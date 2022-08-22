Минулої доби окупанти завдали 15 ударів по житловому сектору Донеччини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліцейські Донеччини задокументували 15 російських ударів по житловому сектору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, упродовж доби армія РФ обстріляла 10 населених пунктів. Окупанти зруйнували оселі, дві школи, млин, газопровід. Є загиблі та поранені цивільні мешканці.

"Постраждали міста Авдіївка, Торецьк, Костянтинівка, Часів Яр, смт Цукурине, Північне, села Рай-Олександрівка, Костянтинівка, Маркове, Пришиб. Російські війська вдарили по мирному населенню з авіації, ракетних комплексів "Іскандер-К", ЗРК "С-300", реактивних систем залпового вогню "Смерч", "Град", артилерії", - йдеться у повідомленні.

Рашисти знищили та пошкодили 31 цивільний об’єкт, серед них - 23 житлових будинки.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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