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Через ворожий обстріл у Бахмуті горіло підприємство, 1 людина постраждала, - ДСНС. ФОТО

Вчора, 20 серпня, після 22 години надійшло повідомлення про пожежу на території одного з підприємств міста, яка сталася внаслідок обстрілу міста Бахмут.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

На місці виклику рятувальники встановили, що горить покрівля складської будівлі на території підприємства. О 02:20 пожежу покрівлі складської будівлі ліквідовано на площі 200 м кв.

"Внаслідок обстрілу постраждала одна особа, яку рятувальники транспортували до лікувального закладу міста Бахмут", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Бахмут: двоє людей загинули, одна - поранена, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Через ворожий обстріл у Бахмуті горіло підприємство, 1 людина постраждала, - ДСНС 01
Через ворожий обстріл у Бахмуті горіло підприємство, 1 людина постраждала, - ДСНС 02

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обстріл (29527) пожежа (4365) Бахмут (1563) ДСНС (5192)


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