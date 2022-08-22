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Окупанти зранку завдали удару по Краматорську, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж

Російські окупанти сьогодні зранку завдали чергового удару по Краматорську на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Краматорська Олександра Гончаренка

"Черговий ранковий удар по Краматорську. Знову по господарській промисловості. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Краматорському та Бахмутському напрямках тривають бої, - Генштаб ЗСУ

Окупанти зранку завдали удару по Краматорську, - мер Гончаренко 01
Окупанти зранку завдали удару по Краматорську, - мер Гончаренко 02
Окупанти зранку завдали удару по Краматорську, - мер Гончаренко 03
Окупанти зранку завдали удару по Краматорську, - мер Гончаренко 04

Автор: 

армія рф (18043) Краматорськ (712) обстріл (29540) Донецька область (8942)


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22.08.2022 11:29 Відповісти
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22.08.2022 11:41 Відповісти
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22.08.2022 11:43 Відповісти
 
 