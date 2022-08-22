Медицина в окупованому Маріуполі не виходить з колапсу, черги до лікарів - на місяці, - Андрющенко. ФОТО

Жителі окупованого Маріуполя не мають доступу до нормальної медицини.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри всі намагання, стан медичної системи не виходить з колапсу. Маріупольці з шостої ранку вишукуються в величезні черги на отримання талончику в чергу до лікаря. Черги до терапевтів на тижні вперед. Черги до вузькоспеціальних лікарів - на місяці. Ургентна медицина де-факто ліквідована як клас", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами радника мера, гуманітарну допомогу фактично ліквідовано.

"від сьогодні виключно люди віком від 65 років, лежачі інваліди та діти до 3 років. Всі інші - на галери. Цікаво, що цілий день представники гум штабів єдиної росії по маріупольских чатах змінили риторику із заспокійливої на агресивну. Причина такого скорочення полягає, за їхнім твердженням, в тому, що тепер гуманітарка виключно етно-руським за народженням. А такими вони вважають старих та дітей. Всі інші - українці. Російський фашизм врешті решт демонструє своє справжнє обличчя", - додав Андрющенко.

Також читайте: Якщо в Маріуполі відбудеться судилище над нашими воїнами, то більше ніякої розмови з Росією не буде, - Зеленський. ВIДЕО



