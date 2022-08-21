Російську військову техніку, спалену в боях на півдні України, привезли до Одеси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Підрозділи оперативного командування "Південь" ЗСУ привезли для експонування на території Меморіалу героїчної оборони Одеси спалену в боях за незалежність України російську військову техніку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці голова одеської ГО "Зелений лист" Владислав Балінський, проілюструвавши допис фрагментом відеозапису.
"На 411 батареї з'явилися нові експонати: московітська техніка таки дійшла до Одеси. Як і обіцяли марков, царьов та інші пі...ли. Щоправда, найсучасніша російська зброя "аналоговнет" після привітної зустрічі із ЗСУ, виглядає не дуже", - зазначив Балінський.
Топ коментарі
+8 mrSmith
показати весь коментар21.08.2022 16:31 Відповісти Посилання
+8 Павел Иващенко
показати весь коментар21.08.2022 16:46 Відповісти Посилання
+7 Hanry Cikorsky
показати весь коментар21.08.2022 16:46 Відповісти Посилання
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Коли така виставка вже буде у Харкові.
І стан деяких трофеїв непоганий був, а ви камаз з мтлб приперли…
нє прастім
Эти ****** еще до войны сдрыснули с Одессы.
Кивалов и остальная *********, любят Одессу с Катара.