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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти на Луганщині готують до війни дітей, на східному фронті росіяни намагаються продавити оборону ЗСУ, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Противник не полишає спроб знайти слабкі ланцюги в лінії оборони українських захисників та продовжує обстріл населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Лише за минулу ніч вони здійснили сім ракетних ударів, 11 разів обстрілювали позиції наших військових зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, п’ять разів намагалися організувати танкові наступи.

Також упродовж 21 серпня відбито п’ять масованих атак противника, ще за шістьома напрямками бої продовжуються", - йдеться в повідомленні.

Крім того, росіяни продовжують вдаватися до терористичних методів ведення війни, здійснюючи удари по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури.

Лише за минулу добу авіаудари зафіксовані поблизу трьох населених пунктів на межі Луганщини та Донеччини.

"Я неодноразово розповідав, до яких методів вдаються окупанти, аби примусово мобілізувати чоловіків призовного віку. Зараз там і працювати майже нікому, як от на шахті у Довжанську, звідки мобілізували 430 працівників, а скоро дійде до того, що жінкам ні з ким буде одружуватися. Втім, дітей, які вже підросли, росіяни почали готувати до війни.

Так, у Біловодському районі в день 225-річчя утворення села Новодеркул відбулося "урочисте прийняття присяги та посвячення в учасники воєнно-патріотичного руху "Молода гвардія" 30 дітей шкільного віку.

Чи розуміли вони майбутні наслідки того, що відбулося? Навряд чи. Батьки, точніше матері, – можливо. Але дітей на захід вони пустили і покірно спостерігали за абсурдом, який породжує смерть", - додав Гайдай.

Тим часом, жителі Луганська повідомляють про неодноразові випадки зникнення дітей віком від 14 до 18 років. Їх затримують до встановлення особи. Процедура триває не 72 години, як зазвичай, а доки за дитиною не прийде батько або брат, яких ставлять перед вибором: якщо не дитина, то хто замість неї піде на фронт?

Також читайте: На окупованій Луганщині досі не ексгумували тіла загиблих, що залишилися під завалами, - Гайдай

Окупанти на Луганщині готують до війни дітей, на східному фронті росіяни намагаються продавити оборону ЗСУ, - Гайдай 01

Окупанти на Луганщині готують до війни дітей, на східному фронті росіяни намагаються продавити оборону ЗСУ, - Гайдай 02

Окупанти на Луганщині готують до війни дітей, на східному фронті росіяни намагаються продавити оборону ЗСУ, - Гайдай 03

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4900)


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Топ коментарі
+13
Паспорта ЛНР народ отримав? Дві пенсії отримував? Комунпослуги за рахунок України?
Так тоді чого жалітися? Громадяни ЛНР зобовязані захищати свою луганду
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22.08.2022 09:37 Відповісти
+9
Витратний матеріал для рашки. Україна, бачте, їм не рідна була. Тепер як лайно між двома берегами річки.
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22.08.2022 09:47 Відповісти
+8
А як весело починалось.
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22.08.2022 10:09 Відповісти
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Паспорта ЛНР народ отримав? Дві пенсії отримував? Комунпослуги за рахунок України?
Так тоді чого жалітися? Громадяни ЛНР зобовязані захищати свою луганду
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22.08.2022 09:37 Відповісти
«Накормили, напоили, сейчас оденут и в баню повезут», - на Миколаївщині самостійно здався в полон боєць російської в/ч 42091 з місцем постійної дислокації в м. Новоросійськ, це 108 гвардійський десантно-штурмовий полк 7 гвардійської десантно-штурмової дивізії.
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22.08.2022 09:43 Відповісти
Я визнаю тільки один мотив залишитися там-мати дурість. Не розумію, як можна учора бути українцем, а сьогодні уже відпраляти дітей учитися убивати українців. Може ну його тей Донбас, спалити
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22.08.2022 09:44 Відповісти
Они имеют фанатическое желание жить в России.
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22.08.2022 09:54 Відповісти
ну так пусть ******* отсюда
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22.08.2022 10:29 Відповісти
...а доки за дитиною не прийде батько або брат, яких ставлять перед вибором: якщо не дитина, то хто замість неї піде на фронт?
___________________________________________________________________________________
То чистий пісець ...!
Це вже не громадяни і не люди. Це м'ясо без права голосу та без прав взагалі.
Ці нещасні лугандонці напевно вже всі лікті собі згризли від горя та розпачу. Ага, захотіли відокремитися. У 2014 вони собі уявляли "щасливе життя" у Росії. Облави на людей у 2022 вони собі не уявляли.
Але на жаль, на жаль, вхід рубль, вихід два.
Не в Росії та не в Україні, ні там і ні там нікому не потрібні, без шахт та заводів, з зруйнованими містами та з розбитими будинками. Повернить мить назад, дайте ще один шанс зробити цього разу правильний вибір...
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22.08.2022 09:47 Відповісти
Це треба повертатись років на 300 назад...
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22.08.2022 09:53 Відповісти
Цим совкопітекам нічого не докажеш вони як в північній Кореї живуть в видуманим пропагондонами світі, це не лічиться нічим, сектанти такими і вмирають
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22.08.2022 10:03 Відповісти
Витратний матеріал для рашки. Україна, бачте, їм не рідна була. Тепер як лайно між двома берегами річки.
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22.08.2022 09:47 Відповісти
А як весело починалось.
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22.08.2022 10:09 Відповісти
Орден от РПЦ в 2017 году Серега за что получил? И да, Гайдай постит картинки, рассказывает ужосы, потом за день сдает Лисичанск. Да, он глава ВОЕННО-гражданской администрации, а не просто балабол-Арестович.
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22.08.2022 10:29 Відповісти
Мордорпаспора и пенсии надо отрабатывать никак иначе.
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22.08.2022 12:05 Відповісти
 
 