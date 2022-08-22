Наслідки обстрілів Харківщини російськими окупантами: Поранення дістали 3 особи. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська били по Харкову та області з РСЗВ, артилерії та ЗРК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

Так, 21 серпня близько 21 години окупанти обстріляли Київський район м. Харкова, пошкоджено будинки приватного житлового сектору. 35-річний чоловік та жінка 63 років отримали поранення. Попередньо, обстріл здійснювався з РСЗВ.

Близько 3 години ночі рашисти завдали ракетного удару по Київському району м. Харкова. Пошкоджено двоповерхову будівлю. Попередньо, було випущено дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Російська армія не припиняє вести обстріли Харківської області. Близько 5 години ранку ворожа армія з артилерії обстріляла смт Золочів Богодухівського району, травмовано 83-річну жінку. У Чугуївському районі внаслідок потрапляння снаряду загорілось поле з пшеницею площею 500 кв. м.

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