СБУ запобігла нелегальному збуту зброї та бойових гранат у прифронтових районах Миколаївщини, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України нейтралізувала кримінальне угруповання, яке займалось незаконним збутом бойових засобів ураження. Затримано двох організаторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, вони намагались продати автомат АК-74 з боєприпасами за 40 тис. грн. А серед вилученого у зловмисників - снайперська гвинтівка з пристроями для безшумної стрільби, осколкові гранати і автомати Калашникова, зокрема виробництва РФ.

"Встановлено, що до складу банди входило декілька жителів Вознесенська. Вони підшукували клієнтів через особисті зв’язки серед кримінальних кіл", - інформують в СБУ.







Також повідомляється, що під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці виявили:

6 бойових гранат Ф-1 та РГД,

5 автоматів АК-74 та снайперську гвинтівку з пристроями для безшумної стрільби,

14 пістолетів і револьвер,

димові шашки та електродетонатор,

понад 4 тис. набоїв до стрілецької зброї різного калібру.

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За матеріалами Служби безпеки, затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі тривають комплексні заходи для встановлення джерел надходження зброї та притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної діяльності.