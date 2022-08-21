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П’ятирічна криворожанка разом із братом зібрали понад ₴35 тисяч на ЗСУ. ФОТО

Марія Макеєва з Кривого Рогу потрапила до Книги рекордів України як наймолодша волонтерка. Разом із братом Олександром вона зібрала для допомоги українським військовим 35 тис. 492 грн, виконуючи українські пісні в центрі Львова.

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова, інформує Цензор.НЕТ.

"Дівчинка під музичний супровід свого старшого братика Олександра (який, до речі, теж є рекордсменом України в іншій номінації) виконувала українські пісні у центрі Львова, куди вони з мамою тимчасово переїхали під час війни. Виступ маленької рекордсменки тривав 9 годин 54 хвилини", - написала Вєтрова.

Дивіться: ФСБ затримала трьох москвичів, які переводили гроші до українського фонду "Повернися живим". ВIДЕО

П’ятирічна криворожанка разом із братом зібрали понад ₴35 тисяч на ЗСУ 01

Вона зазначила, що спочатку діти збирали кошти на бронежилет. Але батьки з’ясували, що на передовій дуже потрібні тепловізори. До зібраного дітьми додав кошти благодійний фонд - і вдалося придбати та передати на передову тепловізор INFIRAY СL35 M.

"Наймолодша в Україні волонтерка зі своїм братиком планують ще виступити і зібрати кошти на потреби ЗСУ. У дітей мрія одна: щоб якомога швидше закінчилася війна", - пише Вєтрова.

Також читайте: На донецький та херсонський напрямок терміново потрібні три тепловізори та два дрони, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Автор: 

діти (5182) Кривий Ріг (1367) Львів (3098) рекорд (184) волонтери (1345) Книга рекордів Гіннеса (12)


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Топ коментарі
+21
А клоун хоч один бронежилет купив для військових?
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21.08.2022 10:56 Відповісти
+17
За 6 місяців жодної новини скільки грошей зібрали судді, прокурори, мусора, податківці і т.д.! Жодної, тому що ці гниди не зібрали ні копійки. Вони вміють тільки грабувати населення, бюджет і будувати схематози!
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21.08.2022 11:05 Відповісти
+16
Клоун со своей Скумбрией клоунесой исправно платят коммуналку за квартирку в Ливадии
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21.08.2022 10:59 Відповісти
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А клоун хоч один бронежилет купив для військових?
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21.08.2022 10:56 Відповісти
Клоун со своей Скумбрией клоунесой исправно платят коммуналку за квартирку в Ливадии
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21.08.2022 10:59 Відповісти
Доведете?
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21.08.2022 11:15 Відповісти
В 2010 году "бабаюлин Козак" это было лучше чем *************,были ещё долбоебы которые не могли определиться. Так ты к какой категории себя относишь?
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21.08.2022 21:07 Відповісти
Я извиняюсь, но имею спросить, - а кому можно критиковать?
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21.08.2022 11:48 Відповісти
Зі свічкою стояв?
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21.08.2022 11:48 Відповісти
Так что же вы молчите набрав полный рот Зелёного говна?
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21.08.2022 13:35 Відповісти
як казала Безугла, відповідаючи недавно волонтерам на подібне запитання. Вони є правляча сила і тому, голосуючи у Верховній раді за виділення коштів на ЗСУ, саме слуги народу найбільше допомагають армії.
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21.08.2022 11:15 Відповісти
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21.08.2022 11:46 Відповісти
Ангелочки! Дай вам Бог жити в сильній, заможній та незалежній Україні.
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21.08.2022 11:04 Відповісти
За 6 місяців жодної новини скільки грошей зібрали судді, прокурори, мусора, податківці і т.д.! Жодної, тому що ці гниди не зібрали ні копійки. Вони вміють тільки грабувати населення, бюджет і будувати схематози!
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21.08.2022 11:05 Відповісти
Я,коли бачу подібні теми,що діти щось там зібрали для армії,зразу згадую,як куплені суди списують мільярди гривен с Бабломойского.
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21.08.2022 20:06 Відповісти
Клоуну самому на життя не вистачає. 7 млрд. щомісяця втрачає. Стало велике крадівництво.
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21.08.2022 11:07 Відповісти
Хотілось би почути про допомогу Арміі конкретно від доларових мільйонерів Зеленських, бо чомусь "піариться" лише Порошенко...
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21.08.2022 11:15 Відповісти
А чому слово піариться ви написали в лапках?
Без лапок це слово можно було використовувати,коли цей політик щось робе не на камеру.Коли робе на камеру,це однозначно піар.
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21.08.2022 20:10 Відповісти
Справжні УКРАІНЦІ! Щіри маленькі патріоти і такіх богато СЛАВА УКРАІНІ!
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21.08.2022 11:19 Відповісти
Світлі душі...))
Дай Вам Бог здоров'я, дітки, й неба чистого!
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21.08.2022 11:32 Відповісти
Эти дети - будущее нашей страны!

К слову, а чем занимаются дети нашего найвЯличайшего? В Италии скумбрию жрут? Из мамкиных запасов про 8 гр. за кило?
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21.08.2022 11:45 Відповісти
Главное чтобы Притуле эти деньги не отдали!
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21.08.2022 11:59 Відповісти
Меньше трать на бухло и посещай трезвым форум
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21.08.2022 14:04 Відповісти
Обидно стало за вороватого клоуна из Тернополя?
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21.08.2022 14:07 Відповісти
Держи Макс тарцуху возле уха
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21.08.2022 14:32 Відповісти
Или ты с ним из одной шайки жуликов? Тарцуху маме своей будешь давать подержать
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21.08.2022 14:35 Відповісти
О Макс-надбутылочник объявился, значит будет весело ,будем слушать афоризмы великого проповедника
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21.08.2022 14:28 Відповісти
...банда притуленых подтягивается ты тоже ***** отъел на детских деньгах?
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21.08.2022 14:37 Відповісти
У нас у всех лицо, а у тебя е-бало ,тебя бот плохо зачали и неудачно родили ,а потом ты превратился в идиота алкаша, короче не слазь с бутылки бо помрёшь как дядя Яша
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21.08.2022 20:20 Відповісти
Суркіси в Монако таку суму дають при вході в казино
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21.08.2022 14:02 Відповісти
Такі діти виховуються справжніми батьками і українцями! Такі батьки не тікають з країни цілими родинами, бо розуміють що це і є мета рашистів( звільнити Україну від українців), а переміщаються всередині в безпечні місця і не сидять на дупі жаліючи себе, а активно включені в процес нашої перемоги! Круто, молодці!
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21.08.2022 15:41 Відповісти
 
 