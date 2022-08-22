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Армія РФ обстріляла три райони Дніпропетровщини, у житлові квартали Нікополя прилетіло 42 снаряди, є постраждалі та руйнування, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російська армія завдала ударів по трьох районах Дніпропетровщини - Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко у своєму телеграм-каналі.

"Ніч з обстрілами та постраждалими… Російська армія завдала ударів по трьох районах - Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському.

Нікополь обстріляли з "Градів" та ствольної артилерії тричі за ніч. У житлові квартали прилетіли 42 російських снаряди. Попередньо, поранені четверо літніх нікопольчан. Двоє з них ушпиталені. У місті 2 будинки зруйновані, майже 50 - понівечені. Ворожі снаряди пошкодили дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Через обстріли сталося п’ять пожеж. Полум’я вогнеборці вже приборкали. Виведена з ладу лінія електропередач. До 2 000 людей без світла. Електрики уже працюють.

У Криворізькому районі ворог з "Ураганів" обстріляв Зеленодольську громаду. Минулося без руйнувань та постраждалих.

По Синельниківському району росіяни поцілили ракетами. Зруйнували сільгосппідприємство, школу та будинок культури. Інформація по загиблих та поранених з’ясовується", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу Зеленодольської громади загинула жінка, - Резніченко

Армія РФ обстріляла три райони Дніпропетровщини, у житлові квартали Нікополя прилетіло 42 снаряди, є постраждалі та руйнування, - Резніченко 01

Армія РФ обстріляла три райони Дніпропетровщини, у житлові квартали Нікополя прилетіло 42 снаряди, є постраждалі та руйнування, - Резніченко 02

Армія РФ обстріляла три райони Дніпропетровщини, у житлові квартали Нікополя прилетіло 42 снаряди, є постраждалі та руйнування, - Резніченко 03

Армія РФ обстріляла три райони Дніпропетровщини, у житлові квартали Нікополя прилетіло 42 снаряди, є постраждалі та руйнування, - Резніченко 04

Армія РФ обстріляла три райони Дніпропетровщини, у житлові квартали Нікополя прилетіло 42 снаряди, є постраждалі та руйнування, - Резніченко 05

Армія РФ обстріляла три райони Дніпропетровщини, у житлові квартали Нікополя прилетіло 42 снаряди, є постраждалі та руйнування, - Резніченко 06

Армія РФ обстріляла три райони Дніпропетровщини, у житлові квартали Нікополя прилетіло 42 снаряди, є постраждалі та руйнування, - Резніченко 07

Автор: 

обстріл (29540) Резніченко Валентин (518) Нікополь (1264) Дніпропетровська область (3936)


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чому нема новин що ми обстріляли ответкой белгородску обл?
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22.08.2022 07:53 Відповісти
Бубочко ще не прокинулось і не дало наказу. Спить після трудов тяжкіх.
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22.08.2022 08:14 Відповісти
Чим?
Шматки асфальту не докинеш.
Та врешті решт на фронті не вистачає артилерії, а вона там ой як потрібна.
Піхота ледь тримає позиції ціною свого життя та здоров'я.
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22.08.2022 09:06 Відповісти
Твари целенаправленно уничтожают инфраструктуру города.После войны там вероятнее всего вообще будет невозможно жить.
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22.08.2022 09:24 Відповісти
поедем в Москву требовать положенное, там и останемся жить
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22.08.2022 11:03 Відповісти
Жили собі люди, страждали, раділи, сподівалися на покращення. Але прийшли такі собі "визволителі", заходять у домівки, користуються речами, грабують, ржуть і вважають, що мають на це усі права. Щоб ви здохли, покидьки рашистські.
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22.08.2022 10:20 Відповісти
Ну. як тобі . Резніченко. краще. без начальника штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана. рейтинг заробляти на війні ?!! Здихався Корбана. розпорошив по всіх ділянках фронту Територіальну Оборону міста та регіону. яку так ефективно організували мер Філатов та Корбан !
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22.08.2022 11:00 Відповісти
А де контрбатарейні системи? Невже не можна засікти координати і знищити окупанта? Скільки буде продовжуватися обстріли без жодного покарання цих ублюдків? Хоч раз можна вдарити по визначеним координатам чи і далі будемо продовжувати жувати соплі?
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22.08.2022 16:57 Відповісти
Хана городу , радуемся каждому захваченному километру , освобожденному селу, и тут же теряем город . ни ответа , ни защиты. Это не случайность , это реальность.
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22.08.2022 18:43 Відповісти
 
 