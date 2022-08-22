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Передавали окупантам місця розташування HIMARS на Донеччині: Затримано двох чоловіків. ФОТОрепортаж

Двом жителям Донеччини повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, за даними слідства, чоловіки передавали представникам так званого силового крила "ДНР" дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ, розташування реактивних систем залпового вогню "Himars" та іншої техніки на території області.

Крім того, вони повідомили окупантам точні координати системи водопостачання у місті Селидове на Донеччині, по якій військові РФ завдали ракетного удару. Зараз у місті відсутнє постачання води.

Двом чоловікам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

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Передавали окупантам місця розташування HIMARS на Донеччині: Затримано двох чоловіків 01
Передавали окупантам місця розташування HIMARS на Донеччині: Затримано двох чоловіків 02
Передавали окупантам місця розташування HIMARS на Донеччині: Затримано двох чоловіків 03

Автор: 

Донецька область (8942) колабораціонізм (1179) Офіс Генпрокурора (3304) HIMARS (311)


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Топ коментарі
+85
це не колаборація це зрада з тяжкими наслідками
водопостачання у місті Селидове на Донеччині, по якій військові РФ завдали ракетного удару
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22.08.2022 10:07 Відповісти
+54
Пожизненное за такое с конфискацией имущества надо.
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22.08.2022 10:08 Відповісти
+54
ТОЛЬКО РАССТРЕЛЫ смогут частично сразу акцентирую внимание.... частично!!!! снизить количество предателей...
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22.08.2022 10:21 Відповісти
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це не колаборація це зрада з тяжкими наслідками
водопостачання у місті Селидове на Донеччині, по якій військові РФ завдали ракетного удару
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22.08.2022 10:07 Відповісти
Так там же ж тепер не тільки Селидове без води! Там кілька районів залишилися без води! Біля 300 тис. мешканців! Знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція. Кацапи постійно розбивають лінію електромереж. Просто ця мерзота, мабуть, проживає у Селидовому.
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22.08.2022 14:09 Відповісти
Пожизненное за такое с конфискацией имущества надо.
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22.08.2022 10:08 Відповісти
ТОЛЬКО РАССТРЕЛЫ смогут частично сразу акцентирую внимание.... частично!!!! снизить количество предателей...
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22.08.2022 10:21 Відповісти
"ТОЛЬКО РАССТРЕЛЫ" (С) Тю на вас... к чему призываете придурки! Результат - будут расстреляны кто угодно кроме агентов. Не верите? Ну тогда автомат вам в руки и и пол литра в глотку. Идите, стреляйте...
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22.08.2022 12:02 Відповісти
Ще б печінку їм би пролікували....
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22.08.2022 10:08 Відповісти
Може краще трансплантація.
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22.08.2022 14:08 Відповісти
повідомлено про підозру...то їх навіть не заарештували?
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22.08.2022 10:08 Відповісти
Заарештовує суд, поки що, затримали.
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22.08.2022 10:17 Відповісти
А ватная судья или отпустит или даст домашний арест,
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22.08.2022 11:11 Відповісти
Дві кончені чмоні. Віддайте їх тим, хто через них без води лишився.
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22.08.2022 10:09 Відповісти
ті що без води такі ж самі. Звідкіля з'явились ці ублюдки?
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22.08.2022 10:25 Відповісти
На фото типовi задроти- безпiлотники...
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22.08.2022 10:25 Відповісти
Хотя бы одного росстреляли,что бы другие боялись. Эти твари за гроши продают жизни наших солдат
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22.08.2022 10:09 Відповісти
Зачем их задерживать? Если это не постановочное шоу в стиле СБУ и не ряженные актеры, лучше сразу "к стенке"...
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22.08.2022 10:10 Відповісти
З тебе сталінізм, мабуть, ніколи не вийде? Може й тебе, не розібравшись, одразу "к стенке"?
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22.08.2022 10:20 Відповісти
а ты дурило хочеш содержать этот биомусор за свои налоги ? или ты думаеш что если их гладить по голове и юить по попке - они будут бояться властей ?
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22.08.2022 10:22 Відповісти
В умовах воєнного стану - відразу. Все інше - від лукавого
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22.08.2022 10:48 Відповісти
Не юродствуй. І в даному випадку запхай свій гуманізм і демократію в одне місце
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22.08.2022 11:04 Відповісти
я об этом же все время говорю - "при задержании оказал сопротивление/застрелился из незаконно приобритенного автомата/фзорвал себя гранатой" - когда это будет постоянно, ватники подумают миллион раз перед тем как сливать инфу. все неофициально будут знать что живыми не берут.
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22.08.2022 10:21 Відповісти
А если тебя расстреляют при задержании? Ну вот произойдёт такая "чудовищная ошибка"?
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22.08.2022 11:41 Відповісти
а меня задерживать не за что. а тебя ?
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22.08.2022 14:35 Відповісти
или ты думаеш что спецназ просто так вламывается ко всем вподряд, типа им делать нехер ?
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22.08.2022 14:36 Відповісти
Отправить их химарсами бомбить Антоновский мост. С виду - пока еще не очень жирные, небось не шибко заработали на этом трудном деле. Вместо снарядов сойдут...
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22.08.2022 10:11 Відповісти
Якісь блд два *******.
Тільку чому не ч.2 ст. 111 КК України? Зовсім подуріли, ще поцьомкайте!!
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22.08.2022 10:11 Відповісти
Чому?,чому!? Зе-виборці! Своїх не кидаємо...
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22.08.2022 10:13 Відповісти
А цей чмоня пише:" ВА Зелинский будет од трибуналом.."
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22.08.2022 10:29 Відповісти
Самий найгуманніший суд дуже "жорстко" присудить чим агентам оркостану прочитати пару віршів з "Кобзаря" або вивчити гімн України. Хай знають!
В той же час цей самий суд за підпал дверей суду виніс зловмиснику 5 років позбавлення волі. Ось така муйня, хлоп'ята
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22.08.2022 10:14 Відповісти
************-портнов-рєхвармірований (а ви тільки на їх з/п погляньте) суд...
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22.08.2022 10:50 Відповісти
В етой стране что то изменится когда таких тварей будут показывать дохлыми лежащими в луже своей крови а не фотографироваться с ними держа руки в карманах. даже на фото видно что сепарская мразота улыбается чуствуя безнаказанность вместо того чтобы срать под себя
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22.08.2022 10:15 Відповісти
Это "донбасситы",их там большинство и они-неизлечимы.
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22.08.2022 10:18 Відповісти
Таких" донбасситов" хватает и в Киеве.Область здесь не при чем.
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22.08.2022 12:34 Відповісти
два ссыкуна... яйца обоим отбить... а украинские дерьмократы кричат - побольше мест в ВУЗах для деток с оккупированных территорий... они уроды и предатели, место их только в резервации для умалишенных... это так, очень по-людски... а по большому счету - не место этим уродам в жизни...
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22.08.2022 10:15 Відповісти
Дайте книжку почитати і відпустіть.
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22.08.2022 10:16 Відповісти
На суд Линча их,народ вынесет справедливое решение.
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22.08.2022 10:17 Відповісти
Таких треба "пускати в расход", то інші сто разів подумають
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22.08.2022 10:17 Відповісти
В умовах воєнного часу таких треба до стінки ставити. Вони гірші за ворога
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22.08.2022 10:19 Відповісти
дехто продасть і себе "і маму рідну" за пару тисяч доларів (((
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22.08.2022 11:00 Відповісти
виродки
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22.08.2022 10:25 Відповісти
Та я вас умоляю,Хімерси стоять просто неба і усі їх фоткають....
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22.08.2022 10:26 Відповісти
У HIMARS нет постоянной базы дислокации...жить очень высоко обильный и быстрый комплекс...як кажуть в Одесі... Фігаро та фігаро тут...😛💙💛💪
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22.08.2022 10:28 Відповісти
На фото прямо якісь колеги на докладі у начальства!
Може єрмаки збираються зливати наш і позиції і потрібна операція прикриття
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22.08.2022 10:33 Відповісти
Надо как Израиль делать. Имущество все конфисковать, а этих ********* в тюрьму и после отсидки выслать с лишением гражданства. Иначе это все не остановить, нет страха у предателей
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22.08.2022 10:33 Відповісти
Я не понял. Это они что, лично с шойгу и конашенковым общаются? Ну судя по последней фотке? Серьезно?
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22.08.2022 10:33 Відповісти
у одного явный сколиоз
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22.08.2022 10:34 Відповісти
лишние хромосомі )
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22.08.2022 11:28 Відповісти
......с...ка.. ненавижу ТАКИХ земляков... и их, таких дебилов безродных таки дохуа... мог бы написАть побольше, но - получится небольшая книжка
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22.08.2022 10:40 Відповісти
кацапи , люмрени і ватники зараз розселились по усьому світові і будуть гадити така їх природа , а оскільки їх не перевиховати , то потрібно знищити , але як коли метастази пущені по всій землі
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22.08.2022 10:40 Відповісти
на давайте їм води
хай мочу пьють
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22.08.2022 10:45 Відповісти
Привязать к ракете и отправить их в лднр.
Мечты должны сбываться.
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22.08.2022 10:50 Відповісти
вот читаю про зрадників з донецької луганської областей і думаю а чи потрібні нам такі люди ?

може їх просто потім фізично знищити всіх і забрати лише територію ? для чого нам це сміття ?
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22.08.2022 10:50 Відповісти
на жаль, такі зрадники є і в інших регіонах. правильно пишуть, треба їм робити конфіскацію майна і позбавлення громадянства, а також садити в тюрму і потім на розмінування чи розбір завалів відправляти, хай працюють за баланду.
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22.08.2022 11:31 Відповісти
спросить с них как с понимающих ,каждий житель донбаса знает о понятиях ..а стучать кгбстской верхушке кремля -это **** ..а **** вне закона и их должны опустить по всем зоновским законам ..прямая дорога в гарэм
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22.08.2022 10:51 Відповісти
Да поотрывать им все выступающие части ...твари!!!
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22.08.2022 10:55 Відповісти
Це не колаборація, це зрада. Довічне тварюці.
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22.08.2022 10:55 Відповісти
Потрібно жорстке затримання на камеру людьми без опізнавальних знаків, щоб такі виродки на камеру розказали що зробили і отримали там же справедливе покарання, вони повинні боятися зраджувати, бо зараз покарання для них це просто цирк, виродки під заставу виходять і шукай вітра в полі.
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22.08.2022 10:55 Відповісти
раз вони були вдвох значить це вже готове злочинне угруповання. передані данні про водогін свідчать про завершення злочину. Вангую що цим двом поцам впаяють по 15 років.
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22.08.2022 10:57 Відповісти
Почему они не скончались скоропостижно на месте от Ковида?
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22.08.2022 10:57 Відповісти
які мерзенні створіння..., вони гірші, ні ж ті, кому вони ці дані передавали, просто хробаки якісь..., вибачайте мені, хробаки...
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22.08.2022 10:58 Відповісти
Крім того, вони повідомили окупантам точні координати системи водопостачання у місті Селидове на Донеччині, по якій військові РФ завдали ракетного удару. Зараз у місті відсутнє постачання води

варто їх прикувати до крану в Селідово ДО поновлення постачання води.

місцеві проконтролюють,щоб не було "добрих самаритян"...
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22.08.2022 10:59 Відповісти
так не первый же ж этаж на фото - могли и бежать попытаться помочь...
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22.08.2022 11:00 Відповісти
Це вилупки "руского міра",їх перевиховувати пізно,бо вони з молоком матері всмоктали ненависть до України.Що з цим лайном робити,щоб гуманно,але ефективно?
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22.08.2022 11:01 Відповісти
1) позбавляти громадянства
2) відправляти на розмінування і розбір завалів, за баланду
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22.08.2022 11:35 Відповісти
Я уверен, что с таким количеством биомассы и подонков-мэров на Донбассе у русских все карты и местоположения били давным давно. Тем более, что почти вся инфраструктура совковая и все проекты согласовывались в москве. Хотелось бы увидеть арестов предателей из элиты, которые и сейчас имеют власть или влияют на принятие решений.
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22.08.2022 11:02 Відповісти
Навіщо такі сложності такі виродки повинні умирати при затримані ато ще дадуть 5 років і все, каци наших би в такому випадку на шматки порвали
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22.08.2022 11:15 Відповісти
А ми тут : " орки наших громадян призивають" , гонять на убій. А вони то вон що, тупа каста "донбасіто". Якщо вони передають координати щоб лупили по їхньому дому же і по армії яка їх захищає,то кому потрібні такі громадяни? І шкодуй їх потім,коли прилетить щосі від орків і уб"є їх, самі орків коректують і самі мішенями стають.
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22.08.2022 11:18 Відповісти
Це все робиться, бо зрадники знають, що залишаться безкарні. Всі знають про ватних судей, які випускають без покарання.
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22.08.2022 11:23 Відповісти
По закону воєнного часу-растрел
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22.08.2022 11:24 Відповісти
Как всегда, предьявить подозрение, отпустить под залог.
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22.08.2022 11:34 Відповісти
повісити а потім розтріляти або навпаки
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22.08.2022 11:40 Відповісти
Вы этих пидоров еще в угол поставте,фоткаетесь как на выпускном.
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22.08.2022 11:43 Відповісти
Два задрота! Зачем они на этой земле? Лоб зеленкой и выпустить в город...
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22.08.2022 11:44 Відповісти
HIMARS можно было и маскировать до неузнаваемости.
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22.08.2022 11:52 Відповісти
ну реально, у військовий час таких можна тільки на органи пускати
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22.08.2022 11:54 Відповісти
ПРЕДАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО КАРАТЬ ОЧЕНЬ ЖЕСТКО И БЫСТРО. НЕОБХОДИМО СРАЗУ ЖЕ ПРОВОДИТЬ ОТКРЫТЫЕ СУДЫ И ВСЕ ПРЕДАВАТЬ ГЛАСНОСТИ. ВОЗМОЖНО ЭТО УМЕНЬШИТ ПЫЛ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕННИКОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ НАЖИВЫ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.08.2022 11:57 Відповісти
НА ПАЛЮ!!!
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22.08.2022 11:59 Відповісти
гільзу від хімарса в дупу .одну на двох!
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22.08.2022 11:59 Відповісти
Як що зараз в Україні воєнний стан то до таких п!здюків потрібно застосовувати міри згідно того стану.......
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22.08.2022 12:02 Відповісти
Двум мужчинам сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. Идиотизм продолжается.
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22.08.2022 12:08 Відповісти
"Єто же наші льюді..."гібриди кончені...
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22.08.2022 12:21 Відповісти
Прив'язати до снаряду хаймерса та відправити в руццкій мір...
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22.08.2022 12:23 Відповісти
Хтось може відповісти,що таке "оголошена підозра"? Це щось страшне,від чого всі злочинці всираються і накладають на себе руки?
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22.08.2022 13:33 Відповісти
Какое убогое жилище у любителей руцкага мира.
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22.08.2022 15:00 Відповісти
Що за педіки
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22.08.2022 15:45 Відповісти
 
 