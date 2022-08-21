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Російську військову техніку, спалену в боях на півдні України, привезли до Одеси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

технікарф

Підрозділи оперативного командування "Південь" ЗСУ привезли для експонування на території Меморіалу героїчної оборони Одеси спалену в боях за незалежність України російську військову техніку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці голова одеської ГО "Зелений лист" Владислав Балінський, проілюструвавши допис фрагментом відеозапису.

"На 411 батареї з'явилися нові експонати: московітська техніка таки дійшла до Одеси. Як і обіцяли марков, царьов та інші пі...ли. Щоправда, найсучасніша російська зброя "аналоговнет" після привітної зустрічі із ЗСУ, виглядає не дуже", - зазначив Балінський.

Російську військову техніку, спалену в боях на півдні України, привезли до Одеси 01

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Російську військову техніку, спалену в боях на півдні України, привезли до Одеси 02
Російську військову техніку, спалену в боях на півдні України, привезли до Одеси 03

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Російську військову техніку, спалену в боях на півдні України, привезли до Одеси 04
Російську військову техніку, спалену в боях на півдні України, привезли до Одеси 05
Російську військову техніку, спалену в боях на півдні України, привезли до Одеси 06
Російську військову техніку, спалену в боях на півдні України, привезли до Одеси 07
Російську військову техніку, спалену в боях на півдні України, привезли до Одеси 08

Автор: 

армія рф (18036) виставка (288) Одеса (5538) техніка (1872)


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Топ коментарі
+8
Стільки всього цікавого було навалено: оси, тунгуски, гвоздіки, різні сау, панцири, гелікоптери, урагани!
І стан деяких трофеїв непоганий був, а ви камаз з мтлб приперли…
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21.08.2022 16:31 Відповісти
+8
К дому профсоюзов надо было привезти , пусть вата смотрит , кого они звали в Одессу
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21.08.2022 16:46 Відповісти
+7
Маловероятно.
Эти ****** еще до войны сдрыснули с Одессы.
Кивалов и остальная *********, любят Одессу с Катара.
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21.08.2022 16:46 Відповісти
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Красіво.
Коли така виставка вже буде у Харкові.
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21.08.2022 16:25 Відповісти
Представлена добра расеянська техніка вирвана з контексту, а в Харкові все це ще можна подивитьсь так би мовити в натуральному середовищі.
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21.08.2022 17:48 Відповісти
"Одесса канешно нє первий город но і нє второй.
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21.08.2022 17:59 Відповісти
Там вживую все имеется, бо откуда бы привезли в Одессу.
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21.08.2022 19:22 Відповісти
Стільки всього цікавого було навалено: оси, тунгуски, гвоздіки, різні сау, панцири, гелікоптери, урагани!
І стан деяких трофеїв непоганий був, а ви камаз з мтлб приперли…
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21.08.2022 16:31 Відповісти
Бояться травмувати місцеву вату на чолі з Труханом)))
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03.09.2022 10:25 Відповісти
Тобто замість реальних перемог в теперішньому зелень вирішила порозповідати про минулі перемоги? Дєрьмак-здохни.
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21.08.2022 16:32 Відповісти
Зараз Одеська вата набіжить ,нє забудім

нє прастім
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21.08.2022 16:37 Відповісти
Маловероятно.
Эти ****** еще до войны сдрыснули с Одессы.
Кивалов и остальная *********, любят Одессу с Катара.
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21.08.2022 16:46 Відповісти
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21.08.2022 16:50 Відповісти
От дома профсоюзов с куликова поля... Когда уже уберут это лаптеногое погоняло, тем более, шо никакого куликова поля не было... Там крымско-ханский "премьерминистр" взбунтовался против хана, а кацапы выступили на стороне хана.
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21.08.2022 19:25 Відповісти
Т-34 ще русня не притягнула... Бажа.чих немає за дідов...
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21.08.2022 16:44 Відповісти
К дому профсоюзов надо было привезти , пусть вата смотрит , кого они звали в Одессу
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21.08.2022 16:46 Відповісти
Адєські калабаранти ридають...
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21.08.2022 16:49 Відповісти
То, что на фото - это Made in Ukraine! 🔰
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21.08.2022 16:55 Відповісти
Вибачте, але не могли би Ви мене просвітити, в якому місті України виробляють КАМАЗи?
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21.08.2022 17:13 Відповісти
я так розумію , що він мав наувазі шо тую усю кацапенську техніку зробили брухтом в Україні
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21.08.2022 17:24 Відповісти
классный металлолом умеют изготовлять украинцы из расейских АНАЛоГОВНетов !
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21.08.2022 18:05 Відповісти
От тільки в інших містах України ці інсталяції ставлять на центральних вулицях, а в нас фактично на краю міста.
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21.08.2022 17:14 Відповісти
Знацця москалі збрехали, що "браня крєпка і танкі наши бистри..." "Джевеліни" таки бистрєє !!!
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21.08.2022 19:07 Відповісти
Дерьмак незнає як солярка спалити .Дай її військовим в Миколаїв щоб танки заправили скільки це може тривати
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21.08.2022 20:33 Відповісти
И какой зеля после этого хохол ? То что пригодно отремонтировать .то шо не ремонтириется на металл.деньги и техника должны работать на благо армии
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21.08.2022 20:49 Відповісти
 
 