика Олександра (який, до речі, теж є рекордсменом України в іншій номінації) виконувала українські пісні у центрі Львова, куди вони з мамою тимчасово переїхали під час війни. Виступ маленької рекордсменки тривав 9 годин 54 хвилини", - написала Вєтрова.

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Вона зазначила, що спочатку діти збирали кошти на бронежилет. Але батьки з’ясували, що на передовій дуже потрібні тепловізори. До зібраного дітьми додав кошти благодійний фонд - і вдалося придбати та передати на передову тепловізор INFIRAY СL35 M.

"Наймолодша в Україні волонтерка зі своїм братиком планують ще виступити і зібрати кошти на потреби ЗСУ. У дітей мрія одна: щоб якомога швидше закінчилася війна", - пише Вєтрова.

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