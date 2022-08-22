Медицина в окупованому Маріуполі не виходить з колапсу, черги до лікарів - на місяці, - Андрющенко. ФОТО
Жителі окупованого Маріуполя не мають доступу до нормальної медицини.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Попри всі намагання, стан медичної системи не виходить з колапсу. Маріупольці з шостої ранку вишукуються в величезні черги на отримання талончику в чергу до лікаря. Черги до терапевтів на тижні вперед. Черги до вузькоспеціальних лікарів - на місяці. Ургентна медицина де-факто ліквідована як клас", - йдеться в повідомленні.
Також, за словами радника мера, гуманітарну допомогу фактично ліквідовано.
"від сьогодні виключно люди віком від 65 років, лежачі інваліди та діти до 3 років. Всі інші - на галери. Цікаво, що цілий день представники гум штабів єдиної росії по маріупольских чатах змінили риторику із заспокійливої на агресивну. Причина такого скорочення полягає, за їхнім твердженням, в тому, що тепер гуманітарка виключно етно-руським за народженням. А такими вони вважають старих та дітей. Всі інші - українці. Російський фашизм врешті решт демонструє своє справжнє обличчя", - додав Андрющенко.
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Ще 11.08 т.зв. «глава дири» пенис душилін в ефірі "соловйов LIVE" заявив, що бананова республіка веде переговори з Північною Кореєю про співпрацю у галузі будівництва, перші бригади з КНДР мають приїхати найближчим часом». Але поки що ніякі бригади нікуди не приїхали.
Але 19.08 про можливу участь північнокорейських будівельників у відновленні об'єктів в динири вже заявив заступник глави уряду росії марат хуснуллін.
Таке може бути, тому що в бананових республіках катастрофічна нестача робочих рук. І це не дивно: 8 років війни, зупинка та розруха практично всіх підприємств, виїзд спеціалістів в Україну чи за кордон.
Чоловіків, що залишилися, росіяни успішно мобілізували і утилізували, відправивши ненавчену біомасу штурмувати позиції ЗСУ. Тепер там працювати взагалі нема кому.
Через брак не тільки кваліфікованих фахівців, але вже простих робочих влада дирляндії розробила план масового повернення на Донбас біженців, які вісім років на заклик росіян виїжджали «за довгим рублем» до уральських та сибірських регіонів рф. В інших регіонах їм просто не давали роботи.
За словами джерел, які займаються трудовими ресурсами дири, душилін і пасічник підготували спільну чолобитну бункерному цареві, в якій просять «повернути людей на Донбас. Тут працювати вже нема кому, а народжуваність, як соціальний процес взагалі припиняється». Таке ж прохання окупаційна влада дири направила керівникам Уральського та Північного федеральних округів росії.
А у батюшки-царя почитали, розплакалися... від сміху і сказали: «Накося, викуси. Віддам потім, колись, половину, можливо, ... коли приєднаєтеся до росії ». Це фактично - ніколи. Всі розуміють, що якщо банові республіки приєднають до росії, то навіщо з одного регіону забирати людей, які вже працюють, щоб завезти їх у розграбований і зруйнований регіон?
Зрозуміла це і окупаційна влада дири на чолі з душиліним, який має успішний МММний досвід придумування схем. Очевидно, спираючись на такий досвід, душилін підписав постанову, якою дозволив у дирі влаштовувати на роботу мешканців нещодавно окупованих територій без підтвердження стажу та кваліфікації.
З цього приводу у самому Донецьку з іронією жартують: «Тепер будь-який м'ясник із «Критого ринку» може запросто стати хірургом! Достатньо, щоб двоє людей підтвердили, що він був у білому халаті і добре обробляв тушки». Першими пацієнтами таких фахівців мають стати члени уряду дири на чолі з душиліним! Або проїхати у транспорті, керованому водієм з відсутніми документами про навчання та досвід роботи.
Як бачимо, започаткований у 2014 році росіянами на Донбасі «театр абсурду» під назвою бананові республіки повністю виправдовує свою назву. Але можливо незабаром завіса закриється. https://t.me/AFUStratCom/5529 https://t.me/AFUStratCom/5529
Вже 26 лютого ворог несподівано легко пройшов лінію суцільних бетонних укріплень й облаштованих рубежів з ОРДЛО в секторі Біла Кам'янка-Новоласпа-Петрівка-Дзержинське водосховище Стила і заглибився на 20-25 км.
Вийшовши на лінію Рибинське-Андріївка, ворожі сили перерізали залізничне сполучення Волноваха-Маріуполь.
05.03 ворог просунувся далі, взявши Волноваху у півкілтце й перекривши основну трасу постачання Н-20 для Маріуполя, через що гарнізон міста попав в оперативне оточення.
10.03. рашисти захопили Волноваху, а 17.03. поглибили кільце оточення навколо Маріуполя за 100 км.
Якби не цей прорив рашистів на Волноваху, то всю лінію фронту зі сходу від Азовського моря з висот в Широкиному і далі на північ по річці Кальміус українські війська тримали б малими силами, не давши себе відтіснити від Маріуполя і його гарнізону.
Тоді фронт із заходу зупинився б на лінії Мангуш - Розівка - Гуляй поле, що б докорінно змінило хід війни.
Більше: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1561378102797910018?t=0Sw9J4MF1Qdd2rXznpaEdA&s=19