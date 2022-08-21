Ворог обстріляв 8 населених пунктів Донеччини, застосовуючи "Град", артилерію та міномети, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
За добу окупаційні війська здійснили 12 обстрілів Донеччини, вбили та поранили цивільних громадян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, росіяни вдарили по 8 населених пунктах - містах Авдіївка, Бахмут, Торецьк, селах Времівка, Георгіївка, Карлівка, Новопокровське, Парасковіївка.
"Ворог застосував РСЗВ "Град" артилерію, міномети. Знищено та пошкоджено 12 цивільних об’єктів - 6 житлових будинків, цехи коксохімічного заводу, склад, лінії електропередач", - йдеться у повідомленні.
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