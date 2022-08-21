Черговий потяг з переселенцями з Донецької області прибув до Кропивницького. ФОТОрепортаж
Вночі 21 серпня до Кропивницького прибув ще один потяг з вимушеними переселенцями з Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Головного управління ДСНС у Кіровоградській області.
Співробітники Служби з надзвичайних ситуацій допомагали евакуйованим вивантажити й перенести речі, домашніх тварин, влаштуватися в наметі для відпочинку. Для транспортування маломобільних громадян використовувалися автомобілі швидкої допомоги. Відразу після виходу з поїзда людям пропонувалася психологічна допомога.
Топ коментарі
+11 tom peter
показати весь коментар21.08.2022 12:41 Відповісти Посилання
+11 Rabul Godo
показати весь коментар21.08.2022 12:57 Відповісти Посилання
+10 Ihor Demkiv #524736
показати весь коментар21.08.2022 12:48 Відповісти Посилання
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Вести себя не умеют, работать не хотят.
А загорелые какие! Где они загорали, пока в поезд их не усадили?
И самый главный вопрос. ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ НАМ?
Он считает, что все они бедные-несчастные))
Самое странное то, что на пострадавших они совсем не похожи, а, скорее, на хозяев квартир, домов, сёл и городов, которые оказывают негативное влияние на окружающих!
А самое паршивое то, что среди переселенцев имеются и полицейские! Вот это уже трЭш! И ведут они себя соответственно. К ним уже их коллег фиг вызовешь! И что делать? Ты им замечание, а они в ответ еще сильнее гадят!
До Вас теж привезли зо три сотні подібних? Ніт? Ну то закажіть собі! Будете кормити та доглядати ресур))) Вони з'їдять все до крихти, перевернуть усе ввех дригом, та скажуть, що вони не винні! А Ви їх будете мовчки кормити! За свої кровні! Весело, так? Але ж Вам ніхто не дасть гуманітарки, як й мені, а вони будуть на всьому готовому, вчитись, лікуватись, та ЇСТИ за Ваш рахунок!
1. Ресурс який зараз мобілізовує росія на захоплених територіях щоб вбивати українців.
2. Вся Україна зараз живе за чужий рахунок, і в Європу багато звалило теж часто не надто культурних українців. За даними ООН 18 млн до зими потребуватимуть допомоги.
3. З Ваших слів то Донбас вже наче і не Україна виходить?
Я так розумію, що до Вас таких не везуть, а тому Вам дуже хочеться звинуватити чомусь мене.
Нехай везуть поближче до себе, в Київ! Там теж тепленько!
До того ж усі вони живуть БЕЗКОШТОВНО, так Верещук приказала! Дуже добре, так?