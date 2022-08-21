УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5534 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
1 083 0

Ворог обстріляв 8 населених пунктів Донеччини, застосовуючи "Град", артилерію та міномети, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За добу окупаційні війська здійснили 12 обстрілів Донеччини, вбили та поранили цивільних громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, росіяни вдарили по 8 населених пунктах - містах Авдіївка, Бахмут, Торецьк, селах Времівка, Георгіївка, Карлівка, Новопокровське, Парасковіївка.

"Ворог застосував РСЗВ "Град" артилерію, міномети. Знищено та пошкоджено 12 цивільних об’єктів - 6 житлових будинків, цехи коксохімічного заводу, склад, лінії електропередач", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Морські піхотинці знищили 2 російські танки, БМП та самохідну гаубицю Гіацинт-С, - ВМС ЗСУ

Ворог обстріляв 8 населених пунктів Донеччини, застосовуючи Град, артилерію та міномети, - Нацполіція 01
Ворог обстріляв 8 населених пунктів Донеччини, застосовуючи Град, артилерію та міномети, - Нацполіція 02
Ворог обстріляв 8 населених пунктів Донеччини, застосовуючи Град, артилерію та міномети, - Нацполіція 03
Ворог обстріляв 8 населених пунктів Донеччини, застосовуючи Град, артилерію та міномети, - Нацполіція 04
Ворог обстріляв 8 населених пунктів Донеччини, застосовуючи Град, артилерію та міномети, - Нацполіція 05

Автор: 

обстріл (29527) Нацполіція (15320) Донецька область (8932)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 