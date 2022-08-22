Окупанти зранку завдали удару по Краматорську, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж
Російські окупанти сьогодні зранку завдали чергового удару по Краматорську на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Краматорська Олександра Гончаренка.
"Черговий ранковий удар по Краматорську. Знову по господарській промисловості. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.
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Валентина Саюн #523841
показати весь коментар22.08.2022 11:29 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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