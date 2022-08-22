Армія РФ обстріляла три райони Дніпропетровщини, у житлові квартали Нікополя прилетіло 42 снаряди, є постраждалі та руйнування, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російська армія завдала ударів по трьох районах Дніпропетровщини - Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко у своєму телеграм-каналі.

"Ніч з обстрілами та постраждалими… Російська армія завдала ударів по трьох районах - Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському.



Нікополь обстріляли з "Градів" та ствольної артилерії тричі за ніч. У житлові квартали прилетіли 42 російських снаряди. Попередньо, поранені четверо літніх нікопольчан. Двоє з них ушпиталені. У місті 2 будинки зруйновані, майже 50 - понівечені. Ворожі снаряди пошкодили дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Через обстріли сталося п’ять пожеж. Полум’я вогнеборці вже приборкали. Виведена з ладу лінія електропередач. До 2 000 людей без світла. Електрики уже працюють.



У Криворізькому районі ворог з "Ураганів" обстріляв Зеленодольську громаду. Минулося без руйнувань та постраждалих.



По Синельниківському району росіяни поцілили ракетами. Зруйнували сільгосппідприємство, школу та будинок культури. Інформація по загиблих та поранених з’ясовується", - йдеться в повідомленні.

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