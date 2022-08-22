Передавали окупантам місця розташування HIMARS на Донеччині: Затримано двох чоловіків. ФОТОрепортаж

Двом жителям Донеччини повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, за даними слідства, чоловіки передавали представникам так званого силового крила "ДНР" дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ, розташування реактивних систем залпового вогню "Himars" та іншої техніки на території області.

Крім того, вони повідомили окупантам точні координати системи водопостачання у місті Селидове на Донеччині, по якій військові РФ завдали ракетного удару. Зараз у місті відсутнє постачання води.

Двом чоловікам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

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