Армія РФ обстріляла шість громад у трьох прикордонних областях України, - ДПСУ. ФОТО

Окупанти обстрілювали українське прикордоння з мінометів та артилерії.

Про це повідомили на сторінці Державної прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 20 серпня ворог застосував реактивну та ствольну артилерію, міномети, великокаліберну стрілецьку зброю по населених пунктах України. Під ворожим вогнем опинилися Буринська, Хотинська, Білопільська громади Сумщини, Новгород-Сіверська, Семенівська громади Чернігівщини та Золочівська громада Харківщини.

По території Золочівської громади окупанти з боку російського населеного пункту Безімено вдарили з РСЗВ "Град". Нараховано 40 прильотів. У другій половині дня противник з боку російського населеного пункту Тьоткіно обстріляв територію Буринської громади зі ствольної артилерії, нараховано 5 вибухів.

Окупанти вдарили з мінометів по території Білопільської громади, пролунало 15 вибухів. Вогонь вівся з боку російського населеного пункту Зоря. По території Хотинської громади з боку російського населеного пункту Гордєєвка лунали постріли з великокаліберної зброї. Три міни 120 мм калібру, випущені росіянами з району населеного пункту Ломаківка, розірвалися на території Семенівської громади. Новгород-Сіверську громаду, з боку російського села Случевськ, ворог обстріляв із ствольної артилерії - 4 прильоти. Постраждалих немає.



