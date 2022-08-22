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СБУ запобігла нелегальному збуту зброї та бойових гранат у прифронтових районах Миколаївщини, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України нейтралізувала кримінальне угруповання, яке займалось незаконним збутом бойових засобів ураження. Затримано двох організаторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, вони намагались продати автомат АК-74 з боєприпасами за 40 тис. грн. А серед вилученого у зловмисників - снайперська гвинтівка з пристроями для безшумної стрільби, осколкові гранати і автомати Калашникова, зокрема виробництва РФ.

"Встановлено, що до складу банди входило декілька жителів Вознесенська. Вони підшукували клієнтів через особисті зв’язки серед кримінальних кіл", - інформують в СБУ.

СБУ запобігла нелегальному збуту зброї та бойових гранат у прифронтових районах Миколаївщини, - СБУ 01
СБУ запобігла нелегальному збуту зброї та бойових гранат у прифронтових районах Миколаївщини, - СБУ 02
СБУ запобігла нелегальному збуту зброї та бойових гранат у прифронтових районах Миколаївщини, - СБУ 03

Також повідомляється, що під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці виявили:

СБУ запобігла нелегальному збуту зброї та бойових гранат у прифронтових районах Миколаївщини, - СБУ 05 6 бойових гранат Ф-1 та РГД,

СБУ запобігла нелегальному збуту зброї та бойових гранат у прифронтових районах Миколаївщини, - СБУ 05 5 автоматів АК-74 та снайперську гвинтівку з пристроями для безшумної стрільби,

СБУ запобігла нелегальному збуту зброї та бойових гранат у прифронтових районах Миколаївщини, - СБУ 05 14 пістолетів і револьвер,

СБУ запобігла нелегальному збуту зброї та бойових гранат у прифронтових районах Миколаївщини, - СБУ 05 димові шашки та електродетонатор,

СБУ запобігла нелегальному збуту зброї та бойових гранат у прифронтових районах Миколаївщини, - СБУ 05 понад 4 тис. набоїв до стрілецької зброї різного калібру.

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За матеріалами Служби безпеки, затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі тривають комплексні заходи для встановлення джерел надходження зброї та притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної діяльності.

Автор: 

вибухівка (477) Миколаївська область (2304) зброя (7566) СБУ (13056) торгівля (1358)


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Боронь Боже ще шмарклю підстрелять, а війна-то *****.
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22.08.2022 12:35 Відповісти
Така важлива служба, а займається відосиками. І не відчуває, що то є ганьба.
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22.08.2022 18:09 Відповісти
Можливо волонтерів пресують. за вказівкою Безмозглої(?) Легенду про 40000 грн. і баран придумає.
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22.08.2022 12:37 Відповісти
Волонтери? Торгують зброєю?! Або навіть зберігають вдома = не використовується там де треба.
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22.08.2022 12:44 Відповісти
у сбу немає інших справ ніж розброювати населення під час війни....
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22.08.2022 12:49 Відповісти
Пістолети, схоже-шумові перероблені під травмати.
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22.08.2022 13:06 Відповісти
Херсон ця служба Зеленського-Бакланова здала, а тепер не знає чим зайнятися! Розігнати треба всю ту шарагу, що жирує за народні гроші, і набрати нову, котра б була тільки з патріотів та професіоналів!...
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22.08.2022 13:39 Відповісти
СБУ поки у нас шмаркля завжди буде подигрувати ворогу.
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22.08.2022 14:03 Відповісти
 
 