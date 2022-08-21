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Окупанти вдарили з "Ураганів" по Зеленодольській громаді, постраждали 6 людей, - Лукашук. ФОТО

дніпропетровщина

На Дніпропетровщині зафіксовані "прильоти" з артилерії окупантів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, окупаційні війська продовжують обстрілювати з "Ураганів" територію області. Зафіксовані "прильоти" по Зеленодольській територіальній громаді у Криворізькому районі.

Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, з них – одна дитина. Також є пошкодження житлових будинків та будівлі дитсадка. Наразі додаткова інформація уточнюється.

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Раніше повідомлялося, що знищено кілька одиниць ворожої техніки, з якої обстрілювалися міста на Дніпропетровщині. 

Окупанти вдарили з Ураганів по Зеленодольській громаді, постраждали 6 людей, - Лукашук 01
Окупанти вдарили з Ураганів по Зеленодольській громаді, постраждали 6 людей, - Лукашук 02

армія рф (18043) обстріл (29540) Дніпропетровська область (3936)


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Когда уже мы будем бить по их громадам. Это война, она в одну калитку не бывает. Они прямо говорят: Надо бить по мирняку,чтобы заставить Украину капитулировать. Почему мы должны соблюдать правила войны, когда воюешь с дикарями.
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21.08.2022 18:03 Відповісти
Я в том спортзале на первом фото в школе долго занимался((((
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21.08.2022 18:06 Відповісти
Лупити по житловим кварталам бєлгорода курська ростова!!! Залужний ти тєрпіло кончене!!!!
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21.08.2022 18:18 Відповісти
Где ***** контранступление!!!
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21.08.2022 19:58 Відповісти
а де ж супутник Притули
який бачить крізь стіни і який може зафіксовати
даже як песик сходив до вітру
ну пока щось не получається на жаль
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21.08.2022 20:36 Відповісти
 
 