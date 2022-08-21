Окупанти вдарили з "Ураганів" по Зеленодольській громаді, постраждали 6 людей, - Лукашук. ФОТО
На Дніпропетровщині зафіксовані "прильоти" з артилерії окупантів.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, окупаційні війська продовжують обстрілювати з "Ураганів" територію області. Зафіксовані "прильоти" по Зеленодольській територіальній громаді у Криворізькому районі.
Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, з них – одна дитина. Також є пошкодження житлових будинків та будівлі дитсадка. Наразі додаткова інформація уточнюється.
Раніше повідомлялося, що знищено кілька одиниць ворожої техніки, з якої обстрілювалися міста на Дніпропетровщині.
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який бачить крізь стіни і який може зафіксовати
даже як песик сходив до вітру
ну пока щось не получається на жаль