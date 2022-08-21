Через ворожий обстріл у Бахмуті горіло підприємство, 1 людина постраждала, - ДСНС. ФОТО
Вчора, 20 серпня, після 22 години надійшло повідомлення про пожежу на території одного з підприємств міста, яка сталася внаслідок обстрілу міста Бахмут.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
На місці виклику рятувальники встановили, що горить покрівля складської будівлі на території підприємства. О 02:20 пожежу покрівлі складської будівлі ліквідовано на площі 200 м кв.
"Внаслідок обстрілу постраждала одна особа, яку рятувальники транспортували до лікувального закладу міста Бахмут", - йдеться у повідомленні.
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