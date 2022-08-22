Передавали окупантам місця розташування HIMARS на Донеччині: Затримано двох чоловіків. ФОТОрепортаж
Двом жителям Донеччини повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Так, за даними слідства, чоловіки передавали представникам так званого силового крила "ДНР" дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ, розташування реактивних систем залпового вогню "Himars" та іншої техніки на території області.
Крім того, вони повідомили окупантам точні координати системи водопостачання у місті Селидове на Донеччині, по якій військові РФ завдали ракетного удару. Зараз у місті відсутнє постачання води.
Двом чоловікам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.
Топ коментарі
+85 Kolja Stambulskij
показати весь коментар22.08.2022 10:07 Відповісти Посилання
+54 Игорь Бобровничий
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+54 VOLVO XC 70
показати весь коментар22.08.2022 10:21 Відповісти Посилання
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водопостачання у місті Селидове на Донеччині, по якій військові РФ завдали ракетного удару
Тільку чому не ч.2 ст. 111 КК України? Зовсім подуріли, ще поцьомкайте!!
В той же час цей самий суд за підпал дверей суду виніс зловмиснику 5 років позбавлення волі. Ось така муйня, хлоп'ята
Може єрмаки збираються зливати наш і позиції і потрібна операція прикриття
хай мочу пьють
Мечты должны сбываться.
може їх просто потім фізично знищити всіх і забрати лише територію ? для чого нам це сміття ?
варто їх прикувати до крану в Селідово ДО поновлення постачання води.
місцеві проконтролюють,щоб не було "добрих самаритян"...
2) відправляти на розмінування і розбір завалів, за баланду